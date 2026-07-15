България

НС обсъжда Бюджет 2026: 5,7% дефицит, по-високи винетки и промени в осигуровките

Проектът предвижда дефицит от 5,7% от БВП, увеличение на приходите от ТОЛ системата и нови правила за осигуровките в публичния сектор

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 06:47
НС обсъжда Бюджет 2026: 5,7% дефицит, по-високи винетки и промени в осигуровките
Според законопроекта максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро   
Източник: БТА

Д епутатите ще обсъдят днес на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г., предвижда проектопрограмата на Народното събрание.

Проектът залага дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП). Предвидените приходи, помощи и дарения възлизат на 49,6 млрд. евро, а общите разходи – на 56,8 млрд. евро.

Според законопроекта максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В сумата е включен и заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент SAFE („Мерки за сигурността на Европа“) за укрепване на отбранителната индустрия. Очакванията са държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1% от БВП.

За капиталови разходи през 2026 г. са предвидени общо 9,360 млрд. евро. От тях 4,028 млрд. евро са с национално финансиране, а 5,331 млрд. евро – с европейско, включително средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Сред заложените мерки е увеличение на приходите от тол системата, както и поскъпване на винетните такси с 30%, считано от 1 август 2026 г.

Проектобюджетът предвижда още ускорено изпълнение на вече приетия акцизен календар за периода 2025–2029 г., което означава поетапно повишаване на акцизните ставки върху тютюневите изделия.

Предлагат се и промени в осигурителния модел за държавните служители. От 1 август 2026 г. служителите по Закона за държавния служител и работещите по Закона за съдебната власт ще започнат да плащат лични осигурителни вноски. От тази дата вноските ще се разпределят между работодателя и служителя в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. – 60:40, както е при останалите работещи.

В законопроекта е заложено и преразглеждане на механизма за определяне на минималната работна заплата. До приемането на нов механизъм минималното възнаграждение ще остане на сегашното си ниво от 620 евро.

В дневния ред на парламента е включено още денонсирането на Договора към Европейската енергийна харта и на Протокола за енергоефективност и свързаните с нея природозащитни аспекти, подписани през 1994 г. в Лисабон. Депутатите ще разгледат на първо четене и промени в Закона за защита на потребителите.

Първа точка в програмата за деня са шест законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Народните представители ще обсъдят и ратификацията на Споразумението относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта, подписано на 18 февруари 2026 г. в Брюксел.

В петък парламентът ще проведе редовния парламентарен контрол, който започва в 9:00 часа.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Петра Куртева    
Държавен бюджет 2026 Народно събрание Законопроект Бюджетен дефицит Държавен дълг Винетни такси Акцизи Осигуровки на държавни служители Минимална работна заплата Изборен кодекс
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