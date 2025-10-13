Свят

Отиде си визионерът на италианския стил – Чезаре Пачиоти

Новината за кончината му предизвика вълна от тъга и почит сред неговите почитатели, колеги и партньори по цял свят

13 октомври 2025, 17:23
Отиде си визионерът на италианския стил – Чезаре Пачиоти
Източник: Getty Images

С ветът на модата загуби една от своите най-ярки фигури – италианският дизайнер на обувки Чезаре Пачиоти. Новината за кончината му предизвика вълна от тъга и почит сред неговите почитатели, колеги и партньори по цял свят.

В България тъжната вест бе споделена и от Юлияна Дончева, която години наред беше представител на марката Cesare Paciotti у нас. В свой пост тя написа:

„С дълбока тъга научихме за загубата на италианския дизайнер на обувки Cesare Paciotti – визионер, който превърна италианския стил в легенда.
За нас беше истинска чест да бъдем негови представители в България и да споделим част от пътя му, белязан от страст, смелост и неподражаем вкус.
Остави след себе си не просто марка, а дух – дух на съвършенство, който ще остане жив във всяка негова линия и идея.
Почивай в мир, Maestro!“

Чезаре Пачиоти е име, което от десетилетия се свързва с елегантност, предизвикателство и безкомпромисно качество. Роден в Италия в семейство, посветено на производството на обувки, той наследява не само занаята, но и страстта към съвършенството. През 1980-те години Пачиоти успява да превърне фамилната фабрика в световен символ на лукс и стил.

Обувките му, отличаващи се с характерния метален кинжал – емблемата на марката, са носени от звезди, музиканти и филмови легенди. За мнозина те са не просто аксесоар, а израз на личност, увереност и смелост.

Пачиоти остава в историята на модата като дизайнер, който съчетава класическата италианска естетика с модерен бунт – стил, който вдъхновява и до днес.

С неговата кончина модният свят губи не просто творец, а маестро на детайла и символ на италианската страст към красотата.

Чезаре Пачиоти Моден дизайнер Италианска мода Дизайнер на обувки Марка Cesare Paciotti Луксозни обувки
Последвайте ни
Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

Берлин: Европа, парализирана от страх, ще бъде доведена до самоунищожение

Берлин: Европа, парализирана от страх, ще бъде доведена до самоунищожение

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно – мъжът, който татуира емблемата на любимия тим на челото си

Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно – мъжът, който татуира емблемата на любимия тим на челото си

Къде инвестират парите си младите българи

Къде инвестират парите си младите българи

pariteni.bg
Защо кучетата не трябва да ядат сладко

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 22 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 23 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 20 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 21 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Билборд срещу руското посолство в София с Путин и Митрофанова

Билборд срещу руското посолство в София с Путин и Митрофанова

България Преди 1 час

Надпис: "Вън от язовир "Искър". Тук не е Москва"

9 храни, които могат да намалят риска от рак

9 храни, които могат да намалят риска от рак

Любопитно Преди 1 час

Прости промени в диетата могат да подкрепят здравето ви в дългосрочен план. Текстът има информативна цел и не е медицинска препоръка

.

Южна Корея използва холограми на полицаи за борба с престъпността

Любопитно Преди 2 часа

Холограмата е висока над 170 см и е моделирана по истински човек

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

България Преди 2 часа

След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят

Неочаквана двойничка на Сидни Суини - младата Хилари Клинтън

Неочаквана двойничка на Сидни Суини - младата Хилари Клинтън

Свят Преди 2 часа

„Когато се оженихме преди 50 години, нямахме представа как ще се разгърне животът ни...Честита годишнина, скъпи Бил"

Артьом

Три операции спасиха живота на 18-годишен младеж, пострадал при наводнението в Елените

България Преди 3 часа

Артьом е приет в болницата мокър и без документи след часове в наводнено помещение, но лекарите успяха да спасят крайника му

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Свят Преди 3 часа

Легендарната актриса беше не само звезда от световна величина, но и изключително успешен инвеститор в недвижими имоти

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

Свят Преди 3 часа

Антибиотичната резистентност се е увеличила при над 40 процента от наблюдаваните антибиотици, с годишен среден ръст от 5 до 15 процента

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията във влаковете е имало около 80 пътници

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Свят Преди 3 часа

Сиропът съдържа 48,6% диетиленгликол, който е силно токсичен

42 жертви, сред които и деца, при автобусна катастрофа в Южна Африка

42 жертви, сред които и деца, при автобусна катастрофа в Южна Африка

Свят Преди 3 часа

Автобусът се е преобърнал в планински участък на магистрала N1 в провинция Лимпопо

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Свят Преди 3 часа

Той посети Израел по случай сключеното примирие с участието на САЩ между израелската държава и "Хамас"

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Свят Преди 3 часа

Всички необходими служби ликвидират последиците от нощната атака

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

България Преди 3 часа

25-годишният, който е криминално проявен и осъждан, е намушкан в областта на гърба

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Любопитно Преди 3 часа

Ранните симптоми на сърдечен удар, които могат да спасят живота ви

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Любопитно Преди 3 часа

Широкият социален кръг се смята, че намалява риска от смърт с 45%, което е приблизително равно на въздействието на диетата и упражненията взети заедно

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Даян Кийтън - иконата, която остаря красиво и живя свободно (ВИДЕО)

Edna.bg

Оттегля ли се Крал Чарлз III от престола заради влошено здраве?

Edna.bg

Обявиха датите за Sesame Купа на България, ЦСКА и Левски играят в един ден

Gong.bg

Йодегор аут за няколко седмици - Арсенал разкри тежестта на контузията на норвежеца

Gong.bg

Усмивки и сълзи от радост: Първи кадри с освободените израелски заложници (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

ИТН оттегли законопроекта си за промени в Наказателния кодекс

Nova.bg