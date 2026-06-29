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Астрономи откриха големи планети, които са по-леки от захарен памук

По данни на НАСА към момента са потвърдени близо 6300 планети извън нашата Слънчева система

29 юни 2026, 06:23
Астрономи откриха големи планети, които са по-леки от захарен памук
Източник: БТА

А строноми откриха двойка големи планети с размерите на Юпитер, чиято плътност е по-ниска от тази на захарен памук – т.нар. планети „суперпух“, съобщи Асошиейтед прес.

Тази двойка планети, по-лека от перце, обикаля около звезда на 1110 светлинни години. Те са най-големите екзопланети с плътност по-ниска от тази на захарния памук, откривани някога. Това ги прави най-леките известни планети с такъв размер, казва Джордж Дрансфийлд от Оксфордския университет.

„Тези две планети имат плътност, съпоставима с хубава топка пяна за бръснене, току-що излязла от флакона“, допълва ученият. Тя и нейният екип описват своите открития в научното списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, допълва АП.

Дрансфийлд предполага, че тези пухкави и ефирни планети вероятно са бели или сини, в зависимост от това дали небесата там са облачни – а не в розовите нюанси на захарния памук. Планетите вероятно са съставени предимно от водород и хелий, въпреки че ще бъдат необходими последващи наблюдения с космическия телескоп на НАСА „Джеймс Уеб“, за да се потвърди химическият им състав.

Засечени от спътника TESS на НАСА през последното десетилетие, тези две „пухкави" планети обикалят около звезда в южното съзвездие Летяща риба (Volans), намираща се на разстояние 1110 светлинни години. Изследователите са проучили техните орбити с помощта на наземни телескопи, за да определят плътността им. Една светлинна година е близо 9,7 трилиона километра. За сравнение, Юпитер е до 35 пъти по-плътен от тези две планети.

Смятани за редки в космоса, планетите „суперпух“ вероятно се формират в диска от газ и прах около новородена звезда, където количеството на газа надвишава това на праха. С течение на времето те губят голяма част от този материал, като се свиват още повече. 

По данни на НАСА към момента са потвърдени близо 6300 планети извън нашата Слънчева система. По-малко от 40 от тях са от типа „суперпух“, обяснява Дрансфийлд. „В крайна сметка, изучавайки екзотични системи, съдържащи редки типове планети, ние добавяме нови парчета към пъзела на планетарното формиране и научаваме повече за нашето място в космоса“, казва тя.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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