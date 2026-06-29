Командир на украинска бригада е открит мъртъв с огнестрелна рана, разследват убийство

П олицията в Запорожка област започна разследване на смъртта на командир на военно подразделение, съобщи на страницата си във "Фейсбук" главното управление на националната полиция в Запорожка област, цитирано от Укринформ.

"Командирът на едно от военните подразделения беше открит мъртъв с огнестрелна рана", се казва в съобщението на полицията. Случаят се разследва като умишлено убийство.

Оперативно командване "Юг" съобщи, че на 28 юни е било открито тялото на Володимир Кононников – командир на 154-та отделна механизирана бригада, посочва Укринформ.

🇷🇺💥🇺🇦 El comandante de la 154a brigada mecánica de Ucrania, el coronel Volodymyr Kononnikov,ha muerto.



El Comando Operativo Sur informó que el Coronel Volodymyr Kononnikov fué encontrado muerto hoy.



Actualmente se desconocen las circunstancias de su muerte.Las autoridades



1/2 pic.twitter.com/nXzli2xka2 — 𝔻𝕖𝕤𝕕𝕖 𝕃𝕒𝕤 𝕋𝕣𝕚𝕟𝕔𝕙𝕖𝕣𝕒𝕤 (@DOGDEGA) June 28, 2026

Междувременно стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски внесе в парламента законопроект за създаването на Национален пантеон в чест на героите на страната, предаде ДПА.

"Днес внесох във Върховната рада законопроект "За Украинския национален пантеон", заяви вчера Зеленски в обръщение по случай Деня на Конституцията.

"На едно място ще бъдат събрани имената на всички герои, които през различните векове и епохи са се борили за Украйна и са вдъхновявали Украйна. Те ще останат завинаги записани в нашата история", заяви президентът.

"Никой никога повече няма да казва на украинците кои герои трябва да почитат, кои празници да отбелязват и каква история да изучават", заяви на свой ред ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов.

"Нашите предци в продължение на векове се бориха за правото на свободно самоопределение и национална независимост. Именно за това право днес нашите войници проливат кръвта си", допълни Буданов.

Позоваването на правото на самоопределение беше възприето и като критика към съседна Полша, чийто президент Карол Навроцки отне високо държавно отличие, присъдено на Зеленски, заради спор между двете страни по исторически въпроси.

Предвижда се мемориалният комплекс да бъде изграден в Киев.

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Кой беше Володимир Кононников

Володимир Кононников бе украински полковник и командир на 154-та отделна механизирана бригада от Сухопътните войски на Украйна. Бригадата е сформирана по време на руско-украинската война и е част от украинските сухопътни сили.

За него е известно, че:

носи звание полковник;

командва 154-та отделна механизирана бригада;

името му стана широко известно едва в края на юни 2026 г. след съобщения за смъртта му.

Според официалното съобщение на Оперативното командване „Юг“ на украинската армия, на 28 юни 2026 г. Кононников е бил открит мъртъв в Запорожка област. Украинската полиция съобщи, че е починал вследствие на огнестрелна рана и е започнато разследване за изясняване на всички обстоятелства около смъртта му. До момента няма официално обявени окончателни заключения за причината или извършителя.