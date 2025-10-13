Свят

Кои са освободените заложници от Газа?

Всички заложници, с изключение на един, са сред 251-те души, отвлечени по време на нападението на палестинската групировка "Хамас" срещу южен Израел на 7 октомври 2023 г.

13 октомври 2025, 15:56
"Хамас" предаде 13 заложници на Червения кръст, сред тях е мъж с българско гражданство
И зраелските военни съобщиха, че 20 живи заложници са били освободени от "Хамас" и вече са се завърнали в Израел. До понеделник 48 души все още са били държани в плен в Газа, като се предполага, че част от тях са загинали, пише ВВС.

Всички заложници, с изключение на един, са сред 251-те души, отвлечени по време на нападението на палестинската групировка "Хамас" срещу южен Израел на 7 октомври 2023 г., когато бяха убити около 1200 души.

В отговор Израел започна мащабна военна кампания в ивицата Газа, при която, според здравното министерство на контролираната от "Хамас" територия, са загинали над 67 000 души.

  • Освободените заложници

Ариел Куньо, на 28 години, е отвлечен при нападението срещу кибуц Нир Оз на 7 октомври. Брат му Ейтан, който успява да избяга от въоръжените бойци, разказва, че последното съобщение от Ариел гласело: „Във филм на ужасите сме.“ Партньорката му Арбел Йехуд е освободена през януари 2025 г. по силата на споразумение, в рамките на което "Хамас" предава 25 живи и осем мъртви заложници по време на двумесечно примирие.

Дейвид Куньо, на 35 години, брат на Ариел, също е отвлечен от Нир Оз. Съпругата му Шарън Алони Куньо и техните тогава тригодишни близначки Ема и Юли са сред 105-те заложници, освободени по време на едноседмичното примирие през ноември 2023 г. Сестрата на Шарън, Даниел Алони, и дъщеря ѝ Емилия също са освободени. През февруари 2025 г. семейството на Дейвид съобщава, че други освободени заложници са им казали, че са го виждали жив.

Зив Берман
Зив Берман Източник: БТА/АР

Гали и Зив Берман, 28-годишни братя близнаци, са отвлечени от кибуц Кфар Аза заедно със съседката си Емили Дамари. Зив е държан с нея 40 дни, преди да бъдат разделени. Емили е освободена през януари 2025 г. по време на последното примирие.
Семейството на близнаците споделя, че други заложници, освободени в началото на 2025 г., са потвърдили, че двамата са живи.

Матан Ангрест, 22-годишен войник от Израелските отбранителни сили (IDF), е бил в танк, нападнат близо до периметъра на Газа на 7 октомври. Видео показва как тълпа го извлича в безсъзнание и ранен. По думите на семейството му, освободени заложници са казали, че страда от хронична астма, нелекувани изгаряния и инфекции.

Матан Ангрест
Матан Ангрест Източник: БТА/АР

Матан Зангаукер, на 25 години, е отвлечен заедно с партньорката си Илана Грицевски от Нир Оз. Илана е освободена през ноември 2023 г. Видеоклип на "Хамас" от декември 2024 г. показва Матан в плен, заявяващ, че той и останалите заложници страдат от кожни заболявания, недостиг на храна, вода и лекарства.

Ейтан Хорн, 38-годишен с израелско и аржентинско гражданство, е отвлечен заедно с брат си Яир от Нир Оз. Яир е освободен през февруари 2025 г. при последното прекратяване на огъня. Видеоклип от "Хамас" показва как двамата се прегръщат и плачат преди освобождаването на Яир. „Всеки ден си представяхме какво ще направим, ако ни освободят“, спомня си Яир.

Нимрод Коен, 21-годишен войник от IDF, е бил в танк, атакуван от "Хамас" в Нахал Оз. През февруари 2025 г. семейството му научава от освободен заложник, че Нимрод е жив, но в тежко физическо и психическо състояние. След последното примирие майка му Вики публикува: „Дете мое, прибираш се у дома.“

Омри Миран, на 48 години, е отвлечен от дома си в Нахал Оз. Съпругата му Лишай разказва, че го е видяла за последно, когато е бил откаран в собствената му кола. Тя и двете им дъщери, Рони и Алма, не са били взети. През април 2025 г. "Хамас" публикува видео, показващо Омри на 48-ия му рожден ден. „Винаги съм знаела, че Омри е оцелял“, казва Лишай.

Гай Гилбоа-Далал, 24-годишен, е бил на музикалния фестивал „Нова“ заедно с брат си Гал. След първия ракетен залп Гал успява да избяга, но Гай е отвлечен. През август 2025 г. "Хамас" публикува видео, в което Гай и друг заложник — Алон Охел — се виждат в Газа.

Гай Гилбоа-Далал
Гай Гилбоа-Далал Източник: БТА/АР

Алон Охел, 24-годишен с израелско, немско и сръбско гражданство, също е отвлечен от фестивала „Нова“. През август 2025 г. е заснет с Гай, а по-късно семейството му разкрива, че е ослепял с едното око.

Алон Охел
Алон Охел Източник: БТА/АР

Йосеф-Хаим Охана, 25-годишен, е бил на фестивала с приятел, с когото помагали на ранените. През май 2025 г. "Хамас" публикува видео, в което Йосеф седи до Елкана Бохбот, който лежи на земята с включена интравенозна система.

Елкана Бохбот, 36-годишен, е бил отвлечен, докато е работел на фестивала. Съпругата му Риква си спомня: „Казах му — не са само ракети, ела си у дома.“ По-късно става ясно, че Елкана, страдащ от астма, е държан в тежки условия и е развил кожно заболяване.

Авинатан Ор, 32-годишен, е отвлечен на фестивала заедно с приятелката си Ноа Аргамани, която е спасена през юни 2024 г. при израелска операция. През март 2025 г. семейството на Авинатан получава знак, че е жив. Майка му Дица казва: „Искам само да чуя отново пулса му.“

Ейтан Мор, 25-годишен охранител на фестивала „Нова“, е спасил десетки хора, преди да бъде отвлечен. Семейството му съобщава през февруари 2025 г., че е получило знак, че е жив. По думите на освободен заложник, Ейтан е бил „говорител на похитителите“ и е „повдигал духа на всички“.

Ейтан Мор
Ейтан Мор Източник: БТА/АР

Максим Херкин, 37-годишен израелско-руски гражданин, е бил поканен на фестивала в последния момент. През април 2025 г. "Хамас" публикува видео с него и Бар Куперщайн — първите признаци на живот и за двамата. След месец Максим е показан отново, видимо ранен. "Хамас" твърди, че е пострадал при израелски въздушен удар.

Бар Куперщайн, 23-годишен, е останал на фестивала да помага на ранените. Семейството му не получава новини до април 2025 г., когато се появява във видео с Максим.

Сегев Калфон, на 27 години, е отвлечен, докато бяга от фестивала. По-късно видео показва момента на отвличането му. Според освободен заложник, Сегев е бил държан в тунел при „ужасни условия“.

Евятар Давид, 24-годишен, е изпратил SMS: „Бомбардират партито.“ По-късно семейството му получава видео, на което е в белезници. През август 2025 г. "Хамас" публикува нови кадри — Евятар е изнемощял и измършавял. „Той е човешки скелет“, казва брат му Илай.

Ром Браслабски, 21-годишен, охранител на фестивала, е заснет през август 2025 г. да плаче и да казва, че е „на прага на смъртта“ от глад и жажда. Медицински експерти потвърждават, че страда от „умишлено, продължително и систематично гладуване“.

  • Заложници с неизвестна съдба

Тамир Нимроди, 20-годишен, служител в израелската армия на контролно-пропускателен пункт Ерез, е заснет във видео от 7 октомври, показващо отвличането му. Оттогава няма следа от него.

Бипин Джоши, 24-годишен студент по земеделие от Непал, е отвлечен от кибуц Алумим. Последно е заснет в болница „Ал-Шифа“ в Газа. Израелските власти обаче по-късно съобщават, че няма доказателства, че е оцелял.

  • Заложници, за които е потвърдена смъртта

Следват имената на потвърдено убитите — включително Тамир Адар, Сонтая Акрасри, Мохамед ал-Атараш, Сахар Барух, Уриел Барух, Инбар Хейман, Итай Чен, Амирам Купър, Оз Даниел, Ронен Енгел, Мени Годар, Ран Гвили, Тал Хайми, Асаф Хамами, Гай Илуз, Ейтан Леви, Елияху Маргалит, Джошуа Молел, Омер Нойтра, Даниел Перец, Дрор Ор, Сутисак Ринталак, Лиор Рудаеф, Йоси Шараби, Арие Залманович и Хадар Голдин.

Повечето тела се пазят в Газа и се считат за заложници и след смъртта им.

