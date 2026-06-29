Оцелял след катастрофа на АМ „Тракия“: Мантинелите по магистралите не отговарят на реалните изисквания

С лед фаталната катастрофа на АМ „Тракия” край Ямбол с 3 жертви, сред които 2 деца, в студиото на NOVA Илия Шпатов разказва за своя фатален ден. На 15 ноември 2025 г. той оцелява при сблъсък в насрещното на същата магистрала, когато загиват трима души, а сред тях са неговите родители.

„На 15 ноември 2025 година тръгнахме рано сутринта след 7:30 по АМ „Тракия”. Малко след 208 км в посока Бургас моментално лек автомобил, движещ се в дясна лента, изгуби контрол, предницата му се насочи към мантинелата и като трамплин прескочи мантинелата от нашата страна. Беше толкова близо, че баща ми не можеше да реагира и да натисне спирачки. Тогава ние се движехме в лява лента, защото изпреварвахме друг автомобил. Баща ми реши да премине от лява в дясна лента, но съвсем малко не ни достигна. Родителите ми загинаха, а аз си спомням всичко до момента на самия сблъсък, след това изпаднах в безсъзнание за около 10-15 минути. Когато се събудих, видях най-тежката гледка в живота ми. Навсякъде имаше стъкла, кръв, видях безжизнените ми родители. Аз бях просто скован. Имаше хора наоколо и опитах да вдигна ръка, за да дам знак, че съм жив”, разказа Шпатов.

АПИ: Мантинелата не е причина за катастрофата на "Тракия"

Окръжна прокуратура-Стара Загора е завела досъдебно производство. Към днешна дата все още няма автотехническа експертиза.

„На 27 май тази година с представители на прокуратурата и екип на АПИ отидохме на мястото на инцидента. От ноември мантинелата не е пипната и на много места по магистрата има деформирани метални ограждения. Това което ме озадачи е, че дебелината на самата мантинела беше между 3,5 мм и 5 мм”, посочи потърпевшият.

По негови проучвания мантинелите са проектиране да спрат автомобил с обща маса 1500 кг, двищеш се със скорост между 90 и 110 км. Ограничението за скорост по магистралите обаче е 140 км/ч. „Интересно ми е кой е съставил проекта за мантинелите на „Тракия” и кой го е одобрил”, добави Шпатов. Той призова регионалният министър за действия.

Мантинелата на мястото на катастрофата на "Тракия" задържа коли до 1500 кг

По темата се включи пътният експерт и проектант инж. Владимир Жиянски. „Производители на мантинели са двама – в Перник и Пловдив. Много добре знаят, че преградните съоръжения не стават и не са подходящи за магистрала. Още преди години трябваше да се вземат мерки, категоричен е той.

Експертът обясни, че мантинелите се изпробват чрез краш тестовете, които се провеждат при полигонови условия. При тези тестове металните ограждения са устойчиви. „Но едно са тестове на погилон, а друго е на магистрала. И не е вярно, че бетоновите съоръжения са по-опасни, заключи Жиянски.