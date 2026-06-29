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Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на двете деца, открити в заключен автомобил в Кипър

Трагедията е поредната, която разтърсва Европа на фона на продължаваща седмици рекордна гореща вълна

29 юни 2026, 09:07
Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на двете деца, открити в заключен автомобил в Кипър
Източник: iStock

Д ве момчета бяха открити мъртви в заключен автомобил в Кипър, след като, по първоначални данни, са били оставени да спят вътре в превозното средство.

Децата на осем и десет години са от едно и също семейство и са с български произход, съобщава Daily Mail.

Те са били открити в автомобил, паркиран на територията на британската база в Декелия, като на място са пристигнали полиция от базата и екип на спешна помощ.

Въпреки намесата на властите, двете деца са били официално обявени за починали.

Бащата и мащехата на децата  са арестувани по подозрение в небрежност. Говорител на британските бази е съобщил, че се извършва разследване за причината за смъртта, включително в дом в Ксилофагу, в района на Фамагуста.

Смята се, че момчетата са били оставени да спят в автомобила и са се задушили от високите температури, но окончателната причина за смъртта ще бъде установена чрез аутопсия, съобщава Cyprus Mail.

Според информация на местни медии, телата на децата са били с видими следи от изгаряния, а автомобилът е бил открит заключен, паркиран до поле в близост до жилищен район.

Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Трагедията е поредната, която разтърсва Европа на фона на продължаваща седмици рекордна гореща вълна.

В петък във Франция четири деца са починали вследствие на безпрецедентните горещини, които претоварват болниците. Сред тях е 18-месечно бебе, открито в автомобил, след като родителят му по погрешка го забравил вътре на път за работа.

Тригодишно момче също е било открито мъртво в автомобил в предградията на Париж, където температурите в сряда са надхвърлили 40°C. Родителите са открили детето без признаци на живот около 45 минути след като са го сложили да спи, след като то казало, че е уморено.

Двама братя на четири и две години са били намерени в безсъзнание от майка им, 33-годишна, в понеделник следобед в град Карпантра, в Южна Франция, в автомобил, паркиран пред дома на тяхната баба.

Децата са получили сърдечен арест, докато температурите са достигали около 40°C, и въпреки извиканите екипи на място, опитите за реанимация са били неуспешни.

В капана на времето: Две деца са открити мъртви в автомобил във Франция

Френските власти съобщават и за още около 1000 смъртни случая сред възрастни и болни хора, причинени от екстремните горещини.

„От 24 юни са наблюдавани приблизително 1000 допълнителни смъртни случая (неконсолидирани данни) в сравнение с предходни месеци“, се посочва в изявление на Public Health France.

Агенцията допълва, че голяма част от допълнителните смъртни случаи са сред хора над 65 години, след като е отчетен 40-процентен ръст на починалите у дома.

Здравните служби във Франция и Великобритания съобщават за рязко увеличение на спешните повиквания и хоспитализации на фона на безмилостната жега, засегнала възрастни и болни хора.

„Достигаме точка на пренасищане на болничните заведения“, заяви префектът на полицията в Париж Патрис Форе. „Броят на хоспитализациите продължава да расте.“

Франция отчита четирикратно увеличение на посещенията в спешните отделения поради проблеми, свързани с горещините, както и ръст на случаите на сърдечни арести.

Трагедия във Франция: Трето дете загуби живота си заради екстремните жеги

Службата за спешна помощ в Лондон съобщава, че екстремните температури в сряда са довели до най-високия брой спешни повиквания, застрашаващи живота, в рамките на един ден.

Световната здравна организация заяви в неделя, че над 1300 допълнителни смъртни случая са регистрирани в Европа от 21 юни насам, свързани с рекордната гореща вълна, обхванала голяма част от континента.

„Във момента 150 милиона души живеят при екстремни горещини, стотици са починали, училища са затворени, електропреносните мрежи са под натиск“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус в социалната мрежа X, добавяйки, че „над 1300 допълнителни смъртни случая са регистрирани от 21 юни, свързани с високите температури в Европа“.

Учените предупреждават, че подобна гореща вълна би била практически невъзможна преди 50 години, като причинените от човека климатични промени водят до по-чести и по-интензивни екстремни жеги.

Жегите поставиха температурни рекорди във Великобритания, Франция, Испания и Швейцария, а Нидерландия обяви първата си в историята червена степен на тревога заради високите температури.

  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещините е съвкупност от превантивни мерки, целящи да защитят човешкия организъм от неблагоприятните ефекти на екстремно високите температури. Продължителното излагане на жега може да доведе до сериозни здравословни проблеми, като топлинно изтощение, топлинен удар, дехидратация и обостряне на хронични заболявания. Тези състояния са особено опасни за малки деца, възрастни хора и лица с придружаващи здравословни проблеми.

Един от най-важните аспекти на терморегулацията е поддържането на оптимален водно-солеви баланс. Дехидратацията е основен риск по време на горещо време, затова лекарите съветват да се приема обилно количество вода, дори при липса на чувство за жажда. Избягването на напитки, съдържащи кофеин, алкохол и големи количества захар, е препоръчително, тъй като те ускоряват загубата на течности от организма.

Облеклото и активността също играят ключова роля. Носенето на леки, свободни дрехи от естествени материи, като памук или лен, позволява на кожата да „диша“ и улеснява процеса на изпотяване, чрез който тялото се охлажда. Излагането на пряка слънчева светлина следва да се ограничава, особено в часовете между 11:00 и 17:00, когато интензивността на ултравиолетовите лъчи и температурите са най-високи. При необходимост от престой навън се препоръчва използването на слънцезащитни продукти, шапки и слънчеви очила.

В домашни условия се препоръчва поддържането на по-ниска температура в помещенията чрез правилно проветряване през хладните часове на денонощието и засенчване на прозорците с щори или плътни завеси през деня. Климатичните системи трябва да се използват разумно, като разликата между външната и вътрешната температура не бива да надвишава 7–10 градуса, за да се избегне „термичен шок“ при излизане навън.

Значимостта на тези мерки нараства с глобалните климатични промени и зачестяването на топлинните вълни, които поставят общественото здраве под натиск. Разпознаването на ранните симптоми на прегряване – замаяност, силно главоболие, ускорен пулс, гадене и мускулни крампи – е жизненоважно. При поява на такива признаци е необходимо засегнатото лице незабавно да бъде преместено на хладно и сенчесто място, да се хидратира и при необходимост да се потърси специализирана медицинска помощ. Дисциплината по отношение на тези превантивни практики е ключът към съхраняване на доброто здраве и работоспособността през летния сезон.

Гореща вълна в Европа: Франция и Италия обявиха червен код
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