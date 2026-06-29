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Огън и свобода: Как Американската революция разпалва страстите във Великобритания

Разкол за данъци, свобода и наемници: Как каузата на бунтовниците отвъд океана намери неочаквани съюзници сред британските интелектуалци и търговци, превръщайки Лондон в бойно поле на безпрецедентна пропагандна война

29 юни 2026, 06:25
Огън и свобода: Как Американската революция разпалва страстите във Великобритания
Източник: iStock

К огато през 1775 г. избухва Войната за независимост на САЩ, конфликтът далеч не се ограничава само до пределите на Новия свят. Американската революция се превръща в дълбока идеологическа и социална криза, която разтърсва из основи британското общество, разделяйки семейства, приятели и политици на два враждуващи лагера, пише History Extra.

Историческият разказ за събитията от края на XVIII век често е представян едностранчиво: от едната страна са потиснатите американски колонисти, борещи се за свобода, а от другата – монолитната Британска империя, решена да ги подчини на всяка цена. Истината обаче е много по-сложна. Британската общественост никога не е била единна по въпроса за войната в Америка.

Сблъсък на симпатии и интереси

Още преди да прозвучат първите изстрели край Лексингтън и Конкорд, британското общество е залято от бурни дебати. Част от населението на Острова гледа на колонистите не като на бунтовници, а като на свои „братя“, които защитават традиционните английски свободи срещу тиранията на короната и парламента.

Във Великобритания се оформят две основни фракции:

Поддръжници на колониите (Приятелите на Америка): Много интелектуалци, търговци и радикални политици (като Едмънд Бърк и Чарлз Джеймс Фокс) открито симпатизират на каузата „Няма данъци без представителство“. За тях борбата на американците е борба за ограничаване на абсолютната власт на крал Джордж III. Търговските градове като Бристол и Лондон, чийто бизнес зависи пряко от трансатлантическата търговия, също са твърдо против войната поради огромните икономически загуби.

Лоялисти и защитници на Империята: От другата страна стоят консерваторите, които вярват, че неподчинението на колониите е директна заплаха за правовия ред и целостта на държавата. Според тях, ако на Америка бъде позволено да не плаща данъци за собствената си отбрана, това ще разруши конституционната структура на Британската империя.

Пропагандната война и пресата

Конфликтът отприщва безпрецедентна за времето си медийна война в британския печат. Памфлети, вестникарски статии и карикатури заливат кафенетата и клубовете в Лондон. Политическите страсти ескалират до такава степен, че дебатите често прерастват в улични сблъсъци и протести.

Британското правителство се оказва в деликатна ситуация – то трябва да води война на три хиляди мили разстояние, докато у дома е подложено на непрестанен обстрел от критики. Наборът на войници за фронта в Америка върви изключително трудно, тъй като много британци отказват да вдигнат оръжие срещу своите сънародници отвъд океана. Това принуждава крал Джордж III да наеме чужди (германски) наемници, което допълнително налива масло в огъня на общественото недоволство.

Повратната точка: Включването на Франция

Всичко се променя драматично през 1778 г., когато вековният враг на Лондон – Франция (а по-късно и Испания) – официално влиза във войната на страната на американските бунтовници.

В този момент вътрешният дебат във Великобритания претърпява рязък завой. Дори мнозина от тези, които дотогава са симпатизирали на американците, започват да виждат в конфликта реална екзистенциална заплаха за сигурността на родината си. Борбата вече не е просто укротяване на колониален бунт, а война за оцеляване срещу европейски суперсили, които заплашват да нахлуят на самия Остров. Настроенията се обединяват около патриотичната кауза за защита на страната.

Горчивото наследство

Когато през 1783 г. войната най-накрая приключва с признаването на независимостта на САЩ, Великобритания остава дълбоко белязана. Загубата на колониите не само нанася удар по имперското самочувствие, но и оставя трайни политически и социални разделения в британското общество.

Американската революция доказва, че идеите за свобода и равенство не познават граници. Те „подпалват“ страстите на Острова, давайки мощен тласък на по-късните движения за парламентарна реформа и разширяване на избирателните права в самата Великобритания.

Източник: History Extra    
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