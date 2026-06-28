България

Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 юни 2026, 10:51
БАБХ изтеглила 6 тона фалшиво масло, липсват документи за произхода му

БАБХ изтеглила 6 тона фалшиво масло, липсват документи за произхода му
Година след трагедията в Несебър: Атракционите по морето работят по старите правила

Година след трагедията в Несебър: Атракционите по морето работят по старите правила
Горещата вълна е тук: Първи кодове за опасно топло време в неделя

Горещата вълна е тук: Първи кодове за опасно топло време в неделя
„Анти-Радев: Време е за свобода“: Първи протест срещу новото правителство в София

„Анти-Радев: Време е за свобода“: Първи протест срещу новото правителство в София
Трети ден издирват 17-годишната Никол Русинова в София

Трети ден издирват 17-годишната Никол Русинова в София
Шофьорът, причинил катастрофата в Мездра с две жертви, остава в ареста

Шофьорът, причинил катастрофата в Мездра с две жертви, остава в ареста
Златна нужда: До 5 евро за тоалетна в първото ни „евро“ лято

Златна нужда: До 5 евро за тоалетна в първото ни „евро“ лято
Арестуваните в Несебър взели подкуп, за да пуснат водата на инвеститор

Арестуваните в Несебър взели подкуп, за да пуснат водата на инвеститор

З а броени дни шокиращи кадри, заснети без позволение в такси, бяха гледани от над милион души в социалните мрежи. На задната седалка на колата е 21-годишно момиче. След вечер навън е пила алкохол и заспива в таксито. Телефонът ѝ е изключен, a няма и пари в брой. След като се събужа, шофьорът ѝ дава зарядно и тя успява да плати курса. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет.

"Хората започнаха да ми изпращат по хиляди съобщения. Непознати, познати. Питат: "Това ти ли си?". Изпаднах в някаква истерия и абсолютен шок. Изобщо не съм очаквала, че този човек може да си помисли да ме качи в социалните мрежи, след като съм платила", разказва потърпевшата. 

"Отвратително се пoчувствах. Абсолютно унижена. Пред държавата, пред моите познати. Веднага се замислих дали това ще стигне до мои семейни приятели, до роднини, до близки. Просто ме е срам да изляза от вкъщи. Така беше в началото. Направо не исках да си излизам от стаята си", споделя тя пред NOVA

Шофьорът е Петър Караиванов. Освен таксиметров водач, той е активен и в TikTok, където публикува видеа с клиенти. Има над 25 хиляди последователи и над 600 хиляди харесвания. "Бяха три момичета, които поискаха да ги закарам. Бяха адекватни, когато се качиха", твърди Петър Караиванов, шофьор на такси.

На въпрос има ли практика често да снима клиентите си в таксито той заяви: "Имам може би 200 клипа. Има хора, които сами искат  да ги снимам. На други им казвам - снимам". 

Според момичето камерата се появява едва, когато приятелките ѝ вече са слезли и остава сама в таксито. Тя твърди, че многократно е питала защо е снимана, а след като плаща, очаква записът да не бъде публикуван. "Много пъти го попитах. Той първоначално отрече, че снима. После каза че снима", обясни портърпевшата. 

"Живеем във времето на шоуто. От Римската империя, Нерон го е казал: "Дай на хората хляб и зрелища и всичко е ОК", заяви Петър Караиванов. Той твърди, че момичето не му е казало да не качва клипа в социалните мрежи. 

"Не смятам че това е унизително. Ако ви покажа какво се случва в "Студентски град" - няма такива гледки. Качих клипа, защото така съм решил. Моралните норми са записани в десетте Божи заповеди. Тогава не е имало таксита. Не ме вкарвайте в някакви хипотези. Тази случка тя ще я запомни и ще знае да не прави друг път такива неща", посочва таксиметровият шофьор. 

Във вторник сутрин след публикуването на видеото момичето се опитва да се свърже с Караиванов с молба да бъде изтрито. "Писах му с молба да изтрие клипа. А той ми написа, че е вайръл и TikTok му плаща за това и че до вечерта ще има 300 000 гледания", разказва потърпевшата. 

Шофьорът на такси отрече да му се плаща за клиповете. "Все пак трябваше да ѝ кажа нещо, за да спре да ме тормози и да ми досажда. Не го правя за пари. Не смятам да трия клипа при положение, че имаше 250 000 хиляди гледания и не знам си колко десетки стотин споделяния. Като го изтрия какво?", заяви Караиванов. 

И допълва: "Ако искате да ви дам моето мнение, ще ви кажа от какво е заспала - от много алкохол и дрога". 

След три дни срам и мълчание момичето решава да сподели на родителите си за случая. За да докаже, че не е дрогирана, пред своите родители тя си прави тест за наркотици, който е отрицателен.

"Той е знаел, че ще направи сензация. Знаел е, че ще печели пари. От това да се възползва от едно момиче, което е под влиянието на алкохол. Ти си съдник, ти си Господ. Кой си ти, че ще кажеш кой е пиян, кой е дрогиран? Кой си ти да решаваш съдбата на едно младо момиче оттук- нататък? Знаеш ли какви са последствията? Знаеш ли как ще реагира тя?", попита майката на младата жена.

Законно ли е подобно видео обяснява адвокат Мартин Костов. "Това накърнява достойнството на това момиче, представя го в негативна светлина, а всъщност господинът, който го снима - няма никакъв проблем, защото получава своето плащане. Много е важно да се знае, че това масово желание напоследък за вайръл - не може да отмени нито един закон. Член 32-и от Конституцията брани на първо място правото ни на личен живот, на чест и на достойнство. А също така в неговата алинея 2 изрично се посочва, че никой не може да бъде сниман, филмиран или фотографиран без неговото знание или без неговото изрично съгласие", твърди юристът. 

Според адвокат Костов охранителното видеонаблюдение в такси само по себе си не е забранено. Проблемът възниква, ако хората не са уведомени, че се записват, както и при публичното разпространение на кадрите. "Тя не се снима с камера, която да е обозначена като камера за охрана. Сигурен съм, че на самата кола няма и индикация, че в колата вътре се прави видеозапис. И поради тази причина самият шофьор не може да я заснема", твърди адвокатът. 
И допълва: "Следващото незаконосъобразно действие е и разпространението на това видео".

За видеонаблюдение във всяко такси апелират и от таксиметровия синдикат. Но достъп до записите трябва да имат само определени институции. "Задължителен е знакът за това нещо - по закон и както и по етични норми. В колата има видеонаблюдение, клиента е информиран вътре в кабината и дори отвън още преди да се качи", обяснява Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

"Смених колата. Тази е на два месеца. На предишната имах лепенка - отпред на таблото. В момента не съм залепил, но си пишеше - автомобилът е под видеонаблюдение", обясни Караиванов. 

Изискванията за психологическа годност за един шофьор на такси включват следните качества, за които се следи в психологическия тест - емоционална устойчивост, самоконтрол, съвестност, отговорност, сдържаност и други.

21-годишното момиче говори публично за първи път. Казва, че не търси съжаление, а иска подобни случаи да не се повтарят.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
такси социални мрежи TikTok видеонаблюдение лични данни поверителност злоупотреба скандал право на неприкосновеност съгласие
Последвайте ни
Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

Край на примирието? Иран и САЩ си размениха удари, Тръмп заплаши с унищожение

Край на примирието? Иран и САЩ си размениха удари, Тръмп заплаши с унищожение

БАБХ изтеглила 6 тона фалшиво масло, липсват документи за произхода му

БАБХ изтеглила 6 тона фалшиво масло, липсват документи за произхода му

Телата погребани, а зъбите в тайна пещера: Разкриха зловещ ритуал на маите

Телата погребани, а зъбите в тайна пещера: Разкриха зловещ ритуал на маите

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Законът „Volkswagen”: уникалната управленска структура зад най-големия производител в Европа

Законът „Volkswagen”: уникалната управленска структура зад най-големия производител в Европа

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 4 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 4 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 4 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Борис Дали: Милионер съм отдавна и строя параклис в Бобов дол

Борис Дали: Милионер съм отдавна и строя параклис в Бобов дол

Любопитно Преди 33 минути

В един от най-личните си разговори певецът говори за края на един брак и началото на друг живот

Медицински пробив: Направиха уникална операция на „пеперудено дете“ в „Пирогов“

Медицински пробив: Направиха уникална операция на „пеперудено дете“ в „Пирогов“

България Преди 1 час

Сложната оперативна интервенция на двете ръце на момченцето беше реализирана съвместно от медицински екип от Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия към „Пирогов“ и доц. д-р Пейдж Фокс от американския университет Станфорд

<p>Млад мъж се бори за живота си след тежка катастрофа в Разградско</p>

Млад мъж се бори за живота си след тежка катастрофа в Разградско

България Преди 4 часа

При навлизане в ляв завой, водачът е изгубил контрол над лекия автомобил, преминал е в лентата за насрещно движение, блъснал се е в предпазната еластична преграда и се е преобърнал в крайпътно дере

Киев, Украйна

Нощ на ужасите в Украйна: Русия атакува Киев с балистични ракети

Свят Преди 4 часа

„Силите за противовъздушна отбрана работят в столицата. Останете в убежищата!“, заяви градоначалникът Виталий Кличко

Топ 7 трика за бързо охлаждане на стаята без климатик

Топ 7 трика за бързо охлаждане на стаята без климатик

Любопитно Преди 4 часа

През горещите летни нощи температурата в спалнята често остава твърде висока за пълноценна почивка. Въпреки това, дори и без климатик, можете да направите стаята по-хладна и да създадете комфортни условия за сън

,

Той, тя и майка му: Как да не полудееш в такъв брак

Любопитно Преди 4 часа

Защо мъжът избира майка си пред жена си и какво да прави в такива ситуации

Маршал Фердинанд Фош приема подписаното примирие от германската делегация

28 юни: Изстрелът, който уби мира

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Край на една ера: Звездата от „Приятели“ Кортни Кокс се раздели със съпруга си

Край на една ера: Звездата от „Приятели“ Кортни Кокс се раздели със съпруга си

Любопитно Преди 12 часа

Звездата от култовия сериал „Приятели“ Кортни Кокс и китаристът на Snow Patrol Джони Макдейд са прекратили тихомълком дългогодишната си връзка. Близки до двойката разкриват, че двамата са разделени от месеци, а музикантът вече има нова жена до себе си

Трагедия в кеча: Легендарният Джо Доринг почина на 44 години след битка с рака

Трагедия в кеча: Легендарният Джо Доринг почина на 44 години след битка с рака

Свят Преди 12 часа

Светът на професионалния кеч потъна в скръб, след като на 44-годишна възраст почина американската звезда Джо Доринг. Двукратният световен шампион в тежка категория загуби тежката и продължителна битка с агресивна форма на рак на мозъка

Учени разкриха тайната на цветното зрение

Учени разкриха тайната на цветното зрение

Любопитно Преди 13 часа

Съвместно проучване разкрива молекулярния механизъм зад възприемането на цветовете, отваряйки вратата за революционно лечение на цветна слепота

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Афганистан и Пакистан

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Афганистан и Пакистан

Свят Преди 13 часа

Все още няма постъпили данни за загинали, ранени или сериозни материални щети

Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души

Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души

Свят Преди 14 часа

Милиони хора са без питейна вода и подслон, докато първите американски хуманитарни полети кацат в Каракас на фона на растящ обществен гняв

Астероид с размерите на няколко небостъргача преминава край Земята този уикенд

Астероид с размерите на няколко небостъргача преминава край Земята този уикенд

Любопитно Преди 14 часа

Гигантският космически скален блок 1997 NC1 прави най-близкото си приближаване до Земята тази събота. Астрономите успокояват, че огромното тяло, чийто размер достига до 1,6 километра, ще премине на абсолютно безопасно разстояние от планетата ни

Над 10 000 души излязоха на първия „Прайд“ в Будапеща след падането на Орбан

Над 10 000 души излязоха на първия „Прайд“ в Будапеща след падането на Орбан

Свят Преди 14 часа

След години на рестрикции и опити за пълна забрана, унгарската столица марширува свободно под знамената на дъгата и Европейския съюз

Исторически трус в Белград: Александър Вучич обяви, че подава оставка до седмици

Исторически трус в Белград: Александър Вучич обяви, че подава оставка до седмици

Свят Преди 14 часа

На фона на 36-градусова жега и година и половина масови студентски протести, сръбският президент свика извънреден митинг под прозорците на парламента и обяви края на 14-годишното си управление

Чудо сред руините: Спасиха 18-дневно бебе, прекарало 32 часа под развалините във Венецуела

Чудо сред руините: Спасиха 18-дневно бебе, прекарало 32 часа под развалините във Венецуела

Свят Преди 16 часа

Венецуелският град Ла Гуайра стана свидетел на истинско чудо, след като спасители извадиха живо и напълно невредимо 18-дневно бебе. То е прекарало цели 32 часа под останките от срутена сграда след двете опустошителни земетресения в страната

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Борис Дали: Милионер съм отдавна, но най-важното е какво ще оставиш след себе си

Edna.bg

Христо Пъдев се ожени за половинката си Цвети

Edna.bg

Лошо! Контакт между Алекс Дън и Никола Цолов

Gong.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов уреди бивш футболист на Челси

Gong.bg

Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Търговищко

Nova.bg

Заснета в такси без съгласие: Видео с млада жена събра близо милион гледания в социалните мрежи

Nova.bg