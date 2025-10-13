Свят

НАТО се подигра на "счупена" руска подводница

13 октомври 2025, 22:38
Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте се подигра на Русия заради "трудностите при придвижване" на една от нейните подводници, докато руските власти отричат, че плавателният съд е бил принуден да излезе на повърхността поради технически проблеми, предаде "Ройтерс".

Руският Черноморски флот обяви, че дизеловата подводница "Новороссийск" е изплувала край Франция, за да спази правилата за навигация в Ламанша, и отхвърли съобщенията, че е претърпяла сериозна неизправност.

Руски подводници са забелязани на прага на НАТО, има ли ядрена заплаха

Но нидерландските власти заявиха през уикенда, че подводницата е била теглена на буксир в Северно море. 

Рюте, в реч в Словения, каза, че подводницата е "счупена”.

"Сега на практика почти не остана руско военноморско присъствие в Средиземно море. Има само една самотна и повредена руска подводница, която се прибира от патрул", посочи той.

"Каква промяна в сравнение със сюжета на романа на Том Кланси от 1984 г. "На лов за Червения октомври". Днес нещата изглеждат по-скоро като търсене на най-близкия механик," подигра се Рюте.

Дуел в "езерото на НАТО" между руски подводници

"Надяваме се това никога да не се случи. Но ако Русия е достатъчно глупава, за да ни атакува, това ще бъде открита война между Русия и НАТО", подчерта Рюте.

Той посочи, че съгласен с президента на САЩ Доналд Тръмп страните членки на НАТО да свалят руски дронове, ако навлязат във въздушното им пространство

Според него, потенциална война между Руската федерация и НАТО "ще бъде различна от войната между Русия и Украйна по много причини, които не мога да обясня подробно сега, защото не искаме да им даваме информационно предимство, но тази война ще бъде различна".

Каналът в "Телеграм" "ВЧК-ОГПУ", който публикува предполагаеми изтичания на информация от руските сили за сигурност, публикува миналия месец, че подводницата "Новоросийск" е имала сериозни технически проблеми, включително теч на гориво в трюма и риск от експлозия.

Руският Черноморски флот днес обяви, че "Новоросийск" е извършвала "планиран преход" след завършване на задачите си в Средиземно море. 

ТАСС съобщи, че "Новоросийск", която е влязла в експлоатация през 2014 г., е част от група подводници, които носят крилати ракети "Калибър".

Източник: БТА, БГНЕС    
НАТО Русия Марк Рюте
