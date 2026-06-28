Свят

Трагедия във Франция: 11 загинали при катастрофа на самолет с парашутисти

Лекомоторната машина, собственост на местна школа, се разби в град Томблен; сред жертвите са петима инструктори и петима обучаеми

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 16:40
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У жасяваща авиационна катастрофа почерни Североизточна Франция, отнемайки живота на 11 души. Местните власти съобщиха за тежък инцидент с граждански самолет, възникнал в град Томблен, намиращ се в непосредствена близост до град Нанси, предава агенция „Ройтерс“.

По официална информация става въпрос за малък лекомоторен самолет, който е собственост на местна школа за парашутизъм. На борда на машината е пътувала организирана група, подготвяща се за скокове. При падането на самолета са загинали всички на борда – пилотът, петима опитни инструктори по парашутизъм и петима обучаеми младежи. Към момента причините за внезапната загуба на височина и последвалия фатален сблъсък със земята остават в процес на изясняване от авиационните инспектори.

Катастрофата предизвика незабавна реакция на най-високо държавно ниво. От френското Министерство на вътрешните работи обявиха, че министърът на вътрешните работи е прекъснал програмата си и пътува по спешност към мястото на инцидента, за да координира спасителните действия и разследването. Районът на трагедията е напълно отцепен от силите на реда и екипи на пожарната.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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