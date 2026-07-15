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От залите за вдигане на тежести до психиатрията: Може ли креатинът да лекува депресия

Нов систематичен преглед показва, че известната фитнес добавка креатин монохидрат може успешно да подпомогне цялостното лечение на тежка депресия. Учените обаче пак предупреждават, че тя е само обещаващо допълнение, а не неин пълен заместител

15 юли 2026, 07:27
От залите за вдигане на тежести до психиатрията: Може ли креатинът да лекува депресия
Източник: iStock/Getty Images

П опулярната фитнес добавка креатин монохидрат, която милиони спортисти по света използват за покачване на мускулна маса и издръжливост, може да се окаже ценен съюзник в борбата с голямото депресивно разстройство. Систематичен преглед, публикуван в специализираното научно списание за медицина на мозъка на Genomic Press, установи, че това вещество притежава сериозен потенциал като допълваща терапия при психични проблеми, макар доказателствата за момента все още да се определят като предварителни. Канадски изследователи анализираха в детайли данните от пет рандомизирани контролирани проучвания, за да оценят реалното въздействие на приема на креатин върху ума. Четири от тези изследвания са били фокусирани върху пациенти с тежка депресия, докато последното е разглеждало хора с биполярно разстройство, намиращи се в активен депресивен епизод.

  • Енергийният метаболизъм на ума и силата на комбинираната терапия

Резултатите от анализите се оказаха изключително интригуващи, макар и смесени. В едно от проучванията, обхванало жени с диагностицирана депресия, които са приемали по пет грама креатин дневно като добавка към стандартния си антидепресант есциталопрам, е отчетено значително по-голямо подобрение в състоянието след период от осем седмици. Друго научно изследване разкрива подобни категорични ползи, когато креатинът е бил успешно интегриран към сесии по когнитивно-поведенческа терапия. В същото време обаче, опитите, включващи тийнейджърки, не са показали видима промяна в симптомите при различни дози, а проучването върху биполярната депресия също не е регистрирало значим напредък, когато шест грама от добавката са били добавени към обичайните медикаменти за шест седмици.

Изследователите обясняват тези процеси с факта, че хората с разстройства на настроението преработват креатина по коренно различен начин в мозъчните си структури. Тъй като основната функция на това вещество е да подпомага генерирането на клетъчна енергия, учените предполагат, че нарушенията именно в този енергиен метаболизъм могат да бъдат сред основните двигатели на депресивните състояния. Освен това креатинът е пряко свързан с повишаването на нивата на допамин и серотонин, които са основните мишени на повечето съвременни антидепресанти. Авторите на метаанализа все пак дебело подчертават, че връзката между нивата на креатин в мозъка и настроението за момента остава чиста корелация, тъй като депресията е изключително комплексно състояние с твърде много движещи се елементи.

  • Поглед към бъдещето и важните медицински предупреждения

Водещият автор на изследването Басам Джериус Фарес от Медицинския факултет на Университета в Отава определя открития сигнал като изключително интересен, но в никакъв случай окончателен. По думите му фактът, че част от проучванията сочат в една посока, а останалите в противоположната, означава, че тези данни все още не могат да променят текущата клинична практика, но категорично доказват, че въпросът заслужава дълбоко бъдещо проучване. Неговият колега Никълъс Фабиано допълва, че креатинът се очертава като безопасна интервенция, тъй като страничните ефекти при пациентите са били силно ограничени и са се свеждали единствено до лек стомашен дискомфорт. Въпреки това медиците все още не могат да твърдят със стопроцентова сигурност, че добавката помага универсално на абсолютно всички пациенти.

Настоящото изследване е окуражаващо, защото добавя нови доказателства към теорията, че подпомагането на енергийния метаболизъм на мозъка е напълно нов път за облекчаване на депресивните симптоми.

Психолозите напомнят, че всеки път, когато се открие потенциален нов инструмент, който е евтин и широко достъпен, ентусиазмът е огромен, но креатинът трябва да се разглежда единствено като обещаващо допълнение. Той в никакъв случай не може да замени психотерапията, предписаните от лекар антидепресанти, редовната физическа активност или здравословния сън. Преди започването на какъвто и да е прием е абсолютно задължително хората да се консултират със специалист, особено ако страдат от бъбречни заболявания или преминават през бременност, тъй като депресията е хетерогенно състояние и оптималният подход винаги изисква строго индивидуален план за лечение.

Източник: nypost.com    
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