Обвиняемият за катастрофата с четири жертви на „Челопешко шосе“ отново иска да излезе от ареста

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С офийският градски съд ще заседава днес по искането на Траян Филипов – един от обвиняемите за тежката катастрофа на столичното „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души, а петима бяха ранени. Магистратите трябва да решат дали той да остане в ареста или мярката му за неотклонение да бъде изменена в по-лека.

Това не е първият опит на Филипов да бъде освободен от ареста. При предишното разглеждане на мярката той не присъства в съдебната зала заради здравословното си състояние и изслуша решението на съда от болничната си стая.

Какви са мотивите на съда

При последното заседание магистратите приеха, че няма реална опасност обвиняемият да се укрие. Въпреки това съдът прецени, че съществува риск той да извърши друго престъпление, поради което остави в сила най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Съдът тогава посочи още, че към онзи момент няма достатъчно доказателства, които да потвърждават версията за нерегламентирана гонка между автомобилите непосредствено преди тежкия инцидент.

Според събраните по делото данни обаче автомобилът, управляван от обвиняемия, се е движил със скорост, надвишаваща повече от два пъти максимално разрешената за участъка.

Тежката катастрофа

Инцидентът на „Челопешко шосе“ предизвика силен обществен отзвук заради големия брой жертви и пострадали. При катастрофата загинаха четирима души, а други петима получиха различни по тежест наранявания.

Разследването продължава, като прокуратурата и разследващите органи изясняват всички обстоятелства около произшествието, включително скоростта на движение, действията на участниците и причините, довели до тежкия сблъсък.

Предстои съдът да се произнесе

На днешното заседание Софийският градски съд ще прецени дали са настъпили нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката за неотклонение на Траян Филипов, или той ще остане в ареста до приключване на разследването.