Свят

САЩ ще се изтеглят напълно от Ирак

Тръмп: Не смятаме, че има нужда военните да бъдат там повече

Николай Киров Николай Киров

14 юли 2026, 22:51
САЩ ще се изтеглят напълно от Ирак
Източник: AP/БТА

А мериканската армия ще се изтегли напълно от Ирак до 30 септември, заяви иракският премиер Али аз Зайди по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, цитиран от ДПА.

"Е, ние не смятаме, че има нужда военните да бъдат там повече", каза Тръмп в Белия дом. Той добави, че САЩ са готови да помогнат, ако Ирак има нужда, но не вярва това да се наложи.

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Тръмп и Аз Зайди потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне. Броят на американските войници вече е намален през последните месеци.

През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност.

Преди това около 2500 американски военнослужещи бяха разположени в страната според данни на САЩ. След изтеглянето от Айн ал Асад американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона.

Правителството на Аз Зайди обвързва планираното изтегляне на САЩ с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепяни от Иран в различна степен.

Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември — огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят.

Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата, заяви Аз Зайди.

Войски на САЩ се изтеглят от Ирак, Израел укрепва границите си

През 2014 г. САЩ създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка "Ислямска държава". Операцията започна, след като милицията превзе големи територии там.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Асен Георгиев    
изтегляне от Ирак Доналд Тръмп Али аз Зайди
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина

Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина

Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

Светът реагира на отказа на България от „Коалицията на желаещите“

Руски удар уби капитан на чуждестранен кораб

Руски удар уби капитан на чуждестранен кораб

Китай иска да превърне Русия в гигантски Пакистан

Китай иска да превърне Русия в гигантски Пакистан

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
9 признака, че кучето ви е разгонено

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 3 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 3 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 3 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Директорът на най-големия оръжеен холдинг в Украйна подаде оставка

Директорът на най-големия оръжеен холдинг в Украйна подаде оставка

Свят Преди 1 час

За временно изпълняващ длъжността ръководител е назначен бившият заместник-министър на отбраната Серхий Боев

Продадоха скелет на тиранозавър за рекордна сума

Продадоха скелет на тиранозавър за рекордна сума

Любопитно Преди 2 часа

Той включва 183 вкаменени кости и е открит през 2021 г.

Задържаха областния лидер на ДПС в Бургас

Задържаха областния лидер на ДПС в Бургас

България Преди 2 часа

Христо Широков е бил отведен към дирекцията на МВР в Кърджали

Военният министър планира смяна на ръководството на "Терем – Холдинг"

Военният министър планира смяна на ръководството на "Терем – Холдинг"

България Преди 3 часа

Стоянов подчерта, че "Коалиция на желаещите" няма как да бъде реализирана, ако няма постигнат траен мир между Украйна и Русия

Адвокатът на Мавродиев: Не сме запознати дори с едно доказателство по делото

Адвокатът на Мавродиев: Не сме запознати дори с едно доказателство по делото

България Преди 3 часа

Емануил Йорданов: Към момента имаме постановление за задържане за 72 часа

Протест на майки в цяла България тази вечер

Протест на майки в цяла България тази вечер

България Преди 4 часа

Недоволни майки от цялата страна настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет

Просръбски министър атакува опозицията в Северна Македония

Просръбски министър атакува опозицията в Северна Македония

Свят Преди 4 часа

Стойлкович: Няма да оставя без отговор проявите на все по-честата и с нищо непредизвикана антисръбска истерия

Русия въведе жесток режим на тока в Севастопол

Русия въведе жесток режим на тока в Севастопол

Свят Преди 5 часа

На всеки 8 часа, ще има 2 часа с електрозахранване

Карал „Бе Ем Ве“ пиян в центъра на София, получи обвинение

Карал „Бе Ем Ве“ пиян в центъра на София, получи обвинение

България Преди 6 часа

Предвид високата обществена опасност на деянието обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Бракониери убиха животни в зоопарк край Казанлък

Бракониери убиха животни в зоопарк край Казанлък

България Преди 6 часа

Стопаните във вилната зона на Казанлък от няколко седмици масово се оплакват от кражби в имотите им

Пожар избухна във „Факултета“ в София

Пожар избухна във „Факултета“ в София

България Преди 7 часа

Пламна жилищна постройка

Полша прехвана руски самолет над Балтийско море

Полша прехвана руски самолет над Балтийско море

Свят Преди 7 часа

След това самолетът се е насочил към Русия

Новите правила ще важат за хората, които не са избрали сами пенсионен фонд.

Ако не изберете пенсионен фонд, възрастта ще определя къде отиват парите ви

Парите ни Преди 7 часа

През първата година служебното разпределение ще зависи от удръжките и избора на осигурените, а доходността ще се включи по-късно

САЩ удариха край АЕЦ "Бушер", Тръмп заплаши с атака по ядрен обект

САЩ удариха край АЕЦ "Бушер", Тръмп заплаши с атака по ядрен обект

Свят Преди 8 часа

Американският президент предрече, че атаката ще се състои "относително скоро"

Автомобил блъсна линейка с пациент на Е-79 край Враца

Автомобил блъсна линейка с пациент на Е-79 край Враца

България Преди 8 часа

Екипът на Спешна помощ е транспортирал пациент към столичната болница "Пирогов"

Меган Фокс и Брайън Остин Грийн през 2013 година

Брайън Остин Грийн сподели, че бракът му с Меган Фокс е бил „физическо привличане“

Любопитно Преди 8 часа

Известният актьор от „Бевърли Хилс 90210“ споделя откровено как краят на десетгодишния му брак с Меган Фокс го е принудил да потърси терапия и да промени изцяло критериите си за любовта, поставяйки приятелството пред мимолетната физическа химия

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

За десети път: Мадона триумфира в класацията за албуми на „Билборд“

Edna.bg

Българско участие наградено в Карлови Вари

Edna.bg

Хулио Веласкес: Показахме изключителна зрялост, горд съм с играчите и благодаря на феновете

Gong.bg

Георги Костадинов: Четирите гола бяха най-малкото, с което можеха да си тръгнат

Gong.bg

Испания е първият финалист на Мондиал 2026, разби Франция с 2:0

Nova.bg

Тол системата ще се използва за превенция на катастрофите, а не само за санкции

Nova.bg