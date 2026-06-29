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Джон Кюсак на 60: "Холивуд е публичен дом, в който хората губят ума си"

Актьорът, който изигра едни от най-емблематичните образи в киното, чукна 60. Вижте защо вечният аутсайдер отказа да бъде конформист, защо никога не се жени и как се превърна в защитник на Едуард Сноудън

29 юни 2026, 09:29
Джон Кюсак на 60: "Холивуд е публичен дом, в който хората губят ума си"
Източник: БТА

"Холивуд е публичен дом, в който хората губят ума си", казва американският актьор Джон Кюсак в интервю за вестник „Гардиън“, публикувано през септември 2014 г. Днес артистът с над 80 роли в киното навършва 60 години.

Подобно на повечето си герои, Джон Кюсак е необикновена личност, пише в популярната онлайн енциклопедия за кино - IMDb (Internet Movie Database). Странящ от славата и отблъснат от клишираните холивудски продукции, той изгражда успешна кариера, играейки аутсайдери и странници – като през цялото време успява да запази личния си свят извън светлините на прожекторите.

Роден на 28 юни 1966 г. в Еванстън в щата Илинойс, Джон израства в ирландско-американско семейство на творци, което предопределя пътя му в изкуството. С изключение на майка му Нанси, която е учителка по математика, цялата фамилия Кюсак се занимава с шоубизнес. Баща му Ричард Кюсак е актьор и режисьор, а братята и сестрите на Джон – Джоан, Ан, Бил и Сузи също посвещават живота си на актьорската професия.

Кариерата на Джон започва в ранна възраст, когато той се присъединява към престижната театрална работилница „Пивън“ в Чикаго (Piven Theatre Workshop). Още тогава Джон демонстрира обаяние, съчетано с лека меланхолия и остроумие, което бързо привлича вниманието на филмовите кастинг директори. Дебютът му на големия екран е през 1983 г. в комедията „Клас“, последван от малки роли в младежки филми от 80-те години, сред които е „Шестнадесет свещи“ (1984) на Джон Хюз. 

Големият пробив на Джон Кюсак в Седмото изкуство идва през 1989 г. с романтичната драма „Кажи нещо“ на режисьора Камерън Кроу. Образът на Лойд Доблър – момчето с касетофона над главата, решено на всичко, за да спечели момичето на мечтите си – се превръща в културна икона и определя Кюсак като лице на алтернативния, чувствителен романтичен герой, отбелязва американският кинокритик Роджър Ебърт в рецензия, публикувана на сайта му.

През 90-те години Джон Кюсак успешно излиза от рамките на младежките роли и навлиза в по-зрели, предизвикателни проекти, като същевременно отказва да бъде поставен в конкретен жанров шаблон. Той разгръща впечатляващ диапазон, като балансира умело между комерсиални екшъни и интелектуално авторско кино.

През 1997 г. актьорът прави незабравима роля в черната комедия „Убийство в Грос Пойнт", на която е и съсценарист. През същата година си партнира с Джон Малкович, Никълъс Кейдж и Стив Бушеми в зрелищния екшън „Въздушен конвой“, демонстрирайки, че може успешно да играе и във високобюджетни филми.

„Кюсак винаги е предпочитал по-необичайни и ексцентрични проекти, затова не беше изненада, когато се появи в дръзкия и оригинален филм „Да бъдеш Джон Малкович“ (1999) на режисьора Спайк Джоунс“, отбелязва IMDb. С дълга коса, брада и очила, той е почти неузнаваем в ролята на фрустриран кукловод, който се натъква на портал към съзнанието на актьора Джон Малкович. Филмът получава номинации за „Оскар“, БАФТА и „Златен глобус“.

Веднага след това през 2000 г. Кюсак затвърждава статута си на любимец на публиката, която предпочита авторското кино, с „Момичета от класа“ - адаптация по романа на Ник Хорнби „Ега ти животът“. Ролята на Роб Гордън, обсебен от музиката собственик на магазин за грамофонни плочи, който анализира провалените си връзки чрез класации Топ 5, се превръща в още един знаков връх в кариерата на Джон Кюсак след  филма „Да бъдеш Джон Малкович“ и му носи номинация за „Златен глобус“. „Момичета от класа“ е продуциран от основаната от Кюсак продуцентска компания New Crime, а самият той е и съсценарист на филма. 

Новият век предлага на Кюсак нови предизвикателства в разнородни продукции. Той се изявява в коледната романтична комедия „Знак на съдбата“ (2001), в трилъра „Самоличност“ (2003), в екшъна „2012“ (2009), както и в хоръра „1408“ (2007) по Стивън Кинг.

Това, което прави Джон Кюсак толкова специален актьор, е неговата способност да внася автентичност, интелектуална дълбочина и лек цинизъм дори в най-обикновените персонажи. Той никога не е бил типичният холивудски секссимвол или недосегаем екшън герой. Той винаги е бил „един от нас“ – уязвим, мислещ, понякога объркан, но винаги воден от силен вътрешен морал, коментират сп. „Ролинг стоун“ и в. „Ню Йорк таймс“.

Сестрата на Джон - Джоан - разказва за неговия несъзнателен навик по партита да се навежда, тъй като е висок 188 сантиметра, за да погледне по-ниските хора право в очите: „Просто иска да ги накара да се почувстват като звезди“.

Джон Кюсак никога не се е женил и пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Когато журналист от списание „Ел“ го моли да обясни с пет думи защо никога не се е женил, актьорът отговаря, че може да го направи със седем думи: „Society doesn't tell me what to do“ („Обществото не ми казва какво да правя“).

Кюсак е известен със своя интелект, политическа ангажираност и отказ да се поддава на холивудския конформизъм, при който актьори, режисьори и сценаристи се подчиняват на правилата на големите студия, за да запазят кариерата и славата си. Джон Кюсак е отявлен критик на корупцията и военните конфликти, като често изразява позициите си публично, отбелязва „Гардиън“.

Той е сред основателите на Фондацията за свобода на медиите (Freedom of the Press Foundation), което подчертава ангажираността му към човешките права. Кюсак активно се бори срещу масовото следене на гражданите, извършвано под опеката на държавата. Актьорът е и сред най-яростните защитници на Едуард Сноудън, приемайки каузата на разкрилия масовото следене американец като лична битка за демокрация. Сноудън разкрива програми за глобално наблюдение и разследване, много от които са ръководени от Агенцията за национална сигурност на САЩ в сътрудничество с телекомуникационни компании и с някои европейски правителства. Като съосновател на Фондацията за свобода на медиите, през 2014 г. актьорът посещава бившия американски шпионин в Москва, за да му окаже морална подкрепа. 

Тогава по кината излиза „Звездни карти“ на режисьора Дейвид Кроненбърг с участието на Джон Кюсак. Филмът представлява остра сатира на западната цивилизация и блясъка на Холивуд, проследявайки мрежата от тайни и болезнени взаимоотношения в едно заможно, но дълбоко отчуждено семейство. Правенето на филми е „брутално, комерсиално, повърхностно и глупаво“, казва тогава актьорът пред „Гардиън“, говорейки за сюжета на „Звездни карти“.

„Холивуд днес е много по-близо до апокалиптичния свят на Вагнер, отколкото си даваме сметка", дава своето мнение Джон Кюсак. „Мегакорпорациите се намесиха, носейки със себе си ерата на филмите с по 50 продуценти. В модерния Холивуд филмовите поредици са като крале, а звездата се използва само като инструмент за влияние“, коментира актьорът и допълва, че Холивуд се е превърнал в публичен дом, в който хората губят разсъдъка си.

Шест години по-късно – през 2020 г. - актьорът отново дава обширно интервю за „Гардиън“. Разговорът този път е по повод участието му в научнофантастичния сериал „Утопия“, предсказващ апокалиптични събития. В сериала Джон Кюсак прави първата си главна телевизионна роля, влизайки в образа на д-р Кевин Кристи. Той е харизматичен милиардер и биохимик, който привидно иска да спаси човечеството от глад, но зад действията му се крие опасна конспирация. В интервюто Кюсак говори открито не само за залязващата си кариера в Холивуд, но и за своята засилена политическа и гражданска активност в социалните мрежи. Актьорът казва, че би се радвал да мисли за поезия и за любов, а не толкова за политика.

„Но времената просто не са такива. Не всеки гняв е признак за човек, зациклил в някое мазе. Ако не можеш да се възмутиш в защита на другите или да изразиш гняв срещу несправедливостта, може би точно в това се крие собствената ти слепота. Разбира се, понякога може и да прекалявам. Но просто искам да кажа едно: че вървим като сомнамбули към едно невероятно мрачно бъдеще“, казва Джон Кюсак.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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