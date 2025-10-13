Тръмп е готов да се помири с Иран

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са "готови" да се помирят с Иран, като уточни, че такава възможност би била "страхотна", предаде "Франс Прес". Само преди няколко месеца преди това, Тръмп беше подкрепил бомбардировките на Израел срещу иранските ядрени обекти по време на 12-дневна война между Израел и Иран.

"Готови сме да сключим споразумение, когато и вие сте готови", се обърна Тръмп към Иран по време на реч, произнесена в израелския Кнесет, като призова Техеран да "признае правото на съществуване на Израел."

Израел посрещна Тръмп с червен килим и военен оркестър

"Нищо не би било по-добро за този регион от света от това иранските лидери да се откажат от тероризма, да спрат да заплашват съседите си, да прекратят финансирането на свързани с тяхната държава групировки и да признаят правото на съществуване на Израел", обяви той, преди да подчертае решително: "Трябва да го направят, със сигурност трябва."

Тръмп увери, че "нито САЩ, нито Израел изпитват враждебност към иранския народ. Просто искаме да живеем в мир. Дори и за Иран ръката на приятелството и сътрудничеството е протегната."

На 13 юни тази година Израел започна безпрецедентни бомбардировки срещу Иран, в които бяха убити високопоставени служители и учени, свързани с иранската ядрена програма, както и стотици цивилни. От своя страна, Иран отговори с нападения с ракети и дронове срещу Израел в траялата 12 дни война.

Тръмп: Много съм развълнуван за този момент

"По всеобщо мнение, те понесоха тежък удар, нали така? От една или от друга страна би било невероятно, ако можем да сключим споразумение с тях. Бихте ли били съгласни с това? Не би ли било нещо добро? Защото според мен, те го искат, вече са уморени", добави американският президент пред израелските депутати.