Русия въведе жесток режим на тока в Севастопол

В Севастопол, най-големия град в окупирания от Русия Крим, беше въведен режим на тока след украинските атаки през изминалата нощ, предаде "Ройтерс", позовавайки се на местните власти.

На полуострова вече бяха наложени ограничения върху покупките на дизел и бензин от граждани поради недостига на горива, причинен от украинските удари по петролни рафинерии и логистична инфраструктура.

Мащабна украинска атака остави част от Севастопол без ток

Михаил Развожаев, назначеният от Москва губернатор на Севастопол, заяви в Телеграм, че електроенергия ще се доставя в продължение на два часа, след което ще следват шестчасови прекъсвания.

„Разбирам колко трудна е ситуацията, затова правим всичко възможно, за да я стабилизираме. Екип от специалисти в момента работи по преконфигурирането на системата и мобилизирането на всички налични резерви“, обяви Развожаев и добави: „Нашата цел е да намалим недостига до тази вечер и да направим прекъсванията и операциите по превключване по-редки.“

Русия възстановява доставките на горива в Крим

Той също така призова домакинствата да избягват използването на електроуреди с висока мощност, когато е възможно, за да не се претоварва системата.

Украинските атаки срещу руската енергийна и логистична инфраструктура нарушиха доставките на горива, като много от ударите бяха насочени към Крим в опит да се подкопае контролът на Москва над полуострова.

Русия анексира незаконно Крим от Украйна през 2014 г.