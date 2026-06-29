Свят

Адът във Венецуела се задълбочава: 1450 жертви, петролна рафинерия спря работа, десетки хиляди са в неизвестност

Липсата на електрозахранване принуди рафинерията „Амуай“ да преустанови дейност, докато спасители продължават издирването на около 50 000 изчезнали

29 юни 2026, 07:25
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Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души

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С пиране на електроснабдяването вчера принуди най-голямата рафинерия във Венецуела - "Амуай", с капацитет за преработка на 645 000 барела петрол дневно – да преустанови работа, съобщиха работници в рафинерията, цитирани от Ройтерс.

Това е втората рафинерия в страната, останала без електричество след двете разрушителни земетресения през изтеклата седмица, отбелязва агенцията.

След трусовете, при които загинаха най-малко 1450 души, Венецуела изпитва сериозни затруднения с осигуряването на ток за промишлените предприятия, рафинериите, бизнеса и домакинствата.

Междувременно спасителни екипи с кучета, обучени да откриват хора под развалините, продължиха и вчера да издирват последните оцелели след двете силни земетресения във Венецуела. Загиналите вече са 1450, ранени са около 3150, над 12 700 души са без подслон, а десетки хиляди остават в неизвестност, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Броят на жертвите достигна 1450 души – жени и мъже, загубили живота си при най-тежкото природно бедствие в историята на нашата страна", заяви вчера председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. "Общо 774 сгради са повредени или разрушени, като 189 от тях са се сринали напълно", уточни той.

По оценки на ООН около 50 000 души все още се смятат за изчезнали.

Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души

Вчера, почти четири дни след двойното земетресение, мъж и неговият син тийнейджър бяха извадени живи изпод развалините в крайбрежния град Карабайеда северно от Каракас, опустошен от бедствието, съобщиха журналисти от АФП. Американски и френски спасителни екипи извадиха бащата и сина изпод огромна купчина отломки.

Силно критикуваната президентка на страната Делси Родригес благодари на 24-те страни, изпратили 521 тона помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета.

Местни жители, възмутени от пасивното отношение на военните, принудиха вчера група войници да вземат кирки и лопати и да се включат в разчистването на отломките от срутена сграда. "Страната се нуждае от вас. Хвърлете оръжието, хвърлете патроните!", извика възмутено мъж на войник в района Танагуарена (Карабайеда) в щата Ла Гуайра.

"Възмутен съм от факта, че един генерал пристигна с около двадесет въоръжени военни и те просто застанаха до една стена. Трябваше да извадим тяло на починал човек, а те си стояха спокойно настрана", каза пред АФП 26-годишният доброволец Александер Михарес. "Защо не ги изпратиха в работни дрехи, с лопати и кирки? Защо ги доведоха с оръжие? Каква война има тук? Ако са военни, те трябва да защитават държавата, нацията. А в момента ние сме тези, които трябва да спасяваме хора – живи и мъртви. Трябва да ги извадим оттам. Как може да доведеш 50 души само за да стоят в ъгъла, в грижливо изгладените си униформи?", добави той.

По-късно войници започнаха да помагат в разчистването на отломките с лопати.

„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

Още в първите часове след земетресението са били установени случаи на грабежи и кражби, разказват очевидци. Журналисти на АФП също са станали свидетели на прояви на мародерство.

Междувременно Южното командване на въоръжените сили на САЩ за Латинска Америка и Карибите съобщи, че още около 100 войници от военновъздушните сили са пристигнали на място, за да помогнат на местните власти да се справят с "увеличаващия се поток от жизненоважен въздушен трафик, влизащ и излизащ от страната".

Още около 130 морски пехотинци се очаква да пристигнат през следващите 24 часа в силно пострадалото северно пристанище Ла Гуайра, съобщи Южното командване. Тяхната задача ще бъде "да отворят пристанището, за да може по море да пристигат така необходимите доставки и оборудване до най-засегнатите райони на Венецуела".

Американската армия е разположила също въздушни средства и хеликоптери в подкрепа на операцията.

По данни на Южното командване във Венецуела вече са били изпратени над 250 американски военнослужещи да помагат при издирването на оцелели.

Вижте в нашата галерия: В кадри: Разрушенията след смъртоносното земетресение във Венецуела

Разрушенията след смъртоносното земетресение във Венецуела
50 снимки
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
Източник: БТА    
Венецуела земетресение рафинерия Амуай електроснабдяване природно бедствие спасителни екипи хуманитарна помощ Делси Родригес Ла Гуайра мародерство
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