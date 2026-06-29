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Германия: Защо канцлерът Мерц е толкова непопулярен

Днес едва всеки шести в Германия е доволен от работата на Мерц начело на правителството

29 юни 2026, 06:24
Германия: Защо канцлерът Мерц е толкова непопулярен
Източник: Getty

"Стойностите са драматични. Няма две мнения по този въпрос". Така изследователят на общественото мнение Щефан Мерц от социологическия институт Infratest dimap коментира рекордно ниския рейтинг на канцлера Фридрих Мерц. Никога досега действащ правителствен ръководител в Германия не е имал по-лош резултат в проучванията, съобщава Deutsche Welle.

От няколко седмици рейтингът на лидера на Християндемократическия съюз (ХДС) е дори под този на неговия предшественик, социалдемократа Олаф Шолц в края на коалиционното му управление със Зелените и свободните демократи. Днес едва всеки шести в Германия е доволен от работата на Мерц начело на правителството.

Спадът при него настъпи много по-бързо, отколкото при предшествениците му, посочва социологът от Infratest dimap. В сравнение с Ангела Меркел сегашният канцлер на Германия "не е човек, който запленява хората", щазва още той.

"Мерц иска да е канцлер на реформите, а не на консенсуса"

Уточнявайки, че няма никаква роднинска връзка с канцлера, Шефан Мерц казва още, че Фридрих Мерц вероятно "изобщо не очаква да получи рейтинг от 60 или 70 процента". Той иска да бъде "канцлер на реформите", а не "канцлер на консенсуса", посочва социологът.

Още през май миналата година одобрението за работата на канцлера Мерц беше "много слабо", след което през следващите 2-3 месеца рейтингът му леко се покачи. И тогава се разрази сериозен коалиционен спор заради кандидатката за Федералния конституционен съд, чието назначение беше блокирано от ХДС/ХСС.

Щефан Мерц посочва конфликтни теми като миграцията, спора около пенсионната реформа, както и острата полемика между канцлера и федералната министърка на труда Бербел Бас от Социалдемократическата партия. Но той уточнява, че в случая не става въпрос само за него лично, а за цялото федерално правителство. "Което е катастрофално", добавя социологът.

Експерт по реторика вижда у Мерц "непрофесионалност"

Университетският преподавател от Тюбинген и професор по реторика Олаф Крамер е още по-критичен: той вижда "определена непрофесионалност" в поведението на Мерц. Изглежда той не осъзнава, че "изказванията, които прави от позицията си на канцлер, имат различна тежест от това, което е могъл да говори преди като частно лице. Съответно и последиците от това са много различни", казва Крамер.

Той се позовава на едно изявление на канцлера от октомври 2025, когато на една пресконференция в Берлин Мерц свърза "проблемите в градския облик" с депортациите и миграцията. След масивна критика той уточни, че е имал предвид мигрантите без право на пребиваване и работа, "които не спазват правилата, валидни в Германия". Те определяли облика например на гарите, в метрото, в парковете или в цели квартали.

Но изявлението за "градския облик" не беше единственото изказване на канцлера, което срещна широк отпор. Още като лидер на опозицията той нарече децата от семейства с мигрантски произход "малки паши" и се оплака от "социален туризъм" на украинските бежанци, с което се доближи до тона на десните популисти и крайнодесните. А негови отделни изказвания създадоха напрежение между Мерц и други лидери, например президента на САЩ или този на Бразилия.

Въпреки огромния скептицизъм Щефан Мерц смята, че е възможно да настъпи промяна. Той припомня какво се случи с Герхард Шрьодер, канцлерът на Германия от 1998 до 2005 година: при преизбирането си през 2005 социалдемократът имаше 60 процента одобрение, след което то спадна до около 25 на сто, за да се вдигне отново до около 50 процента в края на мандата му. И при канцлерката Меркел динамиката следваше подобни колебания, припомня социологът от Infratest dimap.

Според него има още много време до края на сегашния управленски мандат, а тоест - и място за маневри. Но затова правителството на Мерц трябва "да работи по-ефективно и безшумно и да създава усещането, че нещата вървят в правилната посока".

"При Мерц сме свикнали да се обявяват решителни мерки, след което обаче не следват съответните политически действия. Хората забелязват това разминаване, което се наблюдава досега", казва професорът по реторика Крамер. "Това противоречие между думите и делата е нещо, което може да нанесе много трайна вреда на доверието в един оратор", подчертава той и уточнява, че същото важи и за министрите на Мерц.

Федералният канцлер се нуждае от "помирителна реторика"

Крамер призовава и за още една необходима промяна. "Когато си канцлер, ти си канцлер на германците, а не просто представител на собствената си партия, както е при лидера на опозицията. Задачата на един канцлер е именно да използва помирителна реторика, способна да изгражда мостове", добавя той.

И казва, че Мерц трябва да промени именно това.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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