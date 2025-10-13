България

Катастрофа между трамвай и кола насред София

Образувало се е огромно задръстване

13 октомври 2025, 19:01
Катастрофа между трамвай и кола насред София
Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

Л ек автомобил и трамвай катастрофираха на столичния бул. "Константин Величков" в отсечката между бул. "Тодор Александров" и бул. "Възкресение". 

Към момента няма данни за пострадали хора, но задръстването е огромно и в двете посоки на булеварда.

Източник: БГНЕС    
