КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест срещу Бюджет 2026

С индикатите от двете конфедерации – КНСБ и КТ „Подкрепа“, излизат на протест днес от 14:00 ч. пред сградата на Министерския съвет. Те се обявяват срещу предлаганите промени в проектобюджета за настоящата година, които според тях ще доведат до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители, съобщиха от двата синдиката.

За същия час е насрочено и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което ще бъдат обсъдени проектът на държавния бюджет за 2026 г., както и бюджетите на Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Бюджет 2026 се сблъска с критики: Синдикати и бизнес искат по-смели реформи

Синдикатите настояват за отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения. Те настояват още за отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за възнаграждения и замразяването на доходите, за недопускане на съкращения в административните структури без предварителен анализ на състоянието на всяка отделна институция, както и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс за най-натоварените администрации.

Министерството на финансите публикува миналата седмица проекта на държавния бюджет за 2026 г., който предвижда дефицит в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). Сред мерките за фискална консолидация е замразяване на разходите за персонал, като не се предвижда увеличение на възнагражденията, обвързани с ръста на средната или минималната работна заплата, както и с колективните трудови договори. Очаква се от това бюджетът да спести над 560 млн. евро.

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Предвижда се още преразглеждане на механизма за определяне на минималната работна заплата, като новият модел трябва да влезе в сила през 2027 г. До тогава минималната заплата ще остане на нивото от 2026 г. – 620,20 евро.

Проектът предвижда и поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители и служителите по Закона за съдебната власт. От 1 август тази година осигурителната тежест ще бъде разпределена в съотношение 80:20 между осигурителя и осигуреното лице, а от 2027 г. – 60:40.