България

Българска делегация, водена от Михаела Доцова, участва в срещата на НАТО в Истанбул

Форумът в Истанбул събира председателите на парламентите на 32-те държави членки преди лидерската среща на Алианса

29 юни 2026, 06:35
Българска делегация, водена от Михаела Доцова, участва в срещата на НАТО в Истанбул
Източник: БГНЕС

П арламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще участва днес в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул, Турция. Домакин на форума е председателят на Великото национално събрание (Меджлиса) на Турция Нуман Куртулмуш, съобщиха от пресцентъра на българския парламент.

В българската парламентарна делегация са включени ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов.

В парламентарната среща на върха на НАТО ще участват председатели на парламенти и ръководители на делегации от 32-те страни членки на алианса, както и ръководството на Парламентарната асамблея на НАТО. Форумът в Истанбул се провежда непосредствено преди Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО на 7 и 8 юли 2026 г. в Анкара.

София събира парламентаристи от 32-те държави членки на НАТО

Участниците в парламентарната среща на върха на НАТО ще обсъдят ключови теми от дневния ред на евроатлантическата отбрана и сигурност за 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще направи изказване пред делегатите на форума.

Предвижда се с приветствие към парламентаристите от страните членки на НАТО да се обърне президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Те ще бъдат поздравени от председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш и от председателя на Парламентарната асамблея на НАТО Маркос Перестрело.

Срещата на парламентарните ръководители на страните от алианса в Истанбул предшества 36-та среща на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. На срещата в турската столица се очаква да присъстват 32-мата държавни и правителствени ръководители от алианса, близо 100 министри, множество високопоставени дипломати, представители на международни организации и хиляди чуждестранни гости, съобщават турските медии. За отразяване на събитието са заявили акредитация над 3000 журналисти.

  • Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)​

Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) е междуправителствен военен и политически съюз, създаден на 4 април 1949 г. с подписването на Северноатлантическия договор във Вашингтон. Алиансът обединява 32 държави от Европа и Северна Америка, които се ангажират да гарантират колективната си сигурност и да насърчават демократичните ценности и сътрудничеството в областта на отбраната.

Исторически НАТО е основан в контекста на ранната Студена война като отговор на необходимостта от възпиране на експанзията на Съветския съюз и осигуряване на стабилност в следвоенна Европа. Основната концепция на организацията е залегнала в Член 5 от договора, който гласи, че въоръжено нападение срещу един или повече от членовете на алианса се счита за нападение срещу всички. Този принцип на колективна отбрана превръща НАТО в най-силния отбранителен съюз в съвременната история.Структурата на НАТО се ръководи от Северноатлантическия съвет, в който участват представители на всички държави членки. Вземането на решения в организацията се базира на консенсус, което означава, че всяка политика или действие изисква съгласието на всички членове. Централата на НАТО се намира в Брюксел, Белгия, където се координира работата по въпросите на международната сигурност, управлението на кризи и военната интеграция.

Значимостта на НАТО се простира отвъд военната сфера. Алиансът активно насърчава политиката на „отворени врати“, позволявайки на нови европейски демократични държави да се присъединят, ако отговарят на определени критерии и допринасят за сигурността на евроатлантическата зона. През годините организацията се е адаптирала към променящите се геополитически реалности, включително борбата с тероризма, киберсигурността и справянето с хибридни заплахи.

Въпреки че НАТО не изпраща войски в зони на конфликт извън своя обхват без съответния мандат, алиансът играе ключова роля в подкрепата за партньорски държави, предоставяйки експертиза, техническа помощ и политическа стабилност. България е част от НАТО от 2004 г., като активно участва в мисии за поддържане на мира и развитие на съюзническите способности за отбрана. Днес НАТО остава основен гарант за сигурността на своите членове и ключов форум за диалог по най-належащите предизвикателства пред глобалната архитектура за сигурност.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
НАТО Народно събрание Истанбул парламентарна среща на върха Михаела Доцова евроатлантическа сигурност Турция Парламентарна асамблея на НАТО Анкара отбрана
Последвайте ни

По темата

Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади

Опасно горещо: До 39° в понеделник, кога ще разхлади

Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

Иран спря техническите преговори със САЩ, Израел унищожи инфраструктура на

Иран спря техническите преговори със САЩ, Израел унищожи инфраструктура на "Хизбула", Ливан отхвърля споразумението

Прокълнати филми: 10 холивудски шедьоври, белязани от мистериозна смърт и инциденти

Прокълнати филми: 10 холивудски шедьоври, белязани от мистериозна смърт и инциденти

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Veloce12 Aperta ни напомня за аналоговите дни на Ferrari 550 Maranello с 5,5-литров V12 и „ръчка“

Veloce12 Aperta ни напомня за аналоговите дни на Ferrari 550 Maranello с 5,5-литров V12 и „ръчка“

carmarket.bg
Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София
Ексклузивно

Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София

Преди 10 часа
Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания
Ексклузивно

Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания

Преди 9 часа
Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия
Ексклузивно

Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

Преди 8 часа
Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета
Ексклузивно

Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Какво не бива да правите на Петровден? Традиции, поверия и забрани</p>

Днес е Петровден! Почитаме светите апостоли Петър и Павел

Любопитно Преди 12 минути

На Петровден православните християни почитат светите апостоли Петър и Павел, загинали мъченически в Рим според църковното предание

<p>Най-голямата рафинерия във Венецуела спря работа след земетресенията</p>

Адът във Венецуела се задълбочава: 1450 жертви, петролна рафинерия спря работа, десетки хиляди са в неизвестност

Свят Преди 23 минути

Липсата на електрозахранване принуди рафинерията „Амуай“ да преустанови дейност, докато спасители продължават издирването на около 50 000 изчезнали

,

Астрономи откриха големи планети, които са по-леки от захарен памук

Любопитно Преди 1 час

По данни на НАСА към момента са потвърдени близо 6300 планети извън нашата Слънчева система

„Ефектът на бабата“: Какво ни казва присъствието на бабата по майчина линия за бъдещето на детето

„Ефектът на бабата“: Какво ни казва присъствието на бабата по майчина линия за бъдещето на детето

Любопитно Преди 9 часа

Известният семеен терапевт Мария Бустаманте обяснява феномена на безусловната бабина обич и разкрива как дълбоката връзка с майката на майката изгражда психическа устойчивост, чувство за идентичност и модел за общуване за цял живот

Дипломация на ръба: Защо преговорите между София и Скопие са в застой

Дипломация на ръба: Защо преговорите между София и Скопие са в застой

България Преди 10 часа

Доцент Наум Кайчев с анализ за студената война със Северна Македония, изтеклите ноти и натиска над българите в Скопие

14-годишно дете пострада тежко при катастрофа край Луковит

14-годишно дете пострада тежко при катастрофа край Луковит

България Преди 11 часа

Възстановено е движението по първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“

Вътре във "Форест Лодж" – луксозното убежище на Уилям и Кейт

Вътре във "Форест Лодж" – луксозното убежище на Уилям и Кейт

Любопитно Преди 11 часа

Принц Уилям и Кейт Мидълтън търсят ново начало за семейството си в имението "Форест Лодж", за което плащат колосалните 411 435 долара годишен наем от личния си джоб. Двойката планира да остане там дори и след като Уилям се възкачи на престола

Трагедия без край: Откриха мъртви жената и децата на футболист под руините във Венецуела

Трагедия без край: Откриха мъртви жената и децата на футболист под руините във Венецуела

Свят Преди 12 часа

След мъчително 74-часово издирване спасителните екипи във Венецуела откриха безжизнени телата на съпругата и двете деца на аржентинския футболист Лукас Трехо. Броят на загиналите от двойния трус в страната вече надхвърли ужасяващите 1430 души

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

Любомир Николов: Затягаме контрола на пътя с дронове и цивилни автомобили

България Преди 13 часа

И.д. главен секретар Любомир Николов с разкрития за корупционни схеми, издирването на Пепи Еврото и тежкия пропуск след трагедията на „Тракия“

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

Любопитно Преди 13 часа

На 29 юни нощното небе ще бъде озарено от вълшебното пълнолуние, известно като „Ягодова Луна“. Макар името да обещава розов цвят, реалността зад този феномен е съвсем различна, а през 2026 г. ни очаква и любопитно астрономическо съвпадение

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

СЗО: Над 1300 са жертвите на горещата вълна в Европа

Свят Преди 13 часа

Днес в Чехия беше отбелязан втори температурен рекорд за два поредни дни, след като в Доксани, северно от Прага, бяха регистрирани рекордните 41,1 градуса

Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта

Продадоха в заложна къща телефон със запаметени данни на чужда дебитна карта

България Преди 13 часа

Жена от кубратско село източи 260 евро през приложението Temu, след като се сдобила с чуждия смартфон без изтрита история

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

България Преди 14 часа

Пациентът е в тежко състояние с политравма и счупен гръбначен стълб след падане от височина при битов инцидент

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

България Преди 14 часа

Плажове по Южното Черноморие са осеяни с мазут, туристи алармират за замърсяването в социалните мрежи

„Славия“ потъна в скръб: Изпратиха загиналите в тежката катастрофа на „Тракия“ Мишо и баща му

„Славия“ потъна в скръб: Изпратиха загиналите в тежката катастрофа на „Тракия“ Мишо и баща му

България Преди 14 часа

Президентът Венцеслав Стефанов спря всички лагери и турнири на клуба; отборите вече ще пътуват само с лицензиран транспорт

Трагедия във Франция: 11 загинали при катастрофа на самолет с парашутисти

Трагедия във Франция: 11 загинали при катастрофа на самолет с парашутисти

Свят Преди 15 часа

Лекомоторната машина, собственост на местна школа, се разби в град Томблен; сред жертвите са петима инструктори и петима обучаеми

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 29 юни, понеделник

Edna.bg

Гала прегърна второ внуче, кръстиха я Джина

Edna.bg

Централен защитник ще е шестият нов в Левски

Gong.bg

Голям удар по Уимбълдън часове преди старта

Gong.bg

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър, задържани са баща им и приятелката му

Nova.bg

След акцията в Несебър: Ще останат ли в ареста задържаните ръководители от ВиК

Nova.bg