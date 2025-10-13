Свят

Вадефул: България е модел за страните от Западните Балкани

Той определи предстоящото присъединяване на страната към еврозоната, като силен сигнал за стабилността на Европа

13 октомври 2025, 18:47
Източник: AP/БТА

Б ългария е модел за страните от Западните Балкани, който демонстрира колко тясно свързани са сигурността и интеграцията, заяви Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул. 

Вадефул обеща на България и Румъния подкрепа срещу Русия, преди да отпътува на двудневна визита в двете страни, предаде ДПА.

Те са „партньори, които са от критично значение за европейската сигурност и стабилност“, заяви Вадефул.

„Югоизточна Европа е стратегически район от нашия континент“, подчерта той.

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

Заплахата за външните граници на ЕС и по югоизточния фланг на НАТО може да бъде видяна в Черно море на фона на войната на Русия в Украйна, посочи министърът.

„Там също така ще бъде решено дали Европа ще остане способна да действа – по отношение на сигурността, солидарността и по-нататъшното развитие на нашия съюз“, добави той.

България и Румъния осъдиха руската агресия в Украйна

Очаква се Вадефул днес да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев в София, след което утре да отлети за Букурещ за разговори с румънския си колега Оана Цою.

По отношение на неотдавнашните нарушения на румънското въздушно пространство от страна на руски дронове Вадефул каза, че посегателствата срещу суверенитета на партньор от НАТО са неприемливи.

„Ясно сме ангажирани да защитаваме и отбраняваме Европа заедно с Румъния“, каза той.

Министерството на външните работи в Берлин обяви, че разговорите на Вадефул ще обхванат икономическото сътрудничество, усилията за повишаване на европейската конкурентоспособност и програмата за разширяване на ЕС.

Берлин действа, за да парира руските планове на Балканите

Първоначално Вадефул планираше да започне посещението си в Атина, където щеше да се срещне с гръцкия си колега Георгиос Герапетритис, след което да продължи за София, за да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев. Посещението в Атина обаче беше отменено, след като Герапетритис замина за Египет, за да присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа.

Вместо това Вадефул ще пътува директно за България.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Йохан Вадефул Германия България Русия
