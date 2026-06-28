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„Ефектът на бабата“: Какво ни казва присъствието на бабата по майчина линия за бъдещето на детето

Известният семеен терапевт Мария Бустаманте обяснява феномена на безусловната бабина обич и разкрива как дълбоката връзка с майката на майката изгражда психическа устойчивост, чувство за идентичност и модел за общуване за цял живот

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 22:12
„Ефектът на бабата“: Какво ни казва присъствието на бабата по майчина линия за бъдещето на детето
Източник: iStock/Getty Images

А ко вече сте баба, вероятно интуитивно усещате, че заемате много специфично и деликатно място в сърцето на своите внуци. Оказва се, че науката и психологията вече имат категорични доказателства за това, твърдят от HELLO!

Силната и здрава връзка с бабата е капитал, който детето носи в себе си през целия си съзнателен живот. Тя не избледнява, когато малкото внуче порасне и се превърне във възрастен човек, и остава жива дълго след като бабата напусне този свят.

Безусловната любов, търпението и спокойният подход към възпитанието обясняват до голяма степен защо тази фигура е толкова значима. Но как точно присъствието на бабата по майчина линия променя емоционалното развитие на детето? Потърсихме отговорите от Мария Бустаманте – семеен терапевт и специалист по детска психология.

  • Мостът между поколенията

„Бабата, независимо дали е по майчина или бащина линия, е живото доказателство за човек, преминал успешно през десетки кризи, роли и етапи от личния и семейния жизнен цикъл. Нейното присъствие в живота на детето е безценно богатство“, обяснява д-р Бустаманте.

Според експерта бабата служи като естествен мост, който пренася ценностите, семейните традиции, приоритетите и усещането за идентичност през поколенията, надграждайки ги със собствената си житейска мъдрост и различна перспектива.

  • Веригата на живота: Майка и дъщеря

Играе ли бабата по майчина линия ключова роля за укрепването на връзката между собствената си дъщеря (която вече е в ролята на майка) и новороденото дете?

„Абсолютно. Взаимодействието между бабата и нейната дъщеря представлява живата нишка, свързваща поколенията. Подобно на звена в здрава верига, които хем са свързани, хем запазват своето собствено пространство, тази връзка дава на детето дълбоко чувство за принадлежност, сигурност и защита. Когато малкото дете вижда модел на взаимно уважение, грижа и топлота между майка си и баба си, това се превръща в матрица, по която то ще изгражда своите собствени взаимоотношения с хората в бъдеще“, категорична е психоложката.

Източник: iStock/Getty Images
  • По-свободно и ведро родителство

Бабите имат уникалния шанс да допълват родителските грижи, предлагайки по-спокойна среда, напълно освободена от ежедневния стрес, кариерния натиск и тежките отговорности, които майката и бащата носят.

Те се превръщат в жизненоважен пристан за детската чувствителност. Трябва обаче да се отбележи, че този ефект се проявява в пълната си сила само ако връзките между поколенията са здрави и изградени върху уважение към решенията на родителите. Умната баба не оспорва авторитета на майката, а валидира нейните избори, като същевременно обгръща внучето си с уют и стабилност.

  • Как се поддържа връзка от разстояние?

„Истинските емоционални връзки се изграждат върху автентично намерение за свързване, устояло във времето. Те надхвърлят физическото пространство. Разбира се, прекият контакт е важен, защото създава сетивни спомени – децата помнят гласа на баба, аромата на дома ѝ, специфичните емоции. Но веднъж изградена, тази връзка не може да бъде разрушена от километри разстояние, особено в ерата на съвременните технологии, които ни позволяват да се виждаме всеки ден онлайн.“

  • Когато бабата липсва: Конфликти и раздели

Какво се случва с емоционалния свят на едно дете, което е лишено от присъствието на баба си заради семейни скандали и войни между нея и родителите?

„Когато възрастните в едно семейство не могат да разрешават конфликтите си по зрял начин, връзките се късат, а последствията рефлектират най-тежко върху децата. Като най-уязвим член на системата, детето абсорбира лошото емоционално управление на възрастните. Нещо повече – то вижда модел на избягване на проблемите и агресия, нормализира го и го копира, което може да остави трайни травми и пропуски в неговото психологическо развитие.“

Източник: iStock/Getty Images
  • Загубата като урок по устойчивост

А ако отсъствието на бабата е породено от нейната смърт – преди раждането на детето или когато то е било твърде малко?

„Скръбта е неизбежен спътник в нашия житейски път. Ако в дома загубата се изживява нездравословно – с потиснат гняв, фрустрация и мълчание, тези неразрешени емоции смущават домашната среда. Децата усещат напрежението, но нямат когнитивния инструмент сами да регулират толкова сложни преживявания.

Но ако скръбта бъде преодоляна здравословно чрез разговори, отсъствието на бабата се запълва с топли спомени, благодарност и разказване на истории. Така вместо празнота, у детето се изгражда стабилно усещане за гордост от корените му. То израства с усещането, че е обичано от една силна баба, независимо дали я е познавало лично.“

В края на краищата, бабите по майчина линия носят в живота ни присъствие, фокусирано изцяло върху качественото време, нежното внимание, малките невинни споделени пакости и безграничната емоционална подкрепа. Те изграждат емоционални стимули, които никоя друга фигура в света не може да замени.

За експерта:

Мария Бустаманте е клиничен и здравен психолог, специалист по детска психология и семейна терапия в престижния испански институт Centta.

Трите златни роли на бабата в семейството

  • Емоционален буфер: Намалява нивата на стрес у детето по време на родителски конфликти.
  • Пазител на паметта: Изгражда семейната идентичност чрез приказки, истории и албуми.
  • Училище за търпение: Показва на децата по-бавен, ведър и спокоен ритъм на живот.
Редактор: Стела Христова
баба връзка с внуци детска психология семейни ценности емоционално развитие родителство семейна терапия
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