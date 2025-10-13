Отиде си визионерът на италианския стил – Чезаре Пачиоти

С ветът на модата загуби една от своите най-ярки фигури – италианският дизайнер на обувки Чезаре Пачиоти. Новината за кончината му предизвика вълна от тъга и почит сред неговите почитатели, колеги и партньори по цял свят.

В България тъжната вест бе споделена и от Юлияна Дончева, която години наред беше представител на марката Cesare Paciotti у нас. В свой пост тя написа:

„С дълбока тъга научихме за загубата на италианския дизайнер на обувки Cesare Paciotti – визионер, който превърна италианския стил в легенда.

За нас беше истинска чест да бъдем негови представители в България и да споделим част от пътя му, белязан от страст, смелост и неподражаем вкус.

Остави след себе си не просто марка, а дух – дух на съвършенство, който ще остане жив във всяка негова линия и идея.

Почивай в мир, Maestro!“

Чезаре Пачиоти е име, което от десетилетия се свързва с елегантност, предизвикателство и безкомпромисно качество. Роден в Италия в семейство, посветено на производството на обувки, той наследява не само занаята, но и страстта към съвършенството. През 1980-те години Пачиоти успява да превърне фамилната фабрика в световен символ на лукс и стил.

Morto a 67 anni Cesare Paciotti, fondatore del noto marchio di scarpe @ultimoranet pic.twitter.com/Uxq5ewGZZv — Ultimora.net (@ultimoranet) October 12, 2025

Обувките му, отличаващи се с характерния метален кинжал – емблемата на марката, са носени от звезди, музиканти и филмови легенди. За мнозина те са не просто аксесоар, а израз на личност, увереност и смелост.

Пачиоти остава в историята на модата като дизайнер, който съчетава класическата италианска естетика с модерен бунт – стил, който вдъхновява и до днес.

С неговата кончина модният свят губи не просто творец, а маестро на детайла и символ на италианската страст към красотата.