Мазут изплува и на „Градина“, плажуващи сигнализират за замърсяване (СНИМКИ/ВИДЕО)

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Н ово екологично замърсяване изненада летовниците по Южното Черноморие. След като по-рано бяха регистрирани сигнали за нефтени остатъци в района, мазут вече достигна и популярния плаж „Градина“. Граждани алармират в социалните мрежи, че от тази сутрин целият плаж е покрит с малки черни късове.

Източник: Цветан Иванов

„Бъдете внимателни! От тази сутрин целият плаж е в мазут“, предупреждават очевидци, които споделят видеоклипове от мястото на събитието. На кадрите ясно се вижда как морската вода изхвърля на брега парчета, смесени с водорасли и пясък.

„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

Ситуацията се оказва особено коварна за плажуващите. Според свидетелства на хората на място, изхвърленият мазут е със слаб мирис. Потребители на социалните мрежи съобщават за замърсяване с мазут и на други плажове по Черноморието - около Созопол, Синеморец, Бургас, Обзор и други.

Източник: Цветан Иванов

Откритите през последните дни мазутни образувания по плажовете не са резултат от скорошен нефтен разлив. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ след извършени проверки и анализ на ситуацията.

Според експертите става дума за т.нар. „tar balls“ – втвърдени катранени образувания, които се формират от стари нефтени замърсявания след продължителен престой в морската среда. Те представляват остатъци от нефтопродукти, които с времето променят структурата си под въздействието на слънцето, водата и атмосферните условия.

Източник: Цветан Иванов

От институциите обясняват, че силното морско вълнение в периода между 15 и 20 юни е довело до изхвърлянето на тези образувания на брега заедно с други морски отпадъци.

Мазут изплува по плажовете, МОСВ предприе действия

Специалистите посочват, че заради естествените процеси на разграждане и промяната в химическия състав на тези нефтени остатъци не може да бъде установено с точност кога са попаднали в морето и какъв е техният първоначален източник.

По думите на експертите подобни образувания могат да останат във водата с години, като под въздействието на морските течения и метеорологичните условия се придвижват на значителни разстояния и достигат различни крайбрежни райони.