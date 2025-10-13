България

Георг Георгиев: Германия е сред най-близките ни стратегически партньори

Германският външен министър Йохан Вадефул започна днес двудневно посещение в България и Румъния

13 октомври 2025, 21:57
Д вустранните отношения между България и Германия са отлични, като Германия е сред най-близките ни стратегически партньори. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев след срещата с германския си колега Йохан Вадефул, който е на посещение в България.

Министър Георгиев посочи, че посещението на германския му колега показва близките отношения между двете страни и подчерта, че разговор е проведен и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. 

Източник: БТА

„Демонстрацията на парламентарна подкрепа за съвместните усилия, които полагат двете правителства, доказва, че между България и Германия стоят много силни връзки. Връзки, които в дни на конфликти –  войната в Украйна и руската агресия, доскорошният конфликт в Близкия изток, нашите държави устояват и гледат в една посока“, посочи министър Георгиев. 

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

Той подчерта, че на днешните разговори е обсъждано сътрудничество в икономиката, военната промишленост, общата сигурност и отбрана, партньорството в НАТО и ЕС, прекратяването на войната в Украйна, както и продължаване на оказваната ѝ помощ. Министър Георгиев конкретизира, че са обсъждани още проект за изграждането на обща европейска система за противовъздушна и противоракетна отбрана, която по думите му среща българската подкрепа. „Защото съвсем наскоро видяхме какви са провокациите срещу европейското въздушно пространство с навлизането на безпилотните летателни апарати въздушното пространство на Полша, на Румъния, държави, стоящи изключително близко до нас“, припомни Георгиев. 

Той посочи също, че България силно иска да привлече вниманието върху Черноморския регион и сигурността в Черно море.

Вадефул: България е модел за страните от Западните Балкани

„Важна част, която не мога да подмина в нашето сътрудничество по линия на сигурността и отбраната, разбира се, е партньорството с германската компания „Райнметал“. Която очакваме заедно с ВМЗ да започне изграждането на два завода във България. Това е изключително съществен етап от развитието на нашите двустранни икономически, търговски, но също така и отношения в сферата на сигурността“, поясни министърът. 

Той увери, че България е надежден партньор в сферата на сигурността, който по думите му е позволил помощта за Украйна да остане солидна. Но също така не бива да забравяме, че България полага изключително системни усилия по отношение на модернизацията на своите въоръжени сили, каза още министърът на външните работи. 

Източник: БТА

Германският външен министър Йохан Вадефул започна днес двудневно посещение в България и Румъния, а разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана, предаде ДПА, като цитира външното министерство в Берлин.

Източник: БТА, Иван Лазаров    
