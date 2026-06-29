България

КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест срещу Бюджет 2026

Синдикатите се обявяват срещу съкращаването на разходите за персонал и прехвърлянето на осигурителните вноски върху държавните служители

29 юни 2026, 08:17
Оцелял след катастрофа на АМ „Тракия“: Мантинелите по магистралите не отговарят на реалните изисквания

Оцелял след катастрофа на АМ „Тракия“: Мантинелите по магистралите не отговарят на реалните изисквания
„Някой го е направил умишлено“: Версия за саботаж след аварията на атракциона в Антоново

„Някой го е направил умишлено“: Версия за саботаж след аварията на атракциона в Антоново
Дипломация на ръба: Защо преговорите между София и Скопие са в застой

Дипломация на ръба: Защо преговорите между София и Скопие са в застой
Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили
Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)
Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)

Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)
Внимание, горещо! Жълт код е обявен в цяла България за понеделник

Внимание, горещо! Жълт код е обявен в цяла България за понеделник
Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

С индикатите от двете конфедерации – КНСБ и КТ „Подкрепа“, излизат на протест днес от 14:00 ч. пред сградата на Министерския съвет. Те се обявяват срещу предлаганите промени в проектобюджета за настоящата година, които според тях ще доведат до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители, съобщиха от двата синдиката.

За същия час е насрочено и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което ще бъдат обсъдени проектът на държавния бюджет за 2026 г., както и бюджетите на Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 

Бюджет 2026 се сблъска с критики: Синдикати и бизнес искат по-смели реформи

Синдикатите настояват за отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения. Те настояват още за отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за възнаграждения и замразяването на доходите, за недопускане на съкращения в административните структури без предварителен анализ на състоянието на всяка отделна институция, както и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс за най-натоварените администрации.

Министерството на финансите публикува миналата седмица проекта на държавния бюджет за 2026 г., който предвижда дефицит в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). Сред мерките за фискална консолидация е замразяване на разходите за персонал, като не се предвижда увеличение на възнагражденията, обвързани с ръста на средната или минималната работна заплата, както и с колективните трудови договори. Очаква се от това бюджетът да спести над 560 млн. евро.

Идва ли край на голяма привилегия: Какво се случва със заплатите на държавните служители от август?

Предвижда се още преразглеждане на механизма за определяне на минималната работна заплата, като новият модел трябва да влезе в сила през 2027 г. До тогава минималната заплата ще остане на нивото от 2026 г. – 620,20 евро.

Проектът предвижда и поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители и служителите по Закона за съдебната власт. От 1 август тази година осигурителната тежест ще бъде разпределена в съотношение 80:20 между осигурителя и осигуреното лице, а от 2027 г. – 60:40.

Източник: БТА, Марин Колев    
синдикати КНСБ КТ Подкрепа държавен бюджет 2026 протест държавни служители осигурителни вноски минимална работна заплата фискална консолидация министерски съвет
Последвайте ни

По темата

Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на двете деца, открити в заключен автомобил в Кипър

Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на двете деца, открити в заключен автомобил в Кипър

Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

„Някой го е направил умишлено“: Версия за саботаж след аварията на атракциона в Антоново

„Някой го е направил умишлено“: Версия за саботаж след аварията на атракциона в Антоново

Днес е Петровден! Почитаме светите апостоли Петър и Павел

Днес е Петровден! Почитаме светите апостоли Петър и Павел

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Veloce12 Aperta ни напомня за аналоговите дни на Ferrari 550 Maranello с 5,5-литров V12 и „ръчка“

Veloce12 Aperta ни напомня за аналоговите дни на Ferrari 550 Maranello с 5,5-литров V12 и „ръчка“

carmarket.bg
Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София
Ексклузивно

Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София

Преди 11 часа
Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания
Ексклузивно

Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания

Преди 10 часа
Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия
Ексклузивно

Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

Преди 10 часа
Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета
Ексклузивно

Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна: те помагат на хората да построят живота си наново

Украйна: те помагат на хората да построят живота си наново

Свят Преди 14 минути

Доброволците от "Добробат" са помогнали на хиляди подобни семейства,

<p>След ограниченията на САЩ: Австрия предлага европейско присъствие на Anthropic</p>

Виена призова ЕС да проучи стратегическо присъствие на Anthropic в Европа

Свят Преди 39 минути

Виена призовава Европейската комисия да проучи възможността AI компанията да изгради стратегическо присъствие в Европейския съюз

<p>&quot;Наложен с диктат&quot;:&nbsp;Нови удари разпалиха Близкия изток (ОБЗОР)</p>

Иран спря техническите преговори със САЩ, Израел унищожи инфраструктура на "Хизбула", Ливан отхвърля споразумението

Свят Преди 2 часа

Военните действия между САЩ, Иран, Израел и "Хизбула" поставят под въпрос крехките дипломатически договорености

,

Огън и свобода: Как Американската революция разпалва страстите във Великобритания

Любопитно Преди 2 часа

Разкол за данъци, свобода и наемници: Как каузата на бунтовниците отвъд океана намери неочаквани съюзници сред британските интелектуалци и търговци, превръщайки Лондон в бойно поле на безпрецедентна пропагандна война

Германия: Защо канцлерът Мерц е толкова непопулярен

Германия: Защо канцлерът Мерц е толкова непопулярен

Свят Преди 2 часа

Днес едва всеки шести в Германия е доволен от работата на Мерц начело на правителството

Прокълнати филми: 10 холивудски шедьоври, белязани от мистериозна смърт и инциденти

Прокълнати филми: 10 холивудски шедьоври, белязани от мистериозна смърт и инциденти

Любопитно Преди 2 часа

Историята на световното кино пази зловещи тайни за снимачни площадки, белязани от трагедии. От мистериозни смъртни случаи и брутални катастрофи до странни природни аномалии – вижте кои легендарни заглавия се превърнаха в истинско филмово проклятие

,

Астрономи откриха големи планети, които са по-леки от захарен памук

Любопитно Преди 2 часа

По данни на НАСА към момента са потвърдени близо 6300 планети извън нашата Слънчева система

Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади

Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

„Ефектът на бабата“: Какво ни казва присъствието на бабата по майчина линия за бъдещето на детето

„Ефектът на бабата“: Какво ни казва присъствието на бабата по майчина линия за бъдещето на детето

Любопитно Преди 11 часа

Известният семеен терапевт Мария Бустаманте обяснява феномена на безусловната бабина обич и разкрива как дълбоката връзка с майката на майката изгражда психическа устойчивост, чувство за идентичност и модел за общуване за цял живот

14-годишно дете пострада тежко при катастрофа край Луковит

14-годишно дете пострада тежко при катастрофа край Луковит

България Преди 13 часа

Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“

Вътре във "Форест Лодж" – луксозното убежище на Уилям и Кейт

Вътре във "Форест Лодж" – луксозното убежище на Уилям и Кейт

Любопитно Преди 13 часа

Принц Уилям и Кейт Мидълтън търсят ново начало за семейството си в имението "Форест Лодж", за което плащат колосалните 411 435 долара годишен наем от личния си джоб. Двойката планира да остане там дори и след като Уилям се възкачи на престола

Трагедия без край: Откриха мъртви жената и децата на футболист под руините във Венецуела

Трагедия без край: Откриха мъртви жената и децата на футболист под руините във Венецуела

Свят Преди 13 часа

След мъчително 74-часово издирване спасителните екипи във Венецуела откриха безжизнени телата на съпругата и двете деца на аржентинския футболист Лукас Трехо. Броят на загиналите от двойния трус в страната вече надхвърли ужасяващите 1430 души

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

Любопитно Преди 15 часа

На 29 юни нощното небе ще бъде озарено от вълшебното пълнолуние, известно като „Ягодова Луна“. Макар името да обещава розов цвят, реалността зад този феномен е съвсем различна, а през 2026 г. ни очаква и любопитно астрономическо съвпадение

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

Свят Преди 15 часа

Днес в Чехия беше отбелязан втори температурен рекорд за два поредни дни, след като в Доксани, северно от Прага, бяха регистрирани рекордните 41,1 градуса

Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта

Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта

България Преди 15 часа

Жена от кубратско село източи 260 евро през приложението Temu, след като се сдобила с чуждия смартфон без изтрита история

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

България Преди 15 часа

Пациентът е в тежко състояние с политравма и счупен гръбначен стълб след падане от височина при битов инцидент

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Петровден е! Днес празнуват хиляди българи – ето какви са най-красивите традиции и поверия

Edna.bg

Дневен хороскоп за 29 юни, понеделник

Edna.bg

Изненадваща оставка по време на Световното първенство

Gong.bg

Нагелсман: Мачът с Парагвай е на живот или смърт, няма с какво да се доказвам на някого

Gong.bg

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър, задържани са баща им и приятелката му

Nova.bg

След трагедията край Ямбол: Разказ на оцелял в друга катастрофа с три жертви на АМ „Тракия"

Nova.bg