Неочаквана двойничка на Сидни Суини - младата Хилари Клинтън

„Когато се оженихме преди 50 години, нямахме представа как ще се разгърне животът ни...Честита годишнина, скъпи Бил"

13 октомври 2025, 15:03
Хилари Клинтън
Източник: iStock

Х илари Клинтън отбеляза 50-годишнината от сватбата си с бившия президент Бил Клинтън с поредица от ретроспективни снимки, публикувани в X (бившия Twitter), а хората са във възторг от тях, като мнозина твърдят, че актрисата Сидни Суини е нейна двойница.

В събота бившият държавен секретар даде поглед към ранните дни на брака си с Бил, споделяйки няколко снимки на двойката в края на 20-те им години, изглеждащи лудо влюбени, предаде New York Post

Сладкото послание на Хилари към съпруга й гласеше: „Когато се оженихме преди 50 години, нямахме представа как ще се разгърне животът ни. Но едно нещо знаех със сигурност тогава и все още знам сега – че искам да премина през върховете, спадовете и всичко между тях с теб. Честита годишнина, скъпи Бил.“

77-годишната Хилари направи повече от това да отдаде почит на 50-годишния си брак – тя предизвика истински фурор сред интернет потребителите, които се възхитиха от нейните стари снимки.

Един човек дори стигна дотам, че събра две снимки една до друга на Хилари и Суини, намеквайки за изключително близка прилика между бившата първа дама и актрисата от „The Housemaid“. И не са далеч от истината.

Сравненията с двойници не спряха дотук. Друг потребител на X сравни певицата Сабрина Карпентър с младата Хилари, пишейки: „За момент си помислих, че това е Сабрина Карпентър.“ Друг добави: „Сабрина Карпентър, имам биографичен филм за теб.“

И разбира се, възхитените коментари продължиха да се леят. „Хилари Клинтън публикува привлекателни снимки на главната си страница“, написа един потребител, споделяйки две от снимките. „В следващия си живот ще бъда политическа красавица“, коментира един почитател. „Виждам защо, Бил“, пошегува се друг. „Човече, тя беше доста красива“, гласеше друг туит.

И разбира се, някой трябваше да спомене слона в стаята – Моника Люински. „Човекът имаше това у дома и все пак изневери...“, прочете друг туит.

Люински беше 22-годишна стажантка в Белия дом, докато Бил, който тогава беше на 49 години, беше президент, и двамата имаха афера. След като новината за скандала се разпространи, бившият президент беше оправдан. Люински запази нисък профил и практически изчезна за известно време през средата на 2000-те години.

Хилари Даян Родам Клинтън (родена на 26 октомври 1947 г.) е американски политик, дипломат, адвокат, писател и бивша първа дама на САЩ. Тя служи като първа дама на Съединените щати от 1993 до 2001 г. по време на президентството на съпруга си Бил Клинтън. Впоследствие е избрана за сенатор от щата Ню Йорк, изпълнявайки длъжността от 2001 до 2009 г. От 2009 до 2013 г. Клинтън заема поста държавен секретар на САЩ по време на първия мандат на президента Барак Обама. През 2016 г. тя става първата жена, номинирана от голяма политическа партия за президент на Съединените щати, представлявайки Демократическата партия.

Източник: New York Post    
Хилари Клинтън Бил Клинтън Ретро снимки Сидни Суини Двойнички Скандал Моника Люински X Младата Хилари Интернет фурор
