Русия и Украйна извършиха масирани взаимни атаки с дронове през нощта

Р усия и Украйна съобщиха за мащабни въздушни атаки с дронове през изминалата нощ, като и двете страни твърдят, че са прехванали и унищожили значителен брой безпилотни летателни апарати над свои територии и ключови региони.

Украинските сили неутрализираха 82 дрона, с които руските сили атакуваха Украйна тази нощ, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Руската атака започна вчера вечерта. Регистрирани са удари на 11 локации.

Украинските военновъздушни сили съобщиха това в комуникационното приложение "Телеграм".

Тази нощ срещу Украйна са пуснати общо 108 дрона.

В отблъскването на атаката са участвали украинската авиация, силите за противовъздушна отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Данните обхващат период от вчера вечерта до 08:00 часа днес.

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 209 украински дрона над руски региони и над Азовско и Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове

"От 20:00 часа московско време на 28 юни тази година до 07:00 часа московско време на 29 юни дежурните средства за противовъзудшна отбрана прехванаха и унищожиха 209 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Смоленска, Тверска и Тулска област, както и над Краснодарския край, Московския регион, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че дронове са били свалени и над украинския Кримски полуостров.

Повече за БЛА

Използването на безпилотни летателни апарати (БЛА) като основен инструмент за нанасяне на удари и водене на разузнаване се превърна в постоянна характеристика на конфликта, следвайки ескалация, която наложи системни промени в доктрините за противовъздушна отбрана (ПВО) и на двете страни.

Първият ясен етап на масирано използване на тези системи бе отбелязан по време на „Операцията по защита на енергийната инфраструктура“ през есента и зимата на 2022-2023 г., когато Русия започна систематични удари с дронове тип „Шахед“ по украинските енергийни възли. В отговор на тези действия, украинските военни сформираха специализираните „Мобилни огневи групи“, въоръжени с преносими зенитно-ракетни комплекси и картечни разчети, които се превърнаха в основен елемент от стратегията за защита на градовете.

Следващата повратна точка настъпи с „Атаката срещу Кремъл“ от май 2023 г. Този инцидент принуди руското Министерство на отбраната да преразгледа своята стратегия за защита на вътрешните територии, което доведе до „Протокол за засилено ешелонирано покритие на столицата“. В рамките на този протокол бяха пренасочени значителни ресурси за радиоелектронна борба (РЕБ) към Московска, Калужка и Тулска области, целящи да прихващат навигационните сигнали на украинските дронове още преди достигане на целите.

Третата фаза се оформи през октомври 2025 г., когато в рамките на „Операция 103“ руската ПВО отчете свалянето на рекорден брой апарати над Астраханска област и акваторията на Черно море. Това събитие постави началото на по-интензивно интегриране на РЕБ системите в реално време, като ключов метод за неутрализиране на „самолетен тип“ БЛА, които не могат да бъдат засечени само чрез традиционни радарни системи.