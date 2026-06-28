България

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

И.д. главен секретар Любомир Николов с разкрития за корупционни схеми, издирването на Пепи Еврото и тежкия пропуск след трагедията на „Тракия“

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 14 минути / 28 юни 2026, 18:39
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М инистерството на вътрешните работи (МВР) затяга драстично мерките срещу тежкия травматизъм и агресията на пътя чрез въвеждането на нови тактики за контрол. Това обяви в предаването „На фокус“ изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов в първото си телевизионно интервю, откакто пое високия пост, предава NOVA.

МВР с нови мерки: Нулева толерантност към пътната агресия и наркоразпространението

Ръководството на силовото ведомство залага на засилено полицейско присъствие и изненадващи проверки на терен. Броят на патрулите по основните пътни артерии в страната е значително повишен, като изричното разпореждане е всички полицейски автомобили да се движат с постоянно включена светлинна сигнализация с цел превенция и по-голяма видимост. Заедно с традиционните методи, МВР мобилизира и по-модерни технически средства за засичане на нарушители. В акцията се включват въздушни дронове, както и цивилни, небрандирани автомобили. Тяхната основна задача ще бъде скритото наблюдение и своевременното улавяне на агресивни водачи, които извършват опасни маневри или застрашават останалите участници в движението.

Николов обясни, че след като премиерът Румен Радев събра всички институции, отговорните за пътната безопасност, е поставил задачи и настоял за изпълнението им в кратки срокове.

Необозначени полицейски автомобили ще контролират агресивните шофьори

Във връзка с черната статистика и зачестилите катастрофи с ТИР-ове, които преминават през мантинелите, Николов изтъкна, че контролът над тежкотоварния трафик също ще бъде засилен, като вече са проведени срещи и са набелязани дългосрочни мерки. Той призна, че здравината на мантинелите е сериозен проблем на пътната инфраструктура, който изисква предварителни проверки, а не експертизи след настъпването на трагедия.

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Главният секретар коментира и шокиращия случай, при който майката на едно от загиналите деца от школата на „Славия“ е разбрала за смъртта му от медиите и интернет, а не от полицията. Той категорично прие това като сериозен пропуск на служителите на МВР и обясни, че по протокол дежурният офицер е длъжен незабавно да уведоми близките след потвърждаване на леталния край и изясняване на самоличността, а забавянето в случая е било породено от спешните действия по обезопасяване на трафика на магистралата. Относно първоначално назначения експерт Дикран Бохусян, шеф на ДАИ-Ямбол, Николов потвърди, че след публичния натиск той си е дал отвод заради конфликт на интереси.

Паралелно с темата за пътната безопасност, МВР отчита и сериозен пробив в борбата с корупционните и имотни престъпления по Черноморието. След масовите арести на 25 души във Варна и разпити на инвеститора Невзоров, ГДБОП е разкрила огромна корупционна схема в район „Приморски“. За периода от 2019 до 2023 г. там са били издадени рекордните 1170 незаконни удостоверения за търпимост на обекти, намиращи се в опасни свлачищни зони и около плажа. Общински служители са си затваряли очите срещу подкупи, превеждани от посредници на Невзоров, за да легализират незаконно вилно селище чрез фалшиви декларации, че строежите са отпреди 2001 г. В схемата има и международна следа, тъй като ключов свидетел – украински гражданин, явяващ се свързващото звено за паричните потоци – е напуснал страната преди медийния шум и в момента се издирва с помощта на чуждестранни партньори.

  • Борбата с наркотиците

През седмицата жители на столичния квартал „Христо Ботев” излязоха на протест срещу разпространението на наркотици в района.

Николов каза, че е запознат с процесите в квартала, както и с лицата, които хората от района сочат като наркоразпространители. Кварталът е бил обхванат от специализираната полицейска акция, която приключи миналата седмица. В нея са били задържани 2300 лица, за които има данни, че са ползватели или разпространители на наркотични вещества. По думите му в квартала са задържани 24 лица. 

Източник: скрийншот/NOVA

Любомир Николов даде яснота и за местонахождението на някои от най-издирваните фигури в държавата. Относно Петър Петров, известен като Пепи Еврото, главният секретар беше категоричен, че той вече не контролира прокуратурата и влиянието му е минало. Благодарение на събран архив, МВР е наясно с неговите съратници и лостове за натиск в съдебната система, като съвместно с международните служби се работи по три конкретни точки по света, където се предполага, че Петров се укрива. По случая със Стоян Мавродиев, Николов съобщи, че документите за неговата екстрадиция са изпратени веднага след задържането му и в края на този месец предстои съдът в чужбина да гледа делото за връщането му в България, където показанията му са от ключово значение за разследването на раздадени необезпечени кредити.

Накрая Николов отговори и на въпроса за евентуални политически зависимости, тъй като бе издигнат на поста от бившия министър Калин Стоянов. Той заяви, че работи като ръководен служител от 2016 г. и е преминал през много правителства, а Стоянов го е избрал единствено заради високите му професионални резултати като началник на отдел във Варна.

Главният секретар подчерта, че в момента работи в пълен синхрон с настоящия министър и е насочил цялата си енергия към това да върне доверието на гражданите в полицейската институция.

Редактор: Стела Христова
МВР пътна безопасност полицейски контрол Любомир Николов агресия на пътя пътни патрули
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Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

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