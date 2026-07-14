Подадоха жалба срещу президента на ФИФА в МОК

В Международния олимпийски комитет е подадена жалба, в която се твърди, че президентът на ФИФА Джани Инфантино е нарушил правилата за политически неутралитет в отношенията си с президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп, предаде ДПА.

Правозащитната група FairSquare твърди, че Инфантино, който стана член на МОК през 2020, многократно е нарушавал Олимпийската харта и етичния кодекс на МОК, най-скоро при разрешаването на аферата с Фоларин Балогун. Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени наказанието на американския нападател да не играе в един мач и му върна състезателните права за мача от осминафиналинте на Световното първенство срещу Белгия. Това бе решено след телефонно обаждане от Тръмп до Инфантино, като швейцарците настояват, че комисиите на ФИФА са напълно независими.

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"Таймс" съобщи, че председателят на дисциплинарната комисия Мохамад Ал Камали е взел ключовото решение за отмяна на наказанието еднолично, тъй като никога не е бил единствен арбитър в предишни публикувани дисциплинарни дела. ФИФА не обясни защо забраната е била отменена. Жалбата на FairSquare включва пет ясни нарушения на правилата на МОК за политически неутралитет, заедно с доказателства за две други сериозни нарушения - включително разглеждането на случая "Балогун".

През декември FairSquare подаде подобна жалба до етичната комисия на ФИФА. Норвежката футболна федерация писа до етичната комисия на ФИФА с искане да разгледа жалбата на FairSquare. Петдесет членове на Европейския парламент писаха до същата комисия на 29 юни, настоявайки да разгледа жалбата на FairSquare.

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Нападателят на националния отбор на САЩ Фоларин Балогун е предвидил, че намесата на американския президент Доналд Тръмп ще предизвика "много полемики". Той бе изгонен с червен картон при победата над Босна и Херцеговина, но решението бе променено, а Тръмп призна сам, че е провел телефонен разговор с президента на ФИФА Джани Инфантино.

Балогун каза за Си Би Ес: "Първоначално бях щастлив, че се завръщам в отбора, но след това помислих и осъзнах, че това ще създаде много полемики. Усетих нерви и сред съотборниците ми, защото това не се вижда често. Колкото повече приближаваше мачът, толкова повече се стараех да се концентрирам. Опитвах, но не можех. Шумеше се твърде много".

Балогун обаче все още мисли, че червеният му картон за удара срещу Тарик Мухаремович не е бил редовен.

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"Бях шокиран, дори не бе и единоборство. Изненадах се и това се видя ясно. Трябваше обаче да приема решението и просто да подкрепям съотборниците си. Не го направих нарочно и това не трябваше да бъде червен картон. Неприятна ситуация, която ни постави под по-голямо напрежение, отколкото трябваше", каза още той.