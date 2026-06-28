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Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Децата на 8 и 10 години са намерени в безсъзнание пред къща в района на Ларнака с тежки изгаряния от слънцето

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 21:45
Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета
Източник: iStock/Getty Images

Д ве непълнолетни деца от български произход, на възраст 8 и 10 години, са били открити мъртви в заключен автомобил в района на кипърското село Ксилофагу, област Ларнака.

Трагичният случай се е разиграл днес, малко след 18:00 часа, като децата са намерени в безсъзнание в превозното средство, което е било паркирано пред жилищна сграда. На мястото на инцидента незабавно са пристигнали служители на британската полиция от близката военна база „Декелия“, а пристигналата линейка е транспортирала малолетните до болница в област Фамагуста, където дежурните лекари единствено са констатирали смъртта им, съобщават от 24 часа.​

По телата на децата са били констатирани видими изгаряния, получени в резултат на продължителното им излагане на силното слънце вътре в превозното средство. Според първоначалната информация в кипърските медии е напълно възможно децата да са се задушили в нагорещения автомобил, но точните и конкретни причини за фаталния край ще станат ясни едва след приключването на назначените съдебно-медицински експертизи.

Във връзка с инцидента местните власти са предприели незабавни действия и вече са задържали бащата и мащехата на двете жертви. Те са привлечени в качеството на заподозрени за предполагаема престъпна небрежност, която по всяка вероятност е пряко свързана със смъртта на непълнолетните. Разследването на детайлите около тежкия случай и действията на родителите продължава под надзора на компетентните органи в Кипър.

Редактор: Стела Христова
Източник: 24 часа    
Кипър трагедия Ксилофагу загинали деца инцидент разследване престъпна небрежност Ларнака
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