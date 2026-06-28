Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

Р уският президент Владимир Путин днес свика кризисна среща за проблемите с доставките на гориво в Русия с цел смекчаване на последиците от многократните украински атаки срещу рафинерии и други съоръжения на петролната индустрия, предаде ДПА.

“Трябва да смекчим последиците от терористичните атаки срещу нашите граждански съоръжения и инфраструктура”, каза Путин, цитиран от агенция ТАСС.

Russian President #Putin:



📌There are queues at gas stations, and the necessary types of gasoline are not always available.https://t.co/SXuQkkKJEHpic.twitter.com/exeg2mTxd4



▪️ Russia is facing fuel shortages, saying queues are forming at gas stations & some fuel grades are… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 28, 2026

Представители на няколко министерства и най-значимите руски производители на петрол взеха участие в срещата.

Украйна напоследък засили ударите си срещу руската петролна индустрия, което доведе до сериозни проблеми с доставките.

“Има опашки на бензиностанциите и необходимите видове горива не винаги са налични”, каза Путин.

Той потвърди, че вече се обмисля забрана за износ на дизелово гориво.

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Междувременно Русия започна да използва своите петролни запаси.

Путин заяви, че очаква значимо повишаване на производството на основните видове горива в началото на юли.

“Изключителните проблеми, пред които сме изправени, ще бъдат решени ясно, бързо и компетентно в интерес на страната и нашите граждани“, каза той, очертавайки ясен курс за производителите и министерствата.

Непрекъснатите украински атаки срещу петролни съоръжения вече оставят дълбоки следи в ежедневието на руските граждани, отбелязва ДПА. Кризата с горивата, която започна в Крим, който Русия незаконно анексира през 2014 г., сега се разпростря в почти всички области на страната.

Дълги опашки са се образували пред бензиностанциите, които все още продават горива. В Крим бензиностанциите вече не зареждат гориво на частни лица.