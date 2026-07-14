Военният министър планира смяна на ръководството на "Терем – Холдинг"

"България не е сменила курса на своята политика, България гледа на Запад", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия. Военният министър каза това в отговор на твърдения на "Демократична България" и "Продължаваме промяната", че страната ни е сменила външнополитическия си курс след отказа да се присъедини към "Коалицията на желаещите", подкрепяща Украйна с въоръжение.

Стоянов каза пред комисията, че България не е изолирана и е била изключително добре приета на Срещата на върха на НАТО в Анкара по-рано този месец.

Министърът подчерта, че "Коалиция на желаещите" няма как да бъде реализирана, ако няма постигнат траен мир между Украйна и Русия.

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"От 2022 г. до днес се наслушахме как ще бъде постигнат мир чрез сила. България е заявила категорично, че този конфликт няма как да се реши на бойното поле и трябва да се реши на масата на преговорите. Предоставянето на повече оръжия води само до едно – до повече жертви", каза Стоянов.

Относно Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия за придобиването на седем кораба за противоминна борба Димитър Стоянов посочи, че България ще получи резервни части, обучение и ще се извърши ремонт на минните ловци. Споразумението ще бъде ратифицирано от парламента. България се задължава да плати 42 млн. евро, по шест млн. на кораб.

"Това е изключително добре организирано споразумение", коментира военният министър.

"Най-вероятно скоро ще има промяна в борда на директорите на "Терем – Холдинг" ЕАД, заяви още Стоянов.

По думите му явно с това управление на предприятието не се постигат добри резултати.

"Предприехме стъпки за редуциране на заплатите. Не е нормално в едно предприятие, като "Терем – Холдинг", да се получава заплата от 17 000 лв. Това е абсурдно", коментира министърът.

"Най-вероятно ще има хора от бордове за управление на дружества към Министерството на отбраната, които ще напуснат, в резултат за редукцията на заплатите. Няма как да се вземат такива огромни заплати при условие, че предприятието е на загуба", подчерта Стоянов.

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Министърът каза също, че "Терем – Холдинг" ЕАД има нужда от преструктуриране и допълни, че в министерството има изготвена визия.

Военният министър информира още, че се очаква още 21 машини "Страйкър" да бъдат доставени в България до два-три месеца и да започне сглобяването им.