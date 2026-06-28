Вътре във "Форест Лодж" – луксозното убежище на Уилям и Кейт

П ринцът и принцесата на Уелс търсят ново начало и пълно спокойствие за семейството си. След три години, прекарани в скромната резиденция Аделаида Котидж в Уиндзор, в края на миналата година кралската двойка тихомълком се премести в много по-просторното и луксозно имение "Форест Лодж" (Forest Lodge), намиращо се в същия район Бъркшир, пише PEOPLE.

Последните няколко години бяха изключително тежки за младото семейство, белязани от кончината на кралица Елизабет II през 2022 г. и шокиращите едновременни диагнози рак на крал Чарлз III и самата Кейт Мидълтън. Сега Уилям и принцесата искат да изградят по-щастливи спомени с трите си деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Inside Prince William and Kate Middleton's 'Forever Home,' Forest Lodge https://t.co/pLSbLxEDzr — People (@people) June 28, 2026

„Предишният им дом "Аделаида Котидж" се превърна в място, свързвано с много болка, страдание и тъга по време на лечението на Кейт. След такива трудни времена е напълно разбираемо, че те искаха да започнат начисто на ново място“, сподели известният кралски биограф Сали Бедел Смит пред списание PEOPLE.

Какво представлява "Форест Лодж"?

Новото убежище на семейството се намира в рамките на огромния кралски парк Windsor Great Park (простиращ се на 4800 акра) – само на около 6 километра от старата им къща. Имотът има богата история: построен е през 1770-те години под името Холи Гроув, а през 1829 г. е закупен от Crown Estate (Управлението на кралските имоти), за да служи за официална резиденция на заместник-настоятеля на парка.

Преместването в престижната сграда, която е защитен архитектурен паметник, се случи през ноември миналата година по време на ученическата ваканция на децата. Първоначално ремонтните дейности трябваше да приключат около Коледа, но благодарение на бързата работа на майсторите, семейството се нанесе по-рано. В знак на благодарност Кейт и Уилям организираха специално празнично парти за строителния персонал в местен пъб.

Princess Kate reveals heartwarming detail about Princess Charlotte’s bedroom decor at new Forest Lodge mansion https://t.co/dgF0bQ1wLB pic.twitter.com/1i3IRjpLJi — New York Post (@nypost) January 24, 2026

Имението, изградено в класически изискан джорджиански стил, разполага със следните удобства:

8 обширни спални (което осигурява двойно повече лично пространство за децата в сравнение с предишната им вила с 4 спални);

Изящна бална зала за официални приеми;

Собствено езеро и професионален тенис корт;

Историческа архитектура с 6 комина и 9 еркерни прозореца.

През 2001 г. имотът претърпя основна модернизация на стойност 2 милиона долара, а в началото на миналата година двойката получи специално разрешение от общината за козметични вътрешни промени по камините и прозорците. Любопитен детайл е, че Уилям и Кейт категорично са отказали да имат прислужници и персонал, който да живее постоянно с тях в къщата.

Пазарен наем вместо държавна издръжка

Според проучване на The Independent, пазарната стойност на "Форест Лодж" възлиза на впечатляващите 16 милиона британски лири (около 21 милиона щатски долара).

За да избегнат общественото недоволство и критиките, че пилеят парите на данъкоплатците, принцът и принцесата на Уелс са взели решение да плащат реален пазарен наем за имота. Информация на The Times разкрива, че те са подписали 20-годишен договор, като годишната сума възлиза на 411 435 долара – с над 120 000 долара повече, отколкото е плащал предишният наемател.

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Нарушаване на вековната кралска традиция

Уилям и Кейт планират да отгледат децата си тук до пълнолетие и да запазят "Форест Лодж" като своя основна резиденция дори и тогава, когато принцът на Уелс се възкачи на престола и стане крал.

Това решение е сериозно отклонение от вековната монархическа традиция, според която британските владетели задължително се нанасят в Бъкингамския дворец в Лондон. С този ход обаче Уилям следва примера на баща си – крал Чарлз III също избра да остане в досегашния си дом Кларънс Хаус, докато в официалния дворец текат мащабни ремонти за стотици милиони лири.