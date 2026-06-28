България

Млад мъж се бори за живота си след тежка катастрофа в Разградско

При навлизане в ляв завой, водачът е изгубил контрол над лекия автомобил, преминал е в лентата за насрещно движение, блъснал се е в предпазната еластична преграда и се е преобърнал в крайпътно дере

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 юни 2026, 07:39
Млад мъж се бори за живота си след тежка катастрофа в Разградско
Източник: Thinkstock/Guliver

М лад мъж е с тежки наранявания след катастрофа на път III-206, в землището на село Студенец в нощта срещу 28 юни. 20-годишният шофьор е настанен в ОАИЛ на МБАЛ-Разград.

Мъжът е с черепно-мозъчна травма, както и с фрактури на гръдната кост и прешлените, предаде Агенция „Фокус“.

При навлизане в ляв завой, водачът е изгубил контрол над лекия автомобил, преминал е в лентата за насрещно движение, блъснал се е в предпазната еластична преграда и се е преобърнал в крайпътно дере.

На пострадалия водач са взети кръвни проби за анализ за наличие на алкохол и наркотични вещества. По случая вече е образувано досъдебно производство.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Агенция "Фокус"    
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