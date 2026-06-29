Любопитно

Колаген срещу хиалуронова киселина: Кое е по-добро за борбата със стареенето?

Експерти подчертават, че въпросът не е коя е по-добра, а как се допълват взаимно

29 юни 2026, 06:26
Колаген срещу хиалуронова киселина: Кое е по-добро за борбата със стареенето?
Източник: iStock/Getty Images

К олагенът и хиалуроновата киселина се превърнаха в две от най-популярните съставки в съвременната козметика и продуктите против стареене. И двете играят ключова роля за здравето и младия вид на кожата, но действат по различен начин. Експерти подчертават, че въпросът не е коя е по-добра, а как се допълват взаимно.

Източник: iStock
  • Колагенът - структурната опора на кожата

Колагенът е най-разпространеният протеин в човешкото тяло и често е определян като „скелето“ на кожата. Той осигурява здравина, еластичност и устойчивост, като същевременно е важен за мускулите и сухожилията.

Проблемът е, че естественото производство на колаген започва да намалява още от средата на двайсетте години. Именно затова колагеновите добавки придобиват все по-голяма популярност.

В най-мащабното проучване по темата досега, публикувано през януари 2026 г. в Aesthetic Surgery Journal Open Forum под заглавие Collagen Supplementation for Skin and Musculoskeletal Health, изследователите стигат до заключението, че приемът на колаген е свързан с положителни резултати за кожата, мускулно-скелетното здраве и състояния като остеоартрит.

Според дерматолога д-р Нора Джафар колагенът е пряко свързан с младежкия вид на кожата.

„Той осигурява структурната рамка на кожата и помага за поддържането на нейната стегнатост, еластичност и опора“, обяснява специалистът.

Загубата на колаген се ускорява особено в периода около менопаузата заради намаляването на естрогена, допълва д-р Фиона Маккарти, медицински директор и основател на The Bronte Clinic.

Това води до:

  1. отпускане на кожата;
  2. поява на увиснали контури;
  3. задълбочаване на бръчките;
  4. загуба на ясно изразени черти на лицето.

Хиалуроновата киселина - шампионът по хидратация

Ако колагенът е отговорен за структурата, то хиалуроновата киселина е основният фактор за хидратацията.

Тя се среща естествено в кожата и действа като мощен овлажнител, способен да задържа до 1000 пъти собственото си тегло във вода.

„Хиалуроновата киселина привлича и задържа влагата, като прави кожата по-хидратирана, гладка и изпълнена“, казва д-р Джафар.

С възрастта нивата ѝ също намаляват.

„В резултат кожата започва да изглежда по-суха, повяхнала и с по-видими линии“, обяснява д-р Маккарти.

Ефективността на хиалуроновата киселина зависи и от нейното молекулно тегло:

  • Високомолекулната хиалуронова киселина остава върху повърхността на кожата и намалява загубата на вода.
  • Нискомолекулната хиалуронова киселина прониква в горните слоеве на кожата и подобрява хидратацията отвътре.
  • Натриевият хиалуронат, често срещан в козметичните продукти, е с още по-малки молекули и прониква по-лесно.

Според експертите най-добрите формули комбинират различни молекулни размери.

Източник: iStock/Getty Images
  • Кое е по-важно?

Отговорът на специалистите е еднозначен: и двете.

„Те изпълняват различни функции, така че всъщност не са конкуренти“, обяснява д-р Джафар.

По думите ѝ колагенът се бори с една от основните биологични причини за стареенето, докато хиалуроновата киселина се справя с един от най-видимите му ефекти.

„Едното влияе върху структурата, другото - върху хидратацията“, казва тя.

Източник: iStock/Getty Images
  • За кои типове кожа са подходящи?

Експертите са категорични, че както колагенът, така и хиалуроновата киселина могат да се използват от всички типове кожа.

Особено полезни са за:

  1. суха кожа;
  2. дехидратирана кожа;
  3. зряла кожа;
  4. кожа с признаци на стареене.
Източник: iStock
  • Коя форма е най-ефективна?

И колагенът, и хиалуроновата киселина се предлагат под формата на:

  1. хранителни добавки;
  2. козметични продукти;
  3. инжекционни и естетични процедури.

Що се отнася до колагена в кремовете и серумите, експертите предупреждават, че той не стимулира директно образуването на нов колаген.

„Колагеновата молекула е твърде голяма, за да премине през кожната бариера. Тя остава върху повърхността на кожата“, обяснява д-р Маккарти.

Затова за стимулиране на собственото производство на колаген специалистите препоръчват ретиноиди.

„Те са обект на десетилетия научни изследвания и разполагат със солидна доказателствена база за реално увеличаване на колагеновия синтез“, подчертава тя.

Колагенът и хиалуроновата киселина не трябва да се разглеждат като алтернативи една на друга. Докато колагенът осигурява здравина и структура на кожата, хиалуроновата киселина поддържа нейната хидратация и обем.

Според дерматолозите най-добрият подход за борба със стареенето е комбинирането на двете съставки в рамките на цялостна грижа за кожата, допълнена от доказано ефективни активни вещества като ретиноидите.

7 тайни за сияйна кожа на азиатките
7 снимки
азиатки
азиатки
азиатки
азиатки
Източник: Vogue    
колаген хиалуронова киселина грижа за кожата против стареене хидратация дерматология хранителни добавки козметика еластичност на кожата ретиноиди
Последвайте ни

По темата

Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади

Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади

Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

Иран спря техническите преговори със САЩ, Израел унищожи инфраструктура на

Иран спря техническите преговори със САЩ, Израел унищожи инфраструктура на "Хизбула", Ливан отхвърля споразумението

Прокълнати филми: 10 холивудски шедьоври, белязани от мистериозна смърт и инциденти

Прокълнати филми: 10 холивудски шедьоври, белязани от мистериозна смърт и инциденти

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Как изглеждат бълхите при котките?

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg
Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София
Ексклузивно

Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София

Преди 10 часа
Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания
Ексклузивно

Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания

Преди 9 часа
Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия
Ексклузивно

Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

Преди 8 часа
Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета
Ексклузивно

Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Какво не бива да правите на Петровден? Традиции, поверия и забрани</p>

Днес е Петровден! Почитаме светите апостоли Петър и Павел

Любопитно Преди 12 минути

На Петровден православните християни почитат светите апостоли Петър и Павел, загинали мъченически в Рим според църковното предание

<p>Най-голямата рафинерия във Венецуела спря работа след земетресенията</p>

Адът във Венецуела се задълбочава: 1450 жертви, петролна рафинерия спря работа, десетки хиляди са в неизвестност

Свят Преди 23 минути

Липсата на електрозахранване принуди рафинерията „Амуай“ да преустанови дейност, докато спасители продължават издирването на около 50 000 изчезнали

„Ефектът на бабата“: Какво ни казва присъствието на бабата по майчина линия за бъдещето на детето

„Ефектът на бабата“: Какво ни казва присъствието на бабата по майчина линия за бъдещето на детето

Любопитно Преди 9 часа

Известният семеен терапевт Мария Бустаманте обяснява феномена на безусловната бабина обич и разкрива как дълбоката връзка с майката на майката изгражда психическа устойчивост, чувство за идентичност и модел за общуване за цял живот

Дипломация на ръба: Защо преговорите между София и Скопие са в застой

Дипломация на ръба: Защо преговорите между София и Скопие са в застой

България Преди 10 часа

Доцент Наум Кайчев с анализ за студената война със Северна Македония, изтеклите ноти и натиска над българите в Скопие

14-годишно дете пострада тежко при катастрофа край Луковит

14-годишно дете пострада тежко при катастрофа край Луковит

България Преди 11 часа

Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“

Вътре във "Форест Лодж" – луксозното убежище на Уилям и Кейт

Вътре във "Форест Лодж" – луксозното убежище на Уилям и Кейт

Любопитно Преди 11 часа

Принц Уилям и Кейт Мидълтън търсят ново начало за семейството си в имението "Форест Лодж", за което плащат колосалните 411 435 долара годишен наем от личния си джоб. Двойката планира да остане там дори и след като Уилям се възкачи на престола

Трагедия без край: Откриха мъртви жената и децата на футболист под руините във Венецуела

Трагедия без край: Откриха мъртви жената и децата на футболист под руините във Венецуела

Свят Преди 12 часа

След мъчително 74-часово издирване спасителните екипи във Венецуела откриха безжизнени телата на съпругата и двете деца на аржентинския футболист Лукас Трехо. Броят на загиналите от двойния трус в страната вече надхвърли ужасяващите 1430 души

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

България Преди 13 часа

И.д. главен секретар Любомир Николов с разкрития за корупционни схеми, издирването на Пепи Еврото и тежкия пропуск след трагедията на „Тракия“

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

Любопитно Преди 13 часа

На 29 юни нощното небе ще бъде озарено от вълшебното пълнолуние, известно като „Ягодова Луна“. Макар името да обещава розов цвят, реалността зад този феномен е съвсем различна, а през 2026 г. ни очаква и любопитно астрономическо съвпадение

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

Свят Преди 13 часа

Днес в Чехия беше отбелязан втори температурен рекорд за два поредни дни, след като в Доксани, северно от Прага, бяха регистрирани рекордните 41,1 градуса

Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта

Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта

България Преди 13 часа

Жена от кубратско село източи 260 евро през приложението Temu, след като се сдобила с чуждия смартфон без изтрита история

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

България Преди 14 часа

Пациентът е в тежко състояние с политравма и счупен гръбначен стълб след падане от височина при битов инцидент

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

България Преди 14 часа

Плажове по Южното Черноморие са осеяни с мазут, туристи алармират за замърсяването в социалните мрежи

„Славия“ потъна в скръб: Изпратиха загиналите в тежката катастрофа на „Тракия“ Мишо и баща му

„Славия“ потъна в скръб: Изпратиха загиналите в тежката катастрофа на „Тракия“ Мишо и баща му

България Преди 14 часа

Президентът Венцеслав Стефанов спря всички лагери и турнири на клуба; отборите вече ще пътуват само с лицензиран транспорт

Трагедия във Франция: 11 загинали при катастрофа на самолет с парашутисти

Трагедия във Франция: 11 загинали при катастрофа на самолет с парашутисти

Свят Преди 15 часа

Лекомоторната машина, собственост на местна школа, се разби в град Томблен; сред жертвите са петима инструктори и петима обучаеми

Професор от УМБАЛ "Александровска" обяви безсрочна гладна стачка

Професор от УМБАЛ "Александровска" обяви безсрочна гладна стачка

България Преди 15 часа

Синдикат „Защита“ алармира за дисциплинарно производство срещу нея след искане за прозрачност на заплатите в ръководството; известено е Министерството на здравеопазването

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 29 юни, понеделник

Edna.bg

Гала прегърна второ внуче, кръстиха я Джина

Edna.bg

Централен защитник ще е шестият нов в Левски

Gong.bg

Голям удар по Уимбълдън часове преди старта

Gong.bg

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър, задържани са баща им и приятелката му

Nova.bg

След акцията в Несебър: Ще останат ли в ареста задържаните ръководители от ВиК

Nova.bg