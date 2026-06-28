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Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания

Принцесата на Уелс Катрин изуми света, след като успешно завърши бруталното планинско предизвикателство „Трите върха“. Кейт изкачи най-високите точки на Шотландия, Англия и Уелс за 24 часа в подкрепа на холистичната грижа за онкоболни пациенти

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 22:33
Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс Катрин постигна невероятна лична и физическа победа. Тя завърши прочутото благотворително предизвикателство „Трите върха“ (National Three Peaks Challenge) в помощ на болницата, в която самата тя се лекуваше от рак. Кейт описа преживяването като „шанс да изследва живота отвъд тежката диагноза и възможност да даде нещо в замяна на обществото“, пише ВВС.

Това екстремно състезание по издръжливост изисква от участниците да изкачат най-високите върхове на Шотландия, Англия и Уелс в рамките на точно 24 часа. Принцесата посвети това огромно физическо натоварване на набирането на средства за благотворителната фондация на специализираната онкологична болница „Кралски Марсдън“.

Припомняме, че Кейт Мидълтън разкри пред света, че е подложена на превантивна химиотерапия през март 2024 г., а в началото на 2025 г. официално обяви, че е навлязла в пълна ремисия.

  • „Ракът не засяга само тялото“

В неделния ден принцесата сподели своя вдъхновяваща снимка, на която позира усмихната на самия връх Бен Невис. Тя използва момента, за да призове към въвеждането на „холистична грижа“ в здравеопазването за хората, борещи се с коварната болест. Според нея това е единственият начин да се подобри емоционалното благосъстояние, психическата устойчивост и качеството на живот в този изключително труден за всеки пациент период.

„Ракът не засяга само физическото тяло“, написа Катрин в официалните си профили в социалните мрежи. „Той променя изцяло начина, по който мислиш и чувстваш, и оказва дълбоко влияние върху абсолютно всеки аспект от ежедневието. Знам това от личен опит. Знам, че пътят по време на лечението и след него изисква много повече от просто приемане на лекарства.“

Принцесата допълни, че чрез това предизвикателство иска да насочи общественото внимание към по-дълбокото психологическо въздействие на тежките заболявания.

„Всеки човек преминава през това по различен начин. Осигуряването на цялостен, индивидуален подход към грижите дава възможност на живеещите с рак да се справят с това дълбоко лично предизвикателство. Холистичните терапии допълват перфектно клиничните медицински пътеки и подкрепят способността на пациентите да запазят духа си“, споделя Кейт.

  • Трогателно посрещане на финала

След като успешно изкачи и последния връх в Уелс, принцесата бе посрещната на финала от най-близките си хора с бурни прегръдки. Там я очакваха съпругът ѝ принц Уилям, трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и малкият принц Луи, както и нейните родители Карол и Майкъл Мидълтън и брат ѝ Джеймс.

Когато през 2024 г. принцесата обяви диагнозата си, тя я определи като „огромен шок“ и призна, че семейството е преминало през „невероятно трудни месеци“. Точните детайли около вида на заболяването така и не бяха разкрити, но от Кенсингтънския дворец през цялото време уверяваха, че Кейт ще се възстанови напълно. Обявявайки ремисията си година по-късно, тя изрази огромното си „облекчение“ и оттогава постепенно се завърна към официалните си кралски ангажименти.

През този уикенд кралската особа демонстрира завидна спортна форма, покорявайки последователно Скафел Пайк в Англия, Бен Невис в Шотландия и връх Сноудън в Уелс.

  • Кампания с кауза

Фондацията към болницата „Кралски Марсдън“ вече стартира мащабна кампания за набиране на средства, вдъхновена от похода на принцесата. Дейм Кали Палмър, главен изпълнителен директор на фондацията, сподели, че за тях е изключителна привилегия принцът и принцесата на Уелс да бъдат патрони на организацията.

„Ангажиментът на принцесата произтича от нейната дълбока емпатия към хората, които се сблъскват със същите изпитания. Изключително благодарни сме за тази щедра подкрепа, която ще промени съдбата на стотици онкоболни пациенти и техните семейства“, заяви Дейм Палмър.

Редактор: Стела Христова
Кейт Мидълтън Принцеса на Уелс Трите върха благотворителност борба с рака ремисия здравеопазване
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