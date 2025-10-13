Билборд срещу руското посолство в София с Путин и Митрофанова

С офийската организация на „Демократи за силна България“ постави билборд с надпис "Вън от язовир "Искър". Тук не е Москва" на фона на снимки на президента на Руската федерация Владимир Путин и руския посланик в София Елеонора Митрофанова на кръстовището на бул. "Драган Цанков" и ул. "Никола Мирчев" – на метри от сградата на руското посолство в София.

Поводът, според ДСБ е бездействие на институциите по казуса с т.нар. "руски анклав" – присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. "Искър", които се ползват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия.

Петиция по въпроса, стартирала през септември, вече е подкрепена от над 7000 граждани и продължава да събира подписи.

Инициативата настоява държавата да възстанови контрола върху обекта от национално значение – вододайната зона на град София и да предприеме действия за пълна прозрачност относно собствеността и достъпа до терена.