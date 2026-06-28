Внимание, горещо! Жълт код е обявен в цяла България за понеделник

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О пасно горещо време и предупреждение от първа степен в цялата страна ни очакват в понеделник, 29 юни. Навръх Петровден НИМХ обявява жълт код за екстремно високи температури, като термометрите ще достигнат между 34° и 39°, а синоптиците предупреждават за възможни здравни проблеми при чувствителните хора, възрастните и децата.

При жълт код за опасно горещо време от НИМХ съветват: Бъдете внимателни – очакват се много високи температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Опасно горещо ще е в цялата страна в понеделник, 29 юни Източник: НИМХ

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В понеделник ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури – между 34° и 39°, за София - около 34°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни - няма да се променя съществено.

Ето няколко практични, бързи и лесни за изпълнение съвети за справяне с екстремните жеги.

Хидратация и хранене

Пийте вода, преди да сте ожаднели: Не чакайте организма да даде сигнал за дехидратация. Пийте поне по 2–2.5 литра вода на ден (на малки глътки и със стайна температура, а не ледена).

Ограничете кафето и алкохола: Те имат силен диуретичен ефект и ускоряват дехидратацията на организма.

Заложете на лека храна: Избягвайте тежките, мазни и солени ястия, които затормозяват храносмилането и повишават телесната температура. Наблегнете на сезонни плодове и зеленчуци с високо съдържание на вода (диня, краставици, пъпеши).

У дома и в офиса

Засенчвайте прозорците: Спускайте щорите и пердетата през деня, за да спрете директната слънчева светлина. Отваряйте прозорците за проветряване само късно вечер и рано сутрин, когато въздухът е по-прохладен.

Внимавайте с климатика: Разликата между външната температура и тази в помещението не трябва да надвишава 7–10°C. Рязката смяна от 38°C на вън на 20°C вътре може да предизвика термичен шок за организма.

Навън и по време на път

Избягвайте пиковите часове: Ограничете излизанията на открито в часовете между 11:00 и 17:00 ч. Ако се налага да излезете, търсете сянката.

Правилното облекло: Носете свободни дрехи от естествени материи (памук, лен) в светли цветове. Не забравяйте слънчевите очила и шапката.

Никога не оставяйте никого в колата: Дори за минута и при отворен прозорец, температурата в паркиран автомобил на слънце може да стане смъртоносна за дете или домашен любимец за броени минути.

За кои симптоми да следите?

Ако усетите главоболие, замаяност, силна отпадналост, гадене или ускорен пулс, веднага преминете на хладно място, изпийте чаша вода и намокрете китките и задната част на врата си с хладка вода – това са първите признаци на прегряване.