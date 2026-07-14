Просръбски министър атакува опозицията в Северна Македония

Н овият министър на местното самоуправление на Северна Македония Иван Стоилкович атакува опозиционните партии в страната, като според тях дори ги е псувал на вчерашното заседание за преструктуриране на правителството на премиера Християн Мицкоски.

От СДСМ подчертаха, че „със Стоилкович като министър „Сръбският свят“ получава губернатор в 80 македонски общини“.

До вчера Стоилкович беше министър на междуобщностните отношения. Днес той нападна опозицията.

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„Политическата разправа на македонската СДСМ и албанската политическа партия ДСИ за сметка на сърбите в Македония и на сърбите като цяло, която на практика се води лично чрез мен, придобива тревожни размери. Ксенофобията и шовинизмът, които бяха победени още през 1945 г., все още са живи, по-точно се възраждат сред наследниците на фашистката идеология. Това се повтаря вече дълго време, всеки ден през изминалите две години, в които бях министър, а незаслуженото мълчание на обществеността продължава“, обяви Стоилкович.

„След поредица от небивалици, изречени от ДСИ и техните сателити от СДСМ, които достигнаха своя връх днес при избора на новите министри в правителството, имахме възможност да чуем фашистка реторика от почти всички представители на опозицията. Невероятно е, че се провежда правителствена реконструкция, а основната тема е досегашното ми успешно участие в кабинета, както и бъдещото ми участие. Не знам от какво се страхуват. За СДСМ участието на Демократическата партия на сърбите в Македония във властта е проблем и за тях, както и за ДСИ, изглежда би било за предпочитане сърбите изобщо да не съществуват в Македония, да ги няма никъде, за да могат спокойно да функционират в държавата, която със своите политики разрушиха политически, конституционно, законово, институционално и по всякакъв друг начин“, посочи Стоилкович.

„Нека обществеността продължава да мълчи и да оставя без адекватна реакция и осъждане носителите на откритата омраза и ксенофобията, които с действията си тормозят, дискриминират, подбуждат и разпалват омраза на основата на национална принадлежност, като всичко това представлява престъпление. Аз със сигурност няма да оставя без отговор проявите на все по-честата и с нищо непредизвикана антисръбска истерия в обществото, чиито носители са СДСМ и ДСИ“, заплаши Стоилкович.

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Той публично отрича геноцида в Сребреница (нарича го „Дисниленд“) и е явен симпатизант на руския президент Владимир Путин. Никога не е крил близките си връзки с Москва, като редовно участва в международни форуми по сигурността в Русия, което го прави основен проводник на руското влияние в изпълнителната власт на Северна Македония, която е държава членка на НАТО, декларираща желание за членство в ЕС. Сериозна загриженост относно неговите позиции, описвайки го като проводник на зловредно руско и китайско влияние, изразяват евродепутати, включително в докладите на Европейския парламент. Дъщеря му Сандра Стоилкович заемаше поста „програмен координатор“ във финансирания от руската държава Фонд за обществена дипломация „Александър Горчаков“, създаден с благословията на Владимир Путин.