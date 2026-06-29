Българска делегация, водена от Михаела Доцова, участва в срещата на НАТО в Истанбул

П арламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще участва днес в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул, Турция. Домакин на форума е председателят на Великото национално събрание (Меджлиса) на Турция Нуман Куртулмуш, съобщиха от пресцентъра на българския парламент.

В българската парламентарна делегация са включени ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов.

В парламентарната среща на върха на НАТО ще участват председатели на парламенти и ръководители на делегации от 32-те страни членки на алианса, както и ръководството на Парламентарната асамблея на НАТО. Форумът в Истанбул се провежда непосредствено преди Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО на 7 и 8 юли 2026 г. в Анкара.

София събира парламентаристи от 32-те държави членки на НАТО

Участниците в парламентарната среща на върха на НАТО ще обсъдят ключови теми от дневния ред на евроатлантическата отбрана и сигурност за 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще направи изказване пред делегатите на форума.

Предвижда се с приветствие към парламентаристите от страните членки на НАТО да се обърне президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Те ще бъдат поздравени от председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш и от председателя на Парламентарната асамблея на НАТО Маркос Перестрело.

Срещата на парламентарните ръководители на страните от алианса в Истанбул предшества 36-та среща на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. На срещата в турската столица се очаква да присъстват 32-мата държавни и правителствени ръководители от алианса, близо 100 министри, множество високопоставени дипломати, представители на международни организации и хиляди чуждестранни гости, съобщават турските медии. За отразяване на събитието са заявили акредитация над 3000 журналисти.

Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)​

Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) е междуправителствен военен и политически съюз, създаден на 4 април 1949 г. с подписването на Северноатлантическия договор във Вашингтон. Алиансът обединява 32 държави от Европа и Северна Америка, които се ангажират да гарантират колективната си сигурност и да насърчават демократичните ценности и сътрудничеството в областта на отбраната.

Исторически НАТО е основан в контекста на ранната Студена война като отговор на необходимостта от възпиране на експанзията на Съветския съюз и осигуряване на стабилност в следвоенна Европа. Основната концепция на организацията е залегнала в Член 5 от договора, който гласи, че въоръжено нападение срещу един или повече от членовете на алианса се счита за нападение срещу всички. Този принцип на колективна отбрана превръща НАТО в най-силния отбранителен съюз в съвременната история.Структурата на НАТО се ръководи от Северноатлантическия съвет, в който участват представители на всички държави членки. Вземането на решения в организацията се базира на консенсус, което означава, че всяка политика или действие изисква съгласието на всички членове. Централата на НАТО се намира в Брюксел, Белгия, където се координира работата по въпросите на международната сигурност, управлението на кризи и военната интеграция.

Значимостта на НАТО се простира отвъд военната сфера. Алиансът активно насърчава политиката на „отворени врати“, позволявайки на нови европейски демократични държави да се присъединят, ако отговарят на определени критерии и допринасят за сигурността на евроатлантическата зона. През годините организацията се е адаптирала към променящите се геополитически реалности, включително борбата с тероризма, киберсигурността и справянето с хибридни заплахи.

Въпреки че НАТО не изпраща войски в зони на конфликт извън своя обхват без съответния мандат, алиансът играе ключова роля в подкрепата за партньорски държави, предоставяйки експертиза, техническа помощ и политическа стабилност. България е част от НАТО от 2004 г., като активно участва в мисии за поддържане на мира и развитие на съюзническите способности за отбрана. Днес НАТО остава основен гарант за сигурността на своите членове и ключов форум за диалог по най-належащите предизвикателства пред глобалната архитектура за сигурност.