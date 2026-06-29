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Прокълнати филми: 10 холивудски шедьоври, белязани от мистериозна смърт и инциденти

Историята на световното кино пази зловещи тайни за снимачни площадки, белязани от трагедии. От мистериозни смъртни случаи и брутални катастрофи до странни природни аномалии – вижте кои легендарни заглавия се превърнаха в истинско филмово проклятие

Стела Христова Стела Христова

29 юни 2026, 06:24
Прокълнати филми: 10 холивудски шедьоври, белязани от мистериозна смърт и инциденти
Източник: gettyimages

И сторията на световното кино е осеяна с така наречените „прокълнати“ филми. Обикновено това са продукции в жанра на ужасите, но мистични и зловещи събития преследват и екипите на големи блокбъстъри, драми и дори детски приказки. Общото между тях е едно: поредица от драматични инциденти по време на снимките или зловеща съдба, която застига актьорите веднага след премиерата.

1. „Магьосникът от Оз“ (1939)

Класическата детска приказка има изключително мрачна история зад кулисите. По време на снимките се сменят няколко режисьори, а инцидентите с актьорите са ежедневие. Джак Хейли, който играе Тенекиения човек, развива тежка очна инфекция от грима, съдържащ опасен алуминиев прах. Актрисата Маргарет Хамилтън (Злата вещица) получава сериозни изгаряния по лицето след пиротехническа експлозия. Франк Морган (Магьосникът) претърпява тежка автомобилна катастрофа малко след края на проекта, а в по-късните години от живота си актрисите Клара Бландик и легендарната Джуди Гарланд слагат край на живота си.

2. „Супермен“ (1951–1958; 1978–1983)

Митът за „Проклятието на Супермен“ е един от най-известните в поп културата. Смята се, че всеки актьор, облякъл костюма на супергероя, е застигнат от лоша съдба. Първият екранен Човек от стомана – Джордж Рийвс, умира от огнестрелна рана при изключително мистериозни обстоятелства, официално обявени за самоубийство. Неговият наследник Кристофър Рийв пада фатално от кон по време на езда, в резултат на което остава парализиран от врата надолу до края на дните си.

3. „Екзорсистът“ (1973)

Преди началото на снимките в къщата, избрана за декор, избухва мистериозен пожар. Любопитното е, че единствената стая, която остава напълно непокътната от огъня, е тази на обсебеното от дявола момиче Ригън. Когато снимачният процес най-после започва, актрисата Елън Бърстин получава тежка травма на гръбнака. Най-зловещото съвпадение обаче е, че малко след премиерата умират двама от актьорите, чиито персонажи също умират в самия филм.

4. „Поличбата“ (1976)

Снимачният процес на този филм е съпътстван от поредица инциденти, които плашат екипа. Режисьорът Ричард Донър едва оцелява, след като хотелската му стая се подпалва, а по-късно е блъснат от кола. Докато пътува към Ню Йорк, самолетът на сценариста Дейвид Селцер е ударен от мълния. Броени дни по-късно частният самолет, нает за главната звезда Грегъри Пек, катастрофира фатално (за щастие, актьорът отменя пътуването си в последния момент). Ужасът се допълва от самоубийството на сина на Пек малко след началото на снимките и от фатален инцидент с отговорника по специалните ефекти Джон Ричардсън, чийто асистент загива при автомобилна катастрофа по начин, който шокиращо напомня една от най-известните сцени с обезглавяване във филма.

5. „Полтъргайст“ (1982–1988)

Слуховете за проклятие около тази трилогия се засилват, след като става ясно, че продуцентът Стивън Спилбърг е настоял на снимачната площадка да се използват истински човешки кости за по-голям реализъм. Последствията са трагични. Младата актриса Доминик Дън е удушена от ревнивото си бивше гадже малко след премиерата на първия филм. Джулиан Бек, който играе зловещия проповедник във втората част, умира от рак преди филмът да излезе по кината. Най-големият шок обаче е смъртта на 12-годишната звезда Хедър О'Рурк, която умира внезапно на операционната маса от септичен шок, причинен от вродена чревна стеноза.

6. „Зоната на здрача“ (1983)

Тук проклятието се проявява под формата на жестока и реална техническа грешка. По време на заснемането на среднощна бойна сцена, нисколетящ хеликоптер губи контрол поради пиротехническите експлозии и се разбива на земята. Инцидентът отнема живота на главния актьор Вик Мороу и две деца актьори (на 6 и 7 години), които са обезглавени от перките на машината на място. Трагедията води до дългогодишни съдебни дела и променя изцяло законите за безопасност на труда в Холивуд.

7. „Матрицата“ (1999)

Поредица от нещастия застига актьорския състав на кибер-трилогията. Младата R&B звезда Алия, която е одобрена и вече е заснела част от сцените си за ролята на Зий в „Матрицата: Презареждане“, загива в трагична самолетна катастрофа през 2001 г. Малко след това умират актрисата Глория Фостър (Оракула), както и жената до Киану Рийвс – Дженифър Сайм. Самият Рийвс също претърпява инцидент с мотоциклет по време на снимките и е хоспитализиран.

8. „Страстите Христови“ (2004)

Изпълнителят на ролята на Исус Христос – Джим Кавийзъл, преминава през истински ад по време на снимките под режисурата на Мел Гибсън. Заради тежкия грим тялото му се покрива с болезнени мехури, по време на сцената с бичуването получава дълбоки рани, изкълчва рамото си под тежестта на дървения кръст, а за капак е ударен директно от мълния по време на заснемането на Проповедта на планината. Актьорът оцелява по чудо без трайни увреждания.

9. „Черният рицар“ (2008)

Проклятието около трилогията на Кристофър Нолан за Батман започва, когато опитен каскадьор загива по време на тестове с превозно средство. Малко преди премиерата на втория филм, светът е шокиран от внезапната смърт на Хийт Леджър, който умира от смъртоносна комбинация от предписани лекарства. Актьорът буквално се е изолирал от света месеци наред, за да влезе в психопатичния ум на Жокера, което според мнозина е съсипало психиката му. Към черната статистика се добавя и тежката катастрофа, която претърпява актьорът Морган Фрийман.

10. „Черният рицар: Възраждане“ (2012)

Черната проличба над филмите за Батман приключва с реален масов терор. По време на полунощната премиера на финалната част от трилогията в киносалон в град Аврора, Колорадо, тежко въоръжен мъж на име Джеймс Холмс нахлува в залата и открива безразборна стрелба по зрителите. Трагедията отнема живота на 12 души, а десетки други са ранени, оставяйки вечен кървав отпечатък над историята на филма.

Редактор: Стела Христова
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