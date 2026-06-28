Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)

О громен пожар вдигна на крак огнеборците в Пловдив, след като силни пламъци лумнаха в непосредствена близост до Околовръстното шосе на града. Огънят е обхванал бързо площ от няколко декара, разположена между кварталите „Коматево“ и „Прослав“. По официална информация от пресцентъра на пожарната служба, в района горят предимно сухи треви и големи количества изхвърлени отпадъци, съобщава NOVA.

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Сигналът за извънредната ситуация е подаден на спешния телефон 112 около 14:20 часа днес. Огнената стихия е възникнала на открит терен, който граничи директно с редица новостроящи се жилищни къщи и големи промишлени халета, което е засилило опасенията от бързо разрастване на бедствието. Мащабът на инцидента стресна гражданите, тъй като гъстите кълба от тъмен дим се издигат високо в небето и се виждат ясно от почти всички по-високи точки на Пловдив.

Към мястото на инцидента незабавно са били насочени 4 противопожарни екипа, които са започнали тактическо ограничаване на периметъра. В тежката битка с овладяването на огнената стихия на терен активно са се включили и местни доброволци. От дирекцията на полицията побързаха да успокоят обществеността, като увериха, че към този момент няма пряка опасност за живота и здравето на гражданите, както и за застрашаване на близките промишлени и жилищни постройки.