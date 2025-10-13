„Chatfishing“: Как изкуственият интелект променя онлайн запознанствата

С тоейки пред заведение, 36-годишната Рейчъл се подготви да се срещне с мъжа, с когото си беше писала през последните три седмици. Те се запознали чрез приложението за запознанства Hinge и бързо изградили връзка, която се задълбочила. „От самото начало той задаваше много отворени въпроси, което ми се стори освежаващо“, казва Рейчъл. Едно от ранните му съобщения гласело: „Напоследък четох за стиловете на привързаност, това ми помогна да разбера себе си по-добре – и какъв тип партньор трябва да търся. Ти обмисляла ли си своя? Знаеш ли какъв е твоят стил на привързаност?“

„Беше сякаш наистина се опитваше да ме опознае на по-дълбоко ниво. Въпросите му изглеждаха много по-обмислени от обичайното ‚Как мина денят ти?‘“, добавя тя.

Скоро Рейчъл и нейният събеседник разговаряли ежедневно, като темите варирали от смешни (любими мемета, кетчуп срещу майонеза) до възвишени (очаквания в любовта, детски травми). Често водели разговори до късно през нощта, които я оставяли да гледа телефона си дълго след като трябвало да спи. „Бяха като неща, които четете в книгите за самопомощ – наистина лични разговори за това кои сме и какво искаме от живота си“, споделя тя.

‘I realised I’d been ChatGPT-ed into bed’: how ‘Chatfishing’ made finding love on dating apps even weirder https://t.co/uHGJ8FcJZo — Brian D. Earp, Ph.D. (@briandavidearp) October 12, 2025

Затова мъжът, който я посрещна в пъба – учтив, приятен, но странно безизразен – й се сторил като непознат. Изчезнали били бързите остроумия и игривият ритъм, които очаквала от техните разговори. Докато пиели бира, той се затруднявал с обикновени разговори, проверявал телефона си твърде често и изглеждал сякаш се свива под натиска на въпросите й. „Имах чувството, че седя срещу някого, с когото дори не съм говорила“, казва тя. „Опитах се да водя същия тип разговор, какъвто имахме онлайн, но беше като "Чук, чук, има ли някой вкъщи?"– сякаш той почти нищо не знаеше за мен. Тогава заподозрях, че е използвал изкуствен интелект.“

Рейчъл решила да даде втори шанс на мъжа. Но тъй като вече била „Chatfished“ (измамена чрез ChatGPT) преди, когато разликата между реалния и дигиталния му образ не се стопила на втората им среща, тя прекратила връзката. „Вече бях подмамена от ChatGPT да легна с някого поне веднъж. Не исках това да се случи отново.“

Изкуственият интелект в света на запознанствата

Докато някога хората на срещи бяха мамени от снимки с мек фокус и заимствани реплики, сега те биват съблазнявани от излъскани от ChatGPT шеги и чар, генериран от изкуствен интелект. Умората от приложенията за запознанства не е нещо ново; въпреки обещанията за удобство и неограничени възможности, геймифицираният характер на търсенето на любов в ерата на приложенията през годините остави много потребители да се чувстват като за еднократна употреба. И тъй като изкуственият интелект става все по-присъщ елемент от съвременния живот – вграден във всичко, от здравните системи до онлайн пазаруването на хранителни стоки – той добавя още един слой дигитална изкуственост към търсенето на любов.

В среда, където текстовата комуникация играе непропорционално голяма роля в търсенето на любов, е може би разбираемо, че някои от нас прибягват до помощта на изкуствения интелект – не всеки е добър в писането на съобщения. Някои „Chatfishers“ обаче отиват по-далеч, като изцяло прехвърлят разговорите си на ChatGPT, оставяйки събеседника си в дистопична зала на огледала: вярвайки, че изграждат истинска връзка с друг човек, докато в действителност се отварят към алгоритъм, обучен да отразява техните желания обратно към тях.

Повечето „Chatfishers“ казват, че никога не биха си помислили да оставят изкуствения интелект да води всичките им разговори. Мнозина са като 38-годишния лондончанин Ник, който вижда това като инструмент за изграждане на по-силни връзки с хората, с които се запознава в приложения. Той работи в технологичния сектор и живее с приятелката си; те са в отворена връзка и двамата излизат с други хора на неангажираща основа. Той понякога използва ChatGPT в разговорите си в приложенията за запознанства Feeld и Bumble.

„Ако използвам приложение за запознанства, искам да започна разговор, който да се чувства значим от самото начало, за да заинтригувам другия човек – но също така не искам да отделям твърде много време за това. Също така, макар да искам да е значим, не искам непременно да става супер тежко и емоционално веднага – чувства се като доста труден баланс“, казва той. ChatGPT, според него, му помага да намери тази фина граница: предлага достатъчно чар, за да запали връзка, без инвестицията на време или емоционален труд, които иначе биха се чувствали като загуба, ако връзката угасне след няколко съобщения.

„Аз съм предимно себе си в приложението за запознанства – просто може би задавам по-добри въпроси“, добавя той.

За последните три месеца 28-годишната социална работничка Холи от Кент навигира в „situationship“ (неопределена връзка) с колега. Макар да се познавали от офиса, първоначално започнали да си говорят чрез LinkedIn. Сега се виждат спорадично – „Не бих ги нарекла срещи“, казва Холи с ирония – но често си пишат чрез WhatsApp. „Използвам изкуствен интелект главно защото обикновено пиша много дълги съобщения“, казва тя. „Така че ги поставям в ChatGPT и казвам: "Моля, направи това по-нежно и по-ясно" или "Трябва да звуча по-строго тук, за да разбере, че съм разстроена.“ Тя не чувства, че това е подвеждащо – „Не се опитвам да манипулирам никого“, казва тя.

Нейната история може би отразява факта, че динамиката на взаимоотношенията се е променила през последните години. Според анкета на YouGov от 2024 г., около половината от американците на възраст 18-34 години съобщават, че са били, като Холи, в „situationship“ (термин, който определя романтична връзка в сива зона, нито строго платонична, нито официално обвързана). В същото време малцина от нас са развили комуникационни умения, за да навигират в емоционалните сиви зони, породени от по-нестабилни граници на връзките. За Холи преработването на съобщенията й чрез изкуствен интелект означава, че може да постигне правилния баланс между честност и такт: „Понякога ми помага да звуча по-мило, когато съм ядосана.“ Все пак тя казва, че никога не би казала на своя партньор от „situationship“, че използва изкуствен интелект, за да му пише – „и предполагам, че може би той ме вижда като по-малко реактивна и по-разбираща заради начина, по който са формулирани съобщенията ми.“

32-годишният Рич обаче отбелязва, че „използването на ChatGPT не гарантира успех“. Когато срещнал някого в бар един петък вечер и разменили профили в социалните мрежи, той попитал изкуствения интелект какъв трябва да бъде следващият му ход. ChatGPT преценил, че изпращането на първоначално съобщение в понеделник сутринта ще зададе правилния тон . „След това ми даде няколко варианта какво може да бъде съобщението“, казва Рич. „Дръж го леко, топло и без напрежение, така че да звучи като искрен интерес без спешност“, посъветвал ботът. Предложението било нещо като: „Хей, Сара, все още се смея на [малък споделен момент/спомен, ако имаш такъв] – радвам се, че се запознахме!“ Рич обсъждал с ChatGPT, докато не почувствал, че са улучили точно правилното съобщение („Хей, Сара, беше ми много приятно да се запознаем“), но за съжаление тя никога не отговорила, казва той. „Минаха две седмици вече.“

Когато е очевидно, излъскването от ChatGPT може да има обратен ефект от желания. „Губя интерес бързо“, казва 35-годишната Нина, която работи като редактор за уебсайт на сръбски език в Манчестър. Тя наскоро получила генерирана от изкуствен интелект първа реплика: „Усмивката ти е без усилие завладяваща“.

„Никой не говори така“, казва тя. Не си направила труда да отговори. Тя е необвързана от три години и използва Hinge и Bumble. Самата тя се обърнала към изкуствения интелект, за да подобри профилите си: „По принцип ми каза да звуча по-уверено и позитивно“, казва тя. „Също така го помолих за помощ с първи реплики, особено когато не знаех какво да кажа. Един или два пъти си помислих, че моите събеседници също го използват – отговорите им бяха твърде излъскани, сякаш не слушаха наистина. Полезно е в някои отношения, но ме кара да се чудя какво е истинско.“

Измама или помощ? Дилемата на „Chatfishing“

Ако „ghosting“ беше определящата опасност в ранните дни на запознанствата чрез приложения, „Chatfishing“ може да бъде неговият наследник в ерата на изкуствения интелект. Възходът на ChatGPT в романтичния ни живот може просто да е симптом на изтощение: след години на сковани разговори, кой не би се изкушил от дигитален треньор по запознанства, обещаващ остроумие на момента? Приложенията за запознанства ни насърчават да третираме романтиката като пазар, пълен с безкрайни избори, където сме продукти за оптимизиране. Изкуственият интелект просто разширява тази логика – и ако правилната реплика, правилният ритъм може да ни купи малко повече внимание, защо да не го използваме?

Но тайнствеността около това е показателна. Фактът, че толкова много хора крият зависимостта си от изкуствения интелект, предполага, че дълбоко в себе си всички знаем, че истинската интимност изисква уязвимост. Да оставим чатбот да посредничи в нашите флиртове – дори само в ранните етапи – рискува да притъпи онази неуловима искра, която възниква само в нережисирани моменти. Още по-лошо, както показва разочарованието на Рейчъл с лавандуловите полета, стремежът към повече съвпадения, по-бързо, може да остави другите да се чувстват използвани, подведени, дори да се съмняват в това, което е истинско. И запознанствата може би са само тестови случай; тъй като изкуственият интелект прониква все по-дълбоко във всеки аспект от живота ни, изкушението да подредим хаоса, да изгладим колебанията и недостатъците, които ни правят хора, със сигурност ще нараства. Какво се случва, когато нито един обмен вече не е между хора? Когато всички говорим в ехокамери, чувайки собствените си думи, отразени обратно към нас?

В крайна сметка няма пряк път към връзката. „Приложенията за запознанства са малко погрешно наименувани“, казва Пол С. Брънсън, гуру по запознанствата и един от експертите, които в момента насочват участниците в „Married at First Sight UK“. „Те би трябвало по-подходящо да се наричат приложения за запознаване, защото са проектирани само да ви запознаят с потенциални съвпадения. Останалото трябва да се направи лично – там откривате дали имате химия. И никой алгоритъм не може да направи тази част вместо нас.“