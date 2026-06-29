Колаген срещу хиалуронова киселина: Кое е по-добро за борбата със стареенето?

К олагенът и хиалуроновата киселина се превърнаха в две от най-популярните съставки в съвременната козметика и продуктите против стареене. И двете играят ключова роля за здравето и младия вид на кожата, но действат по различен начин. Експерти подчертават, че въпросът не е коя е по-добра, а как се допълват взаимно.

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Колагенът - структурната опора на кожата

Колагенът е най-разпространеният протеин в човешкото тяло и често е определян като „скелето“ на кожата. Той осигурява здравина, еластичност и устойчивост, като същевременно е важен за мускулите и сухожилията.

Проблемът е, че естественото производство на колаген започва да намалява още от средата на двайсетте години. Именно затова колагеновите добавки придобиват все по-голяма популярност.

В най-мащабното проучване по темата досега, публикувано през януари 2026 г. в Aesthetic Surgery Journal Open Forum под заглавие Collagen Supplementation for Skin and Musculoskeletal Health, изследователите стигат до заключението, че приемът на колаген е свързан с положителни резултати за кожата, мускулно-скелетното здраве и състояния като остеоартрит.

Според дерматолога д-р Нора Джафар колагенът е пряко свързан с младежкия вид на кожата.

„Той осигурява структурната рамка на кожата и помага за поддържането на нейната стегнатост, еластичност и опора“, обяснява специалистът.

Загубата на колаген се ускорява особено в периода около менопаузата заради намаляването на естрогена, допълва д-р Фиона Маккарти, медицински директор и основател на The Bronte Clinic.

Това води до:

отпускане на кожата; поява на увиснали контури; задълбочаване на бръчките; загуба на ясно изразени черти на лицето.

Хиалуроновата киселина - шампионът по хидратация

Ако колагенът е отговорен за структурата, то хиалуроновата киселина е основният фактор за хидратацията.

Тя се среща естествено в кожата и действа като мощен овлажнител, способен да задържа до 1000 пъти собственото си тегло във вода.

„Хиалуроновата киселина привлича и задържа влагата, като прави кожата по-хидратирана, гладка и изпълнена“, казва д-р Джафар.

С възрастта нивата ѝ също намаляват.

„В резултат кожата започва да изглежда по-суха, повяхнала и с по-видими линии“, обяснява д-р Маккарти.

Ефективността на хиалуроновата киселина зависи и от нейното молекулно тегло:

Високомолекулната хиалуронова киселина остава върху повърхността на кожата и намалява загубата на вода.

Нискомолекулната хиалуронова киселина прониква в горните слоеве на кожата и подобрява хидратацията отвътре.

Натриевият хиалуронат, често срещан в козметичните продукти, е с още по-малки молекули и прониква по-лесно.

Според експертите най-добрите формули комбинират различни молекулни размери.

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Кое е по-важно?

Отговорът на специалистите е еднозначен: и двете.

„Те изпълняват различни функции, така че всъщност не са конкуренти“, обяснява д-р Джафар.

По думите ѝ колагенът се бори с една от основните биологични причини за стареенето, докато хиалуроновата киселина се справя с един от най-видимите му ефекти.

„Едното влияе върху структурата, другото - върху хидратацията“, казва тя.

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За кои типове кожа са подходящи?

Експертите са категорични, че както колагенът, така и хиалуроновата киселина могат да се използват от всички типове кожа.

Особено полезни са за:

суха кожа; дехидратирана кожа; зряла кожа; кожа с признаци на стареене.

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Коя форма е най-ефективна?

И колагенът, и хиалуроновата киселина се предлагат под формата на:

хранителни добавки; козметични продукти; инжекционни и естетични процедури.

Що се отнася до колагена в кремовете и серумите, експертите предупреждават, че той не стимулира директно образуването на нов колаген.

„Колагеновата молекула е твърде голяма, за да премине през кожната бариера. Тя остава върху повърхността на кожата“, обяснява д-р Маккарти.

Затова за стимулиране на собственото производство на колаген специалистите препоръчват ретиноиди.

„Те са обект на десетилетия научни изследвания и разполагат със солидна доказателствена база за реално увеличаване на колагеновия синтез“, подчертава тя.

Колагенът и хиалуроновата киселина не трябва да се разглеждат като алтернативи една на друга. Докато колагенът осигурява здравина и структура на кожата, хиалуроновата киселина поддържа нейната хидратация и обем.

Според дерматолозите най-добрият подход за борба със стареенето е комбинирането на двете съставки в рамките на цялостна грижа за кожата, допълнена от доказано ефективни активни вещества като ретиноидите.