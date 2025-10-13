Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно – мъжът, който татуира емблемата на любимия тим на челото си

М анчестър Юнайтед от Свищов е починал внезапно днес по обяд.

Ексцентричният мъж, който десетилетия води съдебни дела, за да носи името на любимия тим в документите си, отишъл на гости на свой приятел в града, но внезапно му прилошало, паднал и издъхнал на място. Най-вероятно е получил инфаркт.

Тялото му е откарано за аутопсия в местната болница, която ще установи причината за смъртта, пише 24 часа .

62-годишният Манчестър - Марин Здравков Левиджов даже си татуира на челото емблемата на "червените дяволи". За нетипичната му личност и безкрайната му преданост към любимия футболен клуб има документален филм, създаден от Стефан Вълдобрев.

В годините на пандемията от COVID-19 бе изпаднал в тежка депресия, защото не можеше да си намери работа като строител, изгуби майка си и бе останал съвсем без пари. Имаше проблеми и с алкохола. От общината му подадоха ръка и беше назначен да полива терена на стадион "Академик". Надеждата му се беше върнала, но се оказало, че Манчестър не е много по работата и се задържал на длъжността само няколко месеца.