Жена брутално нападна мъжа си, докато спи - изляла върху него вряло олио и лют червен пипер

Инцидентът е станал на 2 октомври в дома на семейството в Ню Делхи, Индия

13 октомври 2025, 16:31
.28-годишният Динеш Кумар е получил тежко изгаряне, след като съпругата му Садхна изляла горещо олио върху него, докато той спял, съобщават местни медии, цитирани от People.

Около 3:15 часа сутринта Кумар спял в стаята си заедно със съпругата си и дъщеря им, когато внезапно се събудил от силна болка по лицето и тялото. Според думите му, цитирани от Times of India, когато отворил очи, видял Садхна да стои над него с съд, пълен с вряло олио, и да му казва:

„Ако извикаш, ще излея още олио върху теб.“

Кумар разказал пред полицията, че преди да успее да стане или да потърси помощ, тя посипала изгорените му места с лют червен пипер.

Съседите чули виковете му и опитали да влязат, но Садхна не им отворила. Едва когато хазяинът на жилището се свързал с неговия зет Рам Сагар, Кумар бил откаран в болница.

Дъщерята на хазяина, Анжали, разказала пред India Today TV:

„Чухме Динеш да крещи. Когато отидохме горе, вратата беше заключена, а той беше силно изгорен. Повтаряше, че жена му му е изляла горещо олио и лют пипер.“

По думите ѝ семейството се нанесло в жилището им преди около седем месеца.

Заради тежките изгаряния Динеш бил преместен от местната болница в болница „Сафдарджунг“ за по-специализирано лечение. Медицинският доклад описва състоянието му като „опасно за живота“.

Полицията била уведомена за случая чрез доклад от болницата „Мадан Мохан Малвия“ и образувала дело в полицейското управление „Амбедкар Нагар“. Разследването продължава, но към момента Садхна не е арестувана.

Според Hindustan Times, двойката, която е женена от осем години, имала и преди конфликти. Садхна подавала жалби срещу съпруга си в отдела за престъпления срещу жени – първо преди две години, а после отново преди няколко седмици. Въпреки това те продължили да живеят заедно под наем.

Според разследващите, в деня на инцидента двамата отново се скарали преди лягане. Кумар разказал, че се прибрал от работа, вечерял и си легнал, без да подозира какво ще последва.

Полицията в Делхи не е направила официално изявление по случая.

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 22 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 23 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 20 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 21 часа

