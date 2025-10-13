Катастрофа между трамвай и кола насред София

Л ек автомобил и трамвай катастрофираха на столичния бул. "Константин Величков" в отсечката между бул. "Тодор Александров" и бул. "Възкресение".

Към момента няма данни за пострадали хора, но задръстването е огромно и в двете посоки на булеварда.