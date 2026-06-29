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Добрина Марчева: Доверието на клиента се печели с постоянство

Как международните стандарти помагат на бизнеса да гарантира безопасност, проследимост и високо качество по цялата верига на доставки

29 юни 2026, 10:03
Добрина Марчева: Доверието на клиента се печели с постоянство
Източник: METRO

В свят, в който потребителите четат етикети, сравняват произход, търсят прозрачност и очакват сигурност при всяка покупка, качеството на храните вече не е просто въпрос на добър избор, а на доверие в цялата верига - от производителя до щанда. Зад това доверие стоят ясни стандарти, постоянен контрол и процеси, които често остават невидими за клиента, но имат решаващо значение за безопасността, проследимостта и устойчивото качество на продуктите. За това как международните стандарти помагат на бизнеса да отговори на все по-високите очаквания на потребителите разговаряме с Добрина Марчева, ръководител „Контрол на качеството“ в МЕТРО България.

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Източник: METRO

Г-жо Марчева, темата за качеството на храните винаги е чувствителна за потребителите. Какво всъщност стои зад един IFS сертификат и защо той е толкова важен за бизнеса?

IFS сертификатът е много повече от формално покриване на регулаторни изисквания. Той е международно признат стандарт, който гарантира системен подход към безопасността и качеството на продуктите, управлението на риска и проследимостта по цялата верига на доставки.

Важно е да подчертаем, че сертификацията е напълно доброволна. Компанията сама избира да се подложи на значително по-строг контрол и независим външен одит спрямо законовия минимум. Именно затова IFS е знак за реална ангажираност към клиентите и партньорите.

За търговец на едро като МЕТРО това е особено важно, защото работим с хиляди професионални клиенти от ХоРеКа сектора и традиционната търговия, които разчитат на постоянство, сигурност и предвидимост.

МЕТРО България е сертифицирана по IFS още от 2009 г. Какво означава това на практика?

Това означава ежедневна работа, а не еднократен проект. Всеки наш обект преминава през ежегодни независими одити, а поддържането на стандарта изисква постоянен контрол върху всички процеси.

При нас безопасността на храните е част от всяко оперативно решение. Контролираме температурната верига, проследимостта на продуктите, обучението на служителите и работата с доставчиците. Най-голямото предизвикателство не е да покриеш изискванията по време на одит, а да поддържаш същото ниво всеки ден.

В последните години потребителите стават все по-чувствителни към темата за качеството. Как се промениха очакванията им?

Днес клиентите са отлично информирани, много по-взискателни и очакват пълна прозрачност. Искат да знаят, че качеството няма да варира, че информацията върху етикета е коректна и че продуктът е контролиран правилно по цялата верига. Цената остава важен фактор, но вече рядко е единственият аргумент за покупка.

Наблюдаваме засилен интерес към продукти с по-чист състав, по-висока хранителна стойност и устойчив произход. В същото време бизнесът работи в силно динамична среда, белязана от ценови натиск, затруднения в логистиката и строги регулации.

Международните стандарти като IFS играят важна роля, но доверието се изгражда и чрез реални резултати. За нас това се вижда и в отличия като QUDAL за качество в категорията търговия на едро и Best Buy сертификата за най-добро съотношение между цена и качество в рибния ни отдел. Те са ценни, защото идват директно от оценката на потребителите.

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Източник: METRO

Как този подход се отразява върху работата с доставчиците?

Качеството започва още при избора на доставчик. За продуктите под собствените марки на МЕТРО изискваме производителите да бъдат сертифицирани по международно признати стандарти за качество и безопасност.

Освен това прилагаме собствена система за многостепенен контрол, която включва одити, проверки на рецептурите и съставките, лабораторни тестове и последващ мониторинг на продуктите. Целта е не просто да отговорим на изискванията, а да гарантираме постоянно качество за клиентите.

Съвременните потребители са изключително чувствителни и към цените. Как МЕТРО постига деликатния баланс между безкомпромисно качество и достъпност?

Това е едно от най-големите предизвикателства за целия сектор. Клиентите искат високо качество, но и предвидимост на разходите си.

Затова освен в контрол и безопасност инвестираме и в дългосрочни ценови програми. Поддържаме трайно ниски цени на хиляди ключови артикули и периодично фиксираме цените на голям брой продукти за определен период.

За бизнес клиентите това означава по-добро планиране на разходите, а за домакинствата – повече спокойствие при пазаруване. Вярваме, че качеството не трябва да бъде лукс, а достъпна сигурност.

Виждаме, че международните стандарти в хранителния сектор непрекъснато се развиват. Какво предстои?

Потребителите стават все по-взискателни към произхода на храните, прозрачността и устойчивостта на производството. Това означава, че компаниите ще трябва не само да спазват правила, а ежедневно да доказват, че работят отговорно.

Убедена съм, че бъдещите лидери в сектора ще бъдат компаниите, които инвестират в дългосрочни партньорства, устойчиви процеси и реално доверие. Именно в тази посока продължава да работи и МЕТРО България.

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