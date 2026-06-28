Свят

Трагедия без край: Откриха мъртви жената и децата на футболист под руините във Венецуела

След мъчително 74-часово издирване спасителните екипи във Венецуела откриха безжизнени телата на съпругата и двете деца на аржентинския футболист Лукас Трехо. Броят на загиналите от двойния трус в страната вече надхвърли ужасяващите 1430 души

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 19:36
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Н адеждата угасна в руините. Съпругата и децата на известния аржентински футболист Лукас Трехо бяха открити мъртви след кошмарно 74-часово издирване под отломките, останали от двете опустошителни земетресения във Венецуела.

Южноамериканската страна беше разтърсена в сряда от два последователни зловещи труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Към днешна дата официалните власти потвърждават, че черната статистика на загиналите е скочила драстично и вече наброява най-малко 1430 души, като се предполага, че цифрата ще продължи да расте.

Новината за трагедията в семейството на Трехо беше съобщена първо от неговия близък приятел и колега Едсън Тортолеро. Той публикува официално съобщение в личния си профил в Instagram.

„Уведомяваме обществеността във Венецуела и Аржентина, че телата на членовете на семейството на нашия скъп Лукас Трехо бяха намерени безжизнени под развалините“, написа съкрушеният Тортолеро. „Благодарим на всички за огромната подкрепа през тези дни на адско чакане и умоляваме за най-искрено уважение към личната му скръб в този тежък момент. Молим се за вечния им мир.“

Настоящият клуб на 38-годишния аржентински защитник – венецуелският първодивизионен тим „Спорт Маритимо де Ла Гуайра“, също излезе с официално изявление, потвърждаващо смъртта на семейството след продължилата три денонощия спасителна операция.

„Клуб Маритимо Ла Гуайра дълбоко скърби за невъобразимата загуба, понесена от нашия играч Лукас Трехо. Изказваме пълна подкрепа и молим за тишина и уважение от страна на медиите към неговите роднини и съотборници. След 74 часа непрекъснато издирване, за съжаление, те бяха открити мъртви“, се казва в позицията на отбора.

  • Едно съсипано семейство

Лукас Трехо се присъедини към състава на Маритимо в крайбрежния град Ла Гуайра по-рано тази година, като преди това прекара голяма част от професионалната си кариера във венецуелския шампионат. Веднага след труса, бащата и братът на футболиста са отлетели по спешност от Аржентина за Венецуела, за да се включат лично в мъчителното търсене на съпругата му Янина Маранела и двете им невръстни деца – Аарон и Аиньоа.

Само ден преди жестоката развръзка, Трехо публикува в профила си архивна семейна снимка с надежда за чудо. Медиите в Аржентина припомниха негово емоционално обръщение към съпругата му от април по случай нейния рожден ден:

„Честит рожден ден, любов моя! Нека Бог благослови живота ти и продължи да изпълнява желанията на сърцето ти. Благословия е за нас като семейство да те имаме и да вървим заедно напред. С теб всичко в този свят е по-лесно и винаги по-красиво.“

  • Клубът Маритимо е разтресен от тройна трагедия

За съжаление, семейството на Трехо не е единствената загуба за футболния клуб „Маритимо де Ла Гуайра“, който се оказа в самия епицентър на природното бедствие.

От ръководството обявиха, че сред загиналите при срутванията е и 14-годишният Виктор Паласиос – един от най-големите таланти в детско-юношеската школа на отбора. Черният списък се допълва и от Адриана Арангурен, дългогодишен служител в администрацията на стадиона.

Кадри от бедствието: Двойното земетресение, което разтърси Венецуела
17 снимки
Венецуела земетресения
Венецуела земетресения
Венецуела земетресения
Венецуела земетресения

Ситуацията в страната остава критична. Повече от 68 900 души в момента са официално обявени за изчезнали или затрупани, а спасителните операции с тежка техника и обучени кучета не спират, въпреки че шансовете за намиране на оцелели под тоновете бетон прогресивно намаляват.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
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