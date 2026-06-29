Иран спря техническите преговори със САЩ, Израел унищожи инфраструктура на "Хизбула", Ливан отхвърля споразумението

Н овата ескалация в Близкия изток постави под сериозно изпитание усилията за стабилизиране на региона. Иран обяви, че няма да участва в насрочените технически преговори със САЩ, след като американските сили нанесоха нови удари по страната, а Техеран отвърна с атаки срещу американски обекти в Персийския залив.

Паралелно с това Израел продължи военните операции срещу "Хизбула" в Южен Ливан въпреки подписаното дни по-рано споразумение за сигурност между двете държави. Ливанските власти и ръководството на "Хизбула" обвиняват Израел в нарушения на примирието и настояват, че договореностите не защитават интересите на страната.

На този фон американски представители, цитирани от "Аксиос", твърдят, че Вашингтон и Техеран все пак са постигнали договорка временно да прекратят взаимните удари и да проведат нов кръг преговори в Доха.

Източник: БГНЕС

Иран прекрати техническите преговори със САЩ

Иран не участва в техническите преговори, планирани за днес, заради последните американски атаки и според Техеран неизпълнените ангажименти по подписания меморандум за разбирателство.

Това заяви пред държавната телевизия Мехди Фазаейли, член на Службата за съхраняване и публикуване на трудовете на върховния лидер на Иран, цитиран от Ройтерс.

По думите му едно от основните условия е Иран да получи достъп до замразените си финансови средства.

"Една от причините е да се провери дали имаме достъп до размразените средства. Ако такъв достъп няма, това означава, че това условие не е изпълнено", заяви Фазаейли.

Решението идва ден след като американските военни съобщиха, че са нанесли удари срещу цели в Иран. Според Вашингтон операцията е последвала нападение с ирански дрон срещу танкер под панамски флаг в Ормузкия проток.

От своя страна Техеран заяви, че е отвърнал с удари срещу американски обекти в Кувейт и Бахрейн.

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"Аксиос": Вашингтон и Техеран са се договорили временно да прекратят ударите

Въпреки последната размяна на удари американски представители твърдят, че САЩ и Иран са постигнали договореност временно да прекратят военните действия.

Според публикация на журналиста Барак Равид в "Аксиос", позоваваща се на високопоставени американски източници, двете страни възнамеряват да проведат във вторник среща в Доха, Катар.

Един от американските представители заявява пред изданието, че е взето решение да бъдат прекратени всички "кинетични действия" - термин, използван за въздушни удари и други военни операции.

Друг американски представител допълва, че корабоплаването през Ормузкия проток трябва да продължи безпрепятствено, докато техническите разговори продължават.

Според информацията първоначално срещата е била планирана в Швейцария и е трябвало да бъде посветена на иранската ядрена програма. След новата ескалация дневният ред е променен и основната тема ще бъде сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток.

До момента Белият дом не е коментирал публично тази информация.

Източник: БГНЕС

Израел продължи операциите срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Междувременно Израел обяви, че е унищожил значителна подземна инфраструктура на "Хизбула" в град Маджал Зун в Южен Ливан.

В съвместно изявление премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац съобщиха, че атакуваният тунел е бил с дължина около 200 метра, а вътре са открити стотици единици въоръжение и пускови установки.

По данни на израелските власти САЩ са били предварително уведомени за операцията.

По-рано израелската армия съобщи и за удари срещу бойци на "Хизбула", въоръжени с противотанкови гранатомети, както и срещу ракетна пускова установка в района на Набатие.

Нетаняху заяви, че израелската армия ще остане в създадената зона за сигурност в Южен Ливан и ще продължи да унищожава инфраструктурата на "Хизбула", докато според него не бъде гарантирана сигурността на северните райони на Израел.

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Ливан отхвърля рамковото споразумение с Израел

Военните действия продължават само дни след подписването във Вашингтон на рамково споразумение между Израел и Ливан с посредничеството на САЩ.

Документът предвижда постепенно изтегляне на израелските сили от части на Южен Ливан, разполагане на ливанската армия в освободените райони и разоръжаване на "Хизбула". Израелските войски обаче ще останат временно в разширена зона за сигурност.

Председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на "Хизбула", категорично отхвърли договореностите.

По думите му документът е "наложен с диктат" и не защитава правата на Ливан.

Самата "Хизбула" също заяви, че няма да приеме споразумението и си запазва правото да защитава страната след новите израелски удари, които определя като грубо нарушение на примирието.

Още по-рано лидерът на организацията Наим Касем беше определил споразумението като капитулация пред Израел и заяви, че въоръжената съпротива ще продължи.

Източник: БГНЕС

Ливан обвинява Израел в унищожаване на културното наследство

На фона на продължаващите бойни действия ливанският министър на културата Гасан Саламе отправи тежки обвинения срещу Израел за разрушаване на ценни исторически и археологически обекти в Южен Ливан.

По думите му е повреден обект от световното наследство на ЮНЕСКО в древния град Тир, сериозно е засегнат историческият пазар в Набатие от времето на Мамелюкския султанат, разрушени са религиозни светини и цели исторически селища в близост до границата.

Саламе заяви, че пълната оценка на щетите все още не може да бъде извършена, тъй като израелските сили продължават да контролират зона с дълбочина около 10 километра в Южен Ливан.

Израелските въоръжени сили отхвърлиха обвиненията, като заявиха пред Ройтерс, че не нанасят прекомерни щети на гражданската инфраструктура и атакуват единствено при военна необходимост, след стриктна процедура за одобрение. Израел също така твърди, че "Хизбула" е използвала някои исторически обекти, включително замъка Бофор, за съхраняване на оръжия - твърдение, което ливанските власти категорично отричат.

Преговорите между САЩ и Иран са спрени от дни

Какво следва

Ситуацията в Близкия изток остава изключително нестабилна. От една страна, Иран официално прекрати участието си в техническите разговори със САЩ заради последните американски удари и неизпълнените според Техеран ангажименти по меморандума за разбирателство. От друга, американски представители, цитирани от "Аксиос", твърдят, че между Вашингтон и Техеран вече има договореност за временно прекратяване на военните действия и провеждане на нови преговори в Доха.

В същото време напрежението по границата между Израел и Ливан продължава да нараства. Израел заявява, че ще запази военното си присъствие в зоната за сигурност и ще продължи операциите срещу "Хизбула", докато Ливан и подкрепяната от Иран групировка отхвърлят подписаното споразумение и обвиняват Израел както в нарушения на примирието, така и в унищожаване на културното наследство на страната.