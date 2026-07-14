България

Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина

Саръбоюков: Доста време го чаках този рекорд това лято

Николай Киров Николай Киров

14 юли 2026, 20:07
Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина
Източник: Getty Images

А тлет номер едно на България за 2025 година Божидар Саръбоюков подобри собствения си национален рекорд в скока на дължина на открито, след като записа резултат от 8.49 метра в дисциплината на мемориалния турнир "Йорданка Аризанова" в Пловдив. 

Европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025, който направи предишното си върхово постижение от 8.36 метра на открито на Диамантената лига в Монако в петък, успя и в шестте си опита на стадион "Пловдив" да прехвърли границата от осем метра.

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Предишното най-добро върхово постижение в дисциплината на открито бе на Ивайло Младенов, който беше национален рекордьор с 8.33 от 1995 година. 

“Доста време го чаках този рекорд това лято. Трябваше да се случи по-рано, но явно за всичко си има правилния момент. Както съм казвал винаги, трудът се отплаща рано или късно. Господ гледа и наистина се радвам, че го направих пред българска публика, за да изпитам тази емоция. Не е случайно, че се записах на това състезание няколко дни след Диамантената лига - за да докажа какво мога, защото там за съжаление не беше това, което исках", емоционален бе след края на състезанието Саръбоюков и призна, че постигането на рекорда пред българска публика, му дава още по-голям стимул и мотивация. 

"На Диамантената лига бях разочарован, защото не усетих удоволствието от скоковете. Нямаше това, което усетих днес. Днес направих шест опита над осем метра. Мисля, че никога досега не съм го достигал в кариерата ми. Това е една хубава емоция", посочи той.

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"Следващият ми старт на дълъг скок е направо Европейското първенство в Бирмингам. Надявам се сега вече да отида по-уверен и да вярвам повече в себе си, след като постигнах този резултат. През зимата имах силен сезон, но лятото поради много причини тръгна зле. Преди Европейското обаче завършва добре. Физически съм много добре. Затова и се записах тук да участвам, защото знаех на какво съм способен. Трябваше да изпълня няколко детайла технически. Не смятам, че и днес съм ги изпълнил на сто процента. Вярвам, че има какво още да гоним", добави Саръбоюков. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Димитър Петков    
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Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина

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