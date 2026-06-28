Свят

Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

“Трябва да смекчим последиците от терористичните атаки срещу нашите граждански съоръжения и инфраструктура”, каза Путин

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 23:01
Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия
Източник: БТА/AP

Р уският президент Владимир Путин днес свика кризисна среща за проблемите с доставките на гориво в Русия с цел смекчаване на последиците от многократните украински атаки срещу рафинерии и други съоръжения на петролната индустрия, предаде ДПА. 

“Трябва да смекчим последиците от терористичните атаки срещу нашите граждански съоръжения и инфраструктура”, каза Путин, цитиран от агенция ТАСС. 

Представители на няколко министерства и най-значимите руски производители на петрол взеха участие в срещата. 

Украйна напоследък засили ударите си срещу руската петролна индустрия, което доведе до сериозни проблеми с доставките. 

“Има опашки на бензиностанциите и необходимите видове горива не винаги са налични”, каза Путин. 

Той потвърди, че вече се обмисля забрана за износ на дизелово гориво. 

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Междувременно Русия започна да използва своите петролни запаси.

Путин заяви, че очаква значимо повишаване на производството на основните видове горива в началото на юли. 

“Изключителните проблеми, пред които сме изправени, ще бъдат решени ясно, бързо и компетентно в интерес на страната и нашите граждани“, каза той, очертавайки ясен курс за производителите и министерствата.

Непрекъснатите украински атаки срещу петролни съоръжения вече оставят дълбоки следи в ежедневието на руските граждани, отбелязва ДПА. Кризата с горивата, която започна в Крим, който Русия незаконно анексира през 2014 г., сега се разпростря в почти всички области на страната. 

Дълги опашки са се образували пред бензиностанциите, които все още продават горива. В Крим бензиностанциите вече не зареждат гориво на частни лица.

Редактор: Стела Христова
Източник: Валерия Динкова/БТА    
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