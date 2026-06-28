България

14-годишно дете пострада тежко при катастрофа край Луковит

Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 17 минути / 28 юни 2026, 20:17
14-годишно дете пострада тежко при катастрофа край Луковит
Източник: БТА

П ътник в автомобил е пострадал тежко при челен удар на първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит. По първоначална информация това е дете на 14 години, съобщиха  от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. В участъка Луковит – село Петревене челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната кола. То е откарано в плевенска болница.

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В момента се извършва оглед на мястото на произшествието, добавиха от полицията.

Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В продължение на няколко часа беше въведен обходен маршрут за леките моторни превозни средства, а тежкотоварните автомобили изчакваха на място.

Редактор: Стела Христова
Източник: Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова    
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